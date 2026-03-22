Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiền

Giờ Thìn (7h00 – 9h00): Giờ sinh của người có tầm nhìn, càng làm càng "lên giá"

Người có giờ sinh 7 - 9 giờ sáng (giờ Thìn) thường mang trong mình sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. Họ dễ hòa đồng, biết cách xây dựng mối quan hệ và đặc biệt rất chăm chỉ trong công việc.

Điểm mạnh nổi bật của nhóm người này là khả năng nhìn nhận vấn đề rõ ràng. Họ hiếm khi rơi vào trạng thái mông lung hay mất phương hướng.

Trước mỗi quyết định quan trọng, họ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhờ đó mà con đường sự nghiệp khá suôn sẻ.

Không chỉ vậy, người sinh giờ Thìn còn rất giỏi trong cách đối nhân xử thế. Họ tạo được uy tín và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác.

Chính những yếu tố này giúp họ tích lũy được nhiều cơ hội tốt trước tuổi trung niên.

Càng về sau, không gian phát triển của họ càng rộng mở. Nhờ gặp được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp của họ có xu hướng thăng tiến ổn định, tài lộc theo đó cũng ngày một tăng lên.

Giờ Tý (23h00 – 1h00): Giờ sinh của người bản lĩnh vững vàng, thành công đến sớm

Những người sinh vào giờ Tý thường mang tính cách phóng khoáng, sống tích cực và luôn giữ thái độ lạc quan trước mọi tình huống.

Đây là mẫu người "nói được làm được", tạo cảm giác đáng tin cậy trong mắt người khác.

Họ không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực hay lo lắng không cần thiết. Nhờ vậy, khi đứng trước cơ hội, họ dễ dàng đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát.

Một ưu điểm lớn khác là sự kiên định. Khi đã đặt ra mục tiêu, họ theo đuổi đến cùng, không dễ bị lung lay. Chính sự bền bỉ này giúp họ xây dựng nền tảng tài chính vững chắc từ khá sớm.

Khi bước vào trung niên, đa phần người sinh giờ Tý đã đạt được mức sống ổn định, thậm chí khá giả.

Khi tuổi tác tăng lên, tài sản của họ cũng tăng trưởng tương xứng, khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Giờ Dần (3h00 – 5h00): Giờ sinh của người dám nghĩ dám làm, đổi vận nhờ bản lĩnh

Người sinh vào giờ Dần thường có nội tâm mạnh mẽ, tính cách trầm ổn nhưng không kém phần quyết đoán.

Họ sở hữu tư duy sáng tạo và luôn sẵn sàng thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới.

Điều khiến họ khác biệt chính là lòng can đảm có tính toán. Họ không hành động bốc đồng, mà luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn.

Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng, bất chấp khó khăn.

Nhờ đầu óc nhạy bén và tầm nhìn rõ ràng, người sinh giờ Dần thường tìm được hướng đi phù hợp trong sự nghiệp.

Những trở ngại ban đầu không đủ để cản bước họ, ngược lại còn trở thành động lực để họ bứt phá.

Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, họ dễ gặp được cơ hội bất ngờ, nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính.

Tuổi trung niên, nhiều người đã thoát khỏi khó khăn, xây dựng được cuộc sống dư dả và ổn định.

3 giờ sinh "tích lũy càng lâu càng giàu"

Điểm đáng chú ý là cả ba khung giờ sinh này đều không phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn.

Thành công của họ đến từ quá trình tích lũy lâu dài, từ kỹ năng, kinh nghiệm cho đến các mối quan hệ.

Tuổi trung niên vì thế trở thành giai đoạn "thu hoạch", khi mọi nỗ lực trước đó bắt đầu mang lại quả ngọt.

Tài lộc không đến ồ ạt trong một sớm một chiều, mà tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Dù tử vi chỉ mang tính tham khảo, nhưng có thể thấy một điều rõ ràng: những người biết kiên trì, giữ vững mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân thì sớm muộn cũng đạt được cuộc sống như mong muốn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Sina