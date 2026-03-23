4 con giáp hay 'tự làm khổ mình' trong tình yêu

Thứ hai, 17:10 23/03/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Không phải ai cũng đủ dũng khí để nắm bắt cơ hội khi tình yêu đến. Có những con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu chỉ vì quá suy nghĩ, ngại bày tỏ hoặc tự làm khó chính mình.

Con giáp Tý: Khéo léo ngoài đời, vụng về trong tình cảm

Trước người mình thích, con giáp Tý thường lúng túng, không biết nói gì, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng và mất tự nhiên. Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và biết cách ứng xử.

Trong công việc hay các mối quan hệ xã hội, họ luôn tạo được thiện cảm nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt, biết cách làm hài lòng người khác.

Thế nhưng, trớ trêu thay, khi đối diện với tình yêu thật sự, họ lại trở nên vụng về.

Trước người mình thích, con giáp Tý thường lúng túng, không biết nói gì, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng và mất tự nhiên.

Chính sự "ngốc nghếch" này khiến họ không nhận ra những tín hiệu tình cảm từ đối phương.

Khi còn đang loay hoay với cảm xúc của mình, thì cơ hội đã trôi qua lúc nào không hay.

Con giáp Tuất: Quá thận trọng nên đánh mất cơ hội

Con giáp Tuất luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là với người mình có tình cảm. Ảnh minh họa

Trong danh sách con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu, tuổi Tuất là người điển hình cho kiểu "yêu mà không dám nói".

Họ luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là với người mình có tình cảm.

Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, con giáp Tuất thường giữ kín cảm xúc trong lòng. Họ sợ nói ra sẽ khiến đối phương xa cách, sợ rằng tình cảm của mình không được đáp lại.

Chính sự dè dặt này khiến đối phương không thể hiểu được tình cảm thật của họ.

Khi cả hai cứ mãi thăm dò nhau, mối quan hệ dần trở nên mệt mỏi, và tình yêu vì thế cũng dễ dàng vuột mất.

Con giáp Mão: Do dự quá mức, tự đánh mất tình yêu

Con giáp Mão còn sợ bị từ chối nên hiếm khi chủ động bày tỏ. Ảnh minh họa

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm và chân thành, nhưng lại mang điểm yếu là hay chần chừ, thiếu quyết đoán.

Trước bất kỳ lựa chọn nào, họ cũng cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Dù có thể nhận ra tín hiệu từ đối phương, họ vẫn không dám chắc đó là tình yêu thật sự. Sự do dự khiến họ không có phản hồi rõ ràng, làm người kia dần mất kiên nhẫn.

Không những vậy, con giáp Mão còn sợ bị từ chối nên hiếm khi chủ động bày tỏ. Đến khi nhận ra tình cảm của mình, thì mọi thứ đã quá muộn.

Con giáp Dậu: Suy diễn nhiều, tự làm khó chính mình

Khi bước vào tình yêu, con giáp Dậu càng trở nên thận trọng, luôn đặt câu hỏi về động cơ của đối phương. Ảnh minh họa

Dậu là con giáp có xu hướng suy nghĩ sâu xa, thậm chí là suy diễn trong mọi vấn đề.

Khi bước vào tình yêu, họ càng trở nên thận trọng, luôn đặt câu hỏi về động cơ của đối phương.

Họ không dễ dàng tin tưởng, luôn phân tích xem người kia đến với mình vì tình cảm hay vì mục đích khác.

Sự nghi ngờ này vô tình tạo khoảng cách, khiến đối phương cảm thấy không được tin tưởng.

Càng suy nghĩ nhiều, con giáp Dậu càng chần chừ trong việc đưa ra quyết định. Và chính điều đó khiến họ trở thành con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu, khi tình cảm chưa kịp bắt đầu đã dần tan biến.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thânKhông né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thân

GĐXH - Có những con giáp lại xem việc bị phê bình là cơ hội để trưởng thành. Họ không né tránh, không tự ái, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào khuyết điểm để thay đổi.

Tin liên quan

Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiền

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

3 loại 'tài sản' giúp bạn không lo tuổi già, không cần dựa dẫm con cái

4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnh

Dốc tiền, dốc sức hiếu thảo với cha mẹ, tôi chết lặng khi phát hiện tiền của mình chảy hết sang anh trai

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Sau một hành trình dài chăm sóc cha mẹ già, tôi mới nhận ra, nếu không có giới hạn và phương pháp, lòng hiếu thảo rất dễ bị hiểu sai và khiến mình rơi vào bế tắc.

Vì sao vợ ngày càng lạnh nhạt, không còn chủ động?: 3 lý do khiến nhiều ông chồng giật mình

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".

Những điều người thông minh luôn giữ im lặng – càng nói ra càng mất điểm

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong giao tiếp, lời nói có thể xây dựng nhưng cũng có thể phá vỡ mọi thứ. Việc biết giữ im lặng đúng lúc giúp người thông minh tránh rắc rối và duy trì hình ảnh tích cực trong mắt người khác.

Đi làm là tỏa sáng: 5 cung hoàng đạo càng làm càng lên chức

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số cung hoàng đạo thường xuyên nằm trong danh sách nhân viên ưu tú và dễ được cấp trên "chọn mặt gửi vàng".

Về già, không nên giao hết tiền tiết kiệm cho con: 3 điều cần nhớ để không phải hối hận về sau

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Tiền bạc là điểm tựa, tài sản là sự an tâm. Khoản tiền tiết kiệm cả đời của cha mẹ có thể là tấm lá chắn bảo vệ tuổi già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rắc rối nếu giao đi không đúng lúc.

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

Gia đình - 9 giờ trước

Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress".

3 điều phụ nữ thông minh không nói để giữ giá trị và sự tinh tế

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm con người ta dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng và hoài niệm nhất. Trong cơn say của ký ức, nhiều người chọn cách tìm về những địa điểm cũ, những con người cũ với hy vọng tìm lại sự gắn kết hoặc một lời giải đáp cho quá khứ.

4 kiểu người càng ở gần càng 'hút cạn năng lượng': Nhận ra sớm để tránh

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải mối quan hệ nào cũng mang lại giá trị tích cực. Có những kiểu người càng thân thiết lại càng khiến bạn mệt mỏi, áp lực và dần đánh mất chính mình mà không nhận ra.

Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ ở tuổi 50 chợt nhận ra những mối quan hệ xã giao với phái mạnh không còn nồng nhiệt như trước.

Tận mắt thấy 'cảnh nóng' của người vợ ngoại tình trong xe ô tô, chồng làm điều dại dột rồi ân hận

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Sau nghỉ hưu, dù cô đơn đến mấy cũng đừng quay lại 3 nơi này

Gia đình
Tuổi 50 mới hiểu: Tại sao đàn ông thường giữ khoảng cách với phụ nữ cùng độ tuổi?

Gia đình
6 con đều là tiến sĩ: Bà mẹ tiết lộ 5 nguyên tắc nuôi dạy con đơn giản mà hiệu quả

Nuôi dạy con
Người khôn ngoan thường có 3 thói quen này, dù nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, bạn có bao nhiêu?

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

