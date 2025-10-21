Tuần mới sau ngày 20/10 đầy thay đổi với các con giáp Tý, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 20/10 – 26/10/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý sẽ gặp đôi chút trở ngại giai đoạn này. Công việc dù có quý nhân hỗ trợ, nhưng cần chú ý tới lời ăn tiếng nói để tránh thị phi.

Sự nghiệp của con giáp Tý ở mức trung bình. Bạn cần tập trung vào chuyên môn, làm việc một cách khiêm tốn vì thời điểm này việc gặp thị phi là rất dễ, khiến bạn có rắc rối không đáng có.

Về tài vận của con giáp Tý chưa được tốt vì sự xuất hiện của Kiếp Tài ngay từ đầu tuần. Bạn cần cẩn trọng tối đa khi xử lý các vấn đề tài chính, đặc biệt là các khoản đầu tư rủi ro. Con giáp này tránh ham lợi trước mắt. Lời khuyên cho Tý là hãy tử tế, giúp đỡ người khác nhiều hơn, sự thiện lương sẽ mang lại may mắn tài lộc bất ngờ.

Về tình cảm, con giáp Tý độc thân có cơ hội, dễ dàng bước tiến mới trong mối quan hệ. Những người đã có đôi hoặc kết hôn cần cẩn thận lời nói, tránh cãi vã vô cớ, mối quan hệ dễ bất hòa.

2. Con giáp Dần

Con giáp Dần tuần này có ảnh hưởng của Thương Quan làm vận trình đi xuống, dễ nảy sinh tranh chấp, tâm trạng bất ổn, công việc bị trì trệ. Điều này dẫn tới tâm trạng của con giáp Dần bất an

Trong công việc, con giáp Dần cần duy trì đạo đức nghề nghiệp cẩn thận, tránh bất kỳ sai sót nào vì có thể dẫn tới rắc rối. Bạn nên giữ thái khiêm tốn, lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tài chính của con giáp Dần không mấy lý tưởng. Bạn cần cần cảnh giác cao độ vì có nguy cơ mất tiền, đặc biệt là trong các giao dịch lớn hoặc đầu tư. Dù làm bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc, bạn cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi hành động, tránh quyết định bốc đồng.

Về tình cảm có sự xen kẽ giữa may mắn và rủi ro. Thứ Sáu, hoa đào nở rộ, mang lại sức hút tình yêu mạnh mẽ cho người độc thân, mở ra cơ hội tìm được nửa kia. Người đã có đôi cần tránh nổi nóng với bạn đời. Sự bao dung, nhường nhịn và kiểm soát cảm xúc là chìa khóa giúp hôn nhân sẽ bền lâu.

3. Con giáp Mão

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, con giáp Mão tuần này có được sao Tử Vi chiếu mệnh. Đây là một tuần dự kiến sẽ mang lại sự nghỉ ngơi và thư giãn. Vận trình công việc vô cùng tốt, bạn làm việc chăm chỉ, tận tâm và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Công việc tốt đẹp nên tinh thần của con giáp Mão ổn. Tuổi Mão dễ dàng đạt được những thành tựu nổi bật mà còn cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Tuần này là thời điểm lý tưởng để bạn hoàn thành các dự án quan trọng, đặc biệt là vào Thứ Ba và Thứ Bảy.

Tài lộc của con giáp Mão tuần này cũng dự đoán tăng vọt. Đặc biệt, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng sẽ có hiệu suất làm việc vượt trội, lượng khách hàng ổn định, mang về nguồn tiền bạc dồi dào.

Về tình duyên cũng khá rực rỡ với con giáp Mão. Người độc thân có cơ hội lớn để tìm được người trong mộng và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Người đã có đôi sẽ có những tương tác tốt đẹp, mối quan hệ ngày càng bền chặt, khăng khít.

4. Con giáp Thìn

Tuần này báo hiệu một vận trình giảm sút và có phần bằng phẳng, ít đột phá với con giáp Thìn. Phương diện tài chính cần được chú trọng, bởi Đại Hao là một hung tinh dễ gây hao tài tốn của, mất tiền mất bạc mà bản mệnh không được phép chủ quan.

Sự nghiệp của con giáp Thìn cũng đi xuống. Thìn có thể gặp phải nhiều biến cố, thách thức bất ngờ trong công việc. Sự hỗ trợ từ quý nhân rất ít nên cần phải cẩn thận trong mọi việc, hãy chỉ làm những gì trong khả năng của mình, đừng quá ôm đồm hay tham vọng ở giai đoạn này.

Tài lộc của Thìn vào nửa đầu tuần tốt. Những ngày cuối tuần, con giáp này dễ rơi vào tình trạng "vung tay quá trán", cần biết tiết kiệm để tránh tình trạng cạn kiệt.

Về tình cảm, con giáp Thìn có cơ hội tìm được người bạn đời lý tưởng cho người độc thân. Tuy nhiên, Thứ Năm lại có phần ảm đạm vì mối quan hệ giữa các cặp đôi có thể trở nên căng thẳng, dễ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nên cần có sự giao tiếp thẳng thắng để giải quyết vấn đề tồn đọng.

5. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ bị ảnh hưởng do tiểu hao nên có thể gặp trở ngại từ các mối quan hệ bên ngoài. Bạn cần chủ động, nỗ lực để giải quyết. Con giáp Tỵ cũng cần biết khiêm tốt, đây không phải là thời điểm thích hợp để thể hiện tham vọng cá nhân.

Vận tài lộc của con giáp Tỵ không ổn định, có nguy cơ mất tiền do những rắc rối không mong muốn. Bạn cũng cần quan tâm tới sức khỏe.

Về tình cảm có nhiều diễn biến phức tạp. Người độc thân nên chủ động tương tác với người mình thích, có thể cân nhắc bắt đầu một mối quan hệ mới. Với người có đôi, mối quan hệ tiến triển tốt đẹp hơn, giảm thiểu bất đồng với đối phương về các hành vi thân mật.

6. Con giáp Ngọ

Chuyên gia phong thủy khuyên, tuần này Ngọ cần hết sức chú trọng, giữ thái độ khiêm tốn để tránh bị khiêu khích.

Tài vận của bạn sẽ biến động mạnh mẽ. Nửa đầu tuần sẽ có sự chuyển biến xấu, bạn sẽ khó đạt được đột phá và có thể bị tổn thất về tài chính. Vào nửa cuối tuần, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, tiền bạc sẽ đến một cách thuận lợi. Lời khuyên là nên giữ vững tinh thần và tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm vào đầu tuần.

Tình cảm trong tuần có thể xuất hiện nhưng mâu thuẫn, dễ xảy ra chia tay và ly hôn. Điều này có thể do thiếu lòng tin hoặc tính cách ích kỷ, can thiệp quá mức của đối phương. Bởi vậy, con giáp Ngọ cần biết quan tâm đến nửa kia.

7. Con giáp Thân

Người tuổi Thân gặp sao Dịch Mã nên trong tuần này vận trình ổn định. Sự kết hợp của Chính Ấn và Thiên Ấn mang đến những diễn biến tích cực. Các dự án, hợp tác mới sẽ được xác nhận, làm tăng cơ hội kiếm tiền.

Tuần này cũng báo hiệu con giáp này phải di chuyển, đi lại nhiều. Nhưng đây lại là cơ hội để bạn khẳng định. Tài năng và năng lực của bạn có thể được công nhận, đánh giá cao và thăng tiến trong sự nghiệp.

Vận may tiền bạc của người tuổi Thân trong tuần này rất tốt và có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Bạn hãy hành động ngay lập tức để nắm bắt cơ hội tài lộc này.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng khá lý tưởng. Người độc thân dự kiến sẽ tìm được một nửa phù hợp, mối quan hệ có thể tiến triển nhanh chóng. Khuyên những người đã có đôi chú ý quan tâm nhiều hơn đến người yêu của mình, việc phớt lờ họ có thể làm tổn thương tình cảm sâu sắc.

8. Con giáp Tuất

Đây là tuần con giáp Tuất dễ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc, xảy ra tranh cãi vì gặp hung tinh Thái Tuế. Tại nơi làm việc, bạn dễ xảy ra bất đồng quan điểm với người khác, dẫn đến xu hướng hành động theo ý riêng, có khả năng dẫn đến thua lỗ hoặc sai lầm do thiếu kỹ năng chuyên môn.

Về tài chính của con giáp Tuất có dấu hiệu sụt giảm. Bạn cần tập trung lo liệu công việc, quản lý chi tiêu trong thời gian này.

Trong chuyện tình duyên, một số ít người có thể trải qua những thay đổi lớn trong mối quan hệ hoặc hôn nhân, những thay đổi này đã ủ mầm từ lâu. Một số cặp đôi cũng có thể cần hỗ trợ tài chính. Những người độc thân có thể quyết định từ bỏ một người đã chờ đợi hoặc đột nhiên nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.