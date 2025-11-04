4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11

3 con giáp đón quý nhân, sự nghiệp và tài lộc dễ thăng tiến GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp có được quý nhân hỗ trợ nên về sự nghiệp, tài lộc tuần mới dễ thăng tiến.

1. Con giáp Sửu

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 3 - 9/11/2025 cho biết, tuổi Sửu sẽ có một tuần khởi sắc và may mắn. Sự nghiệp và tài chính đều hanh thông, đặc biệt vào giữa và cuối tuần.

Con đường sự nghiệp của bạn sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi và nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ đồng nghiệp cấp trên. Lời khuyên cho con giáp Sửu tránh để cảm xúc cá nhân xen vào công việc để duy trì sự tập trung, tránh sai sót. Thứ Tư là ngày lý tưởng để nắm bắt cơ hội và gặt hái thành công.

Tuần này con giáp Sửu rất tốt

Tài vận tuần này của con giáp Sửu rất tốt, cả về thu nhập chính và 'tay trái'. Thứ Tư là thời điểm tốt nhất để bạn khai thác các cơ hội làm giàu, có thể là dự án mới hoặc một khoản đầu tư tiềm năng. Tuy nhiều vận may, bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí.

Đường tình duyên của tuổi Sửu tuần này vô cùng rực rỡ. Những người đã có đôi sẽ tận hưởng một mối quan hệ hòa thuận và hạnh phúc. Với người độc thân cũng cực may mắn, có thể gặp được nửa kia lý tưởng nhờ sự trợ giúp của quý nhân.

2. Con giáp Mão

Mão là một trong những con giáp được đánh giá may mắn trong tuần. Tuần này, Mão sẽ thoải mái và ít lo lắng hơn nhờ sự hỗ trợ của Tử Vi và bộ đôi Ấn Quan. Vận trình suôn sẻ, nhưng vẫn khuyên con giáp Mão đặc biệt kiểm soát cảm xúc và giữ thái độ bình tĩnh vào cuối tuần để tránh xích mích không đáng có.

Trong công việc, con giáp Mão thể hiện được năng lực, nhận được sự tôn trọng, giúp đỡ từ đồng nghiệp. Mọi việc đều tiến triển khả quan, nhưng vẫn đòi hỏi sự nỗ lực và kiên định từ bản thân.

Tài vận tuần này với tuổi Mão rất suôn sẻ. Nguồn thu nhập chính từ lương bổng và thu nhập phụ từ đầu tư đều tăng trưởng ổn định. Dù gặp tình huống khó khăn, con giáp Mão vẫn có thể xử lý tốt và đạt được lợi nhuận. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại các khoản đầu tư và lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão cũng thuận buồm xuôi gió. Những người đang yêu sẽ có những trải nghiệm trọn vẹn, nên dành thời gian hâm nóng tình cảm. Người độc thân gặp may mắn lớn trong tình cảm, dễ dàng tìm được nửa kia lý tưởng.

3. Con giáp Dậu

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây có thể nói là một tuần may mắn với tuổi Dậu. Dưới sự hỗ trợ của Thái Dương, bạn có động lực cao và khả năng giải quyết vấn đề bằng tư duy linh hoạt.

Tài lộc tuần của con giáp Dậu có cơ hội thu nhập bất ngờ vào Thứ Tư. Bạn có thể tham gia vừa phải vào các dự án tài chính ít rủi ro, nhưng cần cảnh giác nguy cơ mất mát tài chính, bị vay mượn tiền hoặc chia sẻ lợi nhuận không đồng đều trong hợp tác.

Lịch trình làm việc bận sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ, tình cảm. Bạn cần ưu tiên giao tiếp, quan tâm hơn nửa kia. Người độc thân có cơ hội lãng mạn ở mức trung bình. Thứ Bảy là ngày tình cảm ở đỉnh cao, không khí giao tiếp rất hài hòa nên hãy tham gia các buổi tụ tập để có cơ hội gặp người phù hợp.

4. Con giáp Hợi

Tuổi Hợi đón tuần mới với vận may tăng đều đặn, đặc biệt là trong các mối quan hệ và sự nghiệp nhờ Bách Việt. Tư duy sáng suốt giúp tuổi Hợi sắp xếp công việc và học hỏi kỹ năng mới hiệu quả.

Thu nhập và chi tiêu của con giáp Hợi nhìn chung ổn định. Bạn có thể nhận thêm phần thưởng, nhưng cần cảnh giác với những khoản chi tiêu bất ngờ và đặc biệt là nguy cơ cho mượn tiền khó lấy được.

Về chuyện tình cảm của con giáp Hợi có thể gặp phải những xích mích nhỏ ở người có đôi. Với người độc thân, cơ hội tình cảm tập trung vào giữa tuần, dễ đồng cảm với người khác giới.

