4 con giáp hay 'tự làm khổ mình' trong tình yêu

Con giáp Tý: Khéo léo ngoài đời, vụng về trong tình cảm

Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và biết cách ứng xử.

Trong công việc hay các mối quan hệ xã hội, họ luôn tạo được thiện cảm nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt, biết cách làm hài lòng người khác.

Thế nhưng, trớ trêu thay, khi đối diện với tình yêu thật sự, họ lại trở nên vụng về.

Trước người mình thích, con giáp Tý thường lúng túng, không biết nói gì, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng và mất tự nhiên.

Chính sự "ngốc nghếch" này khiến họ không nhận ra những tín hiệu tình cảm từ đối phương.

Khi còn đang loay hoay với cảm xúc của mình, thì cơ hội đã trôi qua lúc nào không hay.

Con giáp Tuất: Quá thận trọng nên đánh mất cơ hội

Ảnh minh họa

Trong danh sách con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu, tuổi Tuất là người điển hình cho kiểu "yêu mà không dám nói".

Họ luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là với người mình có tình cảm.

Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, con giáp Tuất thường giữ kín cảm xúc trong lòng. Họ sợ nói ra sẽ khiến đối phương xa cách, sợ rằng tình cảm của mình không được đáp lại.

Chính sự dè dặt này khiến đối phương không thể hiểu được tình cảm thật của họ.

Khi cả hai cứ mãi thăm dò nhau, mối quan hệ dần trở nên mệt mỏi, và tình yêu vì thế cũng dễ dàng vuột mất.

Con giáp Mão: Do dự quá mức, tự đánh mất tình yêu

Ảnh minh họa

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm và chân thành, nhưng lại mang điểm yếu là hay chần chừ, thiếu quyết đoán.

Trước bất kỳ lựa chọn nào, họ cũng cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Dù có thể nhận ra tín hiệu từ đối phương, họ vẫn không dám chắc đó là tình yêu thật sự. Sự do dự khiến họ không có phản hồi rõ ràng, làm người kia dần mất kiên nhẫn.

Không những vậy, con giáp Mão còn sợ bị từ chối nên hiếm khi chủ động bày tỏ. Đến khi nhận ra tình cảm của mình, thì mọi thứ đã quá muộn.

Con giáp Dậu: Suy diễn nhiều, tự làm khó chính mình

Ảnh minh họa



Dậu là con giáp có xu hướng suy nghĩ sâu xa, thậm chí là suy diễn trong mọi vấn đề.

Khi bước vào tình yêu, họ càng trở nên thận trọng, luôn đặt câu hỏi về động cơ của đối phương.

Họ không dễ dàng tin tưởng, luôn phân tích xem người kia đến với mình vì tình cảm hay vì mục đích khác.

Sự nghi ngờ này vô tình tạo khoảng cách, khiến đối phương cảm thấy không được tin tưởng.

Càng suy nghĩ nhiều, con giáp Dậu càng chần chừ trong việc đưa ra quyết định. Và chính điều đó khiến họ trở thành con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu, khi tình cảm chưa kịp bắt đầu đã dần tan biến.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.