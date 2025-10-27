3 con giáp may mắn, dễ có lộc những ngày cuối tháng 10 này
GĐXH - Xem tử vi tuần mới từ 27/10-2/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp có nhiều may mắn, hứa hẹn thành công ở các phương diện.
1. Con giáp Sửu
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp sửu có nhiều may mắn trong sự nghiệp tuần này. Vận trình công việc thăng hoa, đặc biệt nhờ vào sự xuất hiện của những quý nhân sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong công việc. Khuyên con giáp Sửu trong tuần này cần phải khôn ngoan, đôi khi chịu nhún để biến những thất bại thành chiến thắng.
Về tài chính của con giáp Sửu trong tuần mới từ 27/10 – 2/11 trên đà tăng lên, báo hiệu cơ hội giàu có bất ngờ. Một số người trẻ tuổi có thể được thưởng nóng hoặc mua được tài sản có giá trị. Người làm kinh doanh có lộc lớn.
Nhu cầu tình cảm tăng cao, các cặp đôi sẽ quan tâm nhau hơn và sẵn sàng nỗ lực vun đắp. Những con giáp Sửu độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu ở người khá gần gũi, quen biết; mối quan hệ này ban đầu tưởng như vô duyên nhưng lại hóa ra vô cùng hòa hợp.
2. Con giáp Thân
Con giáp Thân cũng là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới này. Tuổi Thân bản tính nhanh nhẹn, hiếu học, cầu tiến trong 12 con giáp. Trong tuần mới, sự nghiệp của con giáp Thân tiến triển đáng kể và gặt hái thành quả xứng đáng, đặc biệt những ai đang trong giai đoạn học tập sẽ thấy tiến bộ nhanh chóng.
Về tài chính của con giáp Thân cải thiện nhờ những khoản thu nhập bất ngờ, giúp bạn thay đổi tư duy kiếm tiền và cuộc sống hiện tại theo hướng tích cực. Tuần này cực kỳ lộc lá cho những ai làm kinh doanh tự do, đi công tác xa, làm ăn ở nước ngoài hoặc các mảng liên quan đến du học, visa, du lịch quốc tế.
Trong quan hệ xã giao và tình cảm, con giáp Thân dễ chiếm được tình cảm của đối phương nhờ tính cách vui vẻ, yêu đời và dí dỏm. Hội độc thân sẽ có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ mới sau một buổi hẹn hò lãng mạn. Các cặp vợ chồng xa cách sẽ được hàn gắn tình cảm, thấu hiểu và thông cảm sâu sắc hơn cho sự vất vả của đối phương.
3. Con giáp Hợi
Con giáp Hợi thông minh, khả năng làm việc độc lập cao, trong tuần mới với sự trợ giúp của cát tinh chiếu mệnh nên khả năng đạt được thành công càng cao hơn. Đây là thời điểm tốt để con giáp Hợi cầu tài, tiến hành những dự định quan trọng. Bạn có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập trong tuần.
Con giáp Hợi nên lưu ý vào ngày cuối tuần, đừng quá quan tâm đến lợi ích cá nhân mà làm mất lòng mọi người, gây cản trở công việc. Dù có cơ hội làm giàu, nhưng bạn cũng sẽ đối diện nguy cơ chi tiêu lớn.
Trong tuần này, khuyên con giáp Hợi cần sống thật tử tế, gieo đi lòng thiện lương vì phúc đức cuối cùng sẽ trở về bên bạn.
* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.
