4 cột mốc trong sự nghiệp của Mai Tài Phến có bóng dáng 2 nữ ca sĩ nổi tiếng

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.

1. Mai Tài Phến với “Em gái mưa” của ca sĩ Hương Tràm

Tháng 9/2017, MV “Em gái mưa” do Hương Tràm thể hiện, với sự tham gia của Mai Tài Phến, đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng hiếm thấy. MV liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số, lập kỷ lục về số tuần giữ vị trí quán quân trên các BXH âm nhạc nội địa. Trên YouTube, sản phẩm đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành – con số được xem là “khủng” trong bối cảnh thị trường nhạc Việt lúc bấy giờ.

Mai Tài Phến và Hương Tràm trong buổi ra mắt MV "Em gái mưa".

Hiện tại, “Em gái mưa” đã đạt khoảng 160 triệu lượt xem trên YouTube. Nền tảng Threads mới đây cũng chia sẻ lại MV và thu về hơn nửa triệu lượt xem. Từ thời điểm ra mắt, hình ảnh Mai Tài Phến đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Nhờ hiệu ứng lan tỏa của MV, chàng diễn viên sinh năm 1991 được đạo diễn Kawaii Tuấn Anh mời tham gia bộ phim điện ảnh chuyển thể cùng tên. Tuy nhiên, việc “ăn theo” thành công của MV không giúp anh gặt hái thành công trên màn ảnh rộng.

2. Mai Tài Phến với MV “Đừng bắt em phải quên” và phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh”

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm có mối lương duyên qua nhiều dự án như phim truyền hình, MV âm nhạc “Đừng bắt em phải quên”, và sau đó là phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh”. Trong suốt thời gian này, cặp đôi liên tục vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, cả Mỹ Tâm lẫn Mai Tài Phến đều chỉ úp mở và không công khai rõ ràng với công chúng.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong 2 dự án nghệ thuật cách đây vài năm.

Khán giả chỉ biết rằng các dự án phim điện ảnh, MV âm nhạc và phim truyền hình nói trên đều do Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Sau khi kết thúc dự án, mối quan hệ giữa cặp đôi vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Điều này khiến nhiều người tin rằng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thực sự có mối quan hệ tình cảm.

3. Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng phim “Đất rừng Phương Nam”

Năm 2023, Mai Tài Phến được chú ý với vai Võ Tòng trong phim “Đất rừng Phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thời điểm đó, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng “vì nể Mỹ Tâm nên đạo diễn danh tiếng mới chọn Mai Tài Phến”. Tuy nhiên, người trong cuộc lại có chia sẻ khác.

Mai Tài Phến với tạo hình Võ Tòng trong "Đất rừng Phương Nam".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, ông chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho bộ phim, trong trường hợp “Đất rừng Phương Nam” có cơ hội thực hiện các phần tiếp theo. “Tôi cũng nói với Phến rằng vai Võ Tòng ở phần này không có nhiều đất diễn. Nhưng tôi muốn hướng đến phần sau. Những ai từng xem phim truyền hình đều nhớ cảnh Út Trong với Võ Tòng yêu nhau, có đoạn cô ấy cắt tóc, cạo râu cho anh. Tôi rất ấn tượng với cảnh đó. Tôi nghĩ một người có nét đẹp như Phến, khi cắt tóc, cạo râu thì câu chuyện tình yêu sẽ thuyết phục hơn. Khán giả, nhất là các cô, chắc cũng sẽ thấy yêu nhân vật này hơn”, nam đạo diễn chia sẻ.

Nhờ vai diễn này, Mai Tài Phến để lại ấn tượng tích cực hơn trong mắt công chúng, đồng thời từng bước tạo được vị trí vững vàng trong làng điện ảnh Việt khi được làm việc cùng đạo diễn gạo cội Nguyễn Quang Dũng.

4. Tái hợp cùng Mỹ Tâm trong dự án điện ảnh chiếu dịp Tết Nguyên đán

Trong hai ngày 17–18/12, Mỹ Tâm và ê-kíp chính thức tung ra poster đầu tiên kèm đoạn first-look, giới thiệu dự án phim điện ảnh mang tên “Tài”.

Hình ảnh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ rõ nét trên poster. Anh xuất hiện như một người lao động chân chất giữa chợ cá: cặm cụi khuân vác, thân hình chắc khỏe, làn da ngăm đen và vẻ ngoài phong sương của người đàn ông miền Tây. Không bóng bẩy, không hào nhoáng, Tài hiện lên gần gũi và rất đời. Cảnh anh ngồi giữa sông, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của người phụ nữ bí ẩn cho thấy đây là nhân vật mang nhiều tâm tư, có quá khứ nặng nề và đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy ấy.

Mai Tài Phến trong "Tài" do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất.

Thông qua phần giới thiệu, khán giả được biết “Tài” là dự án tiếp theo do Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, kết hợp cùng đạo diễn Mai Tài Phến. Sau khi tạo dấu ấn ở web-drama Bình Báo, Mai Tài Phến được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong dự án điện ảnh đầu tay.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng lớn.

Mỹ Tâm nói: “Tôi vốn thích làm những bộ phim nhẹ nhàng, thiên về tình cảm. Trong khi đó, đạo diễn lại mạnh về hành động. Nhưng khi đọc kịch bản và ngồi trao đổi với nhau, tôi nhận ra bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và quyết định làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến".

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh “Tài” sau khi công bố đã tạo nên làn sóng kỳ vọng lớn từ khán giả. Cả hai từng hợp tác ăn ý trong nhiều sản phẩm trước đây, nhưng đây là lần đầu họ cùng đứng chung trong một dự án điện ảnh với vai trò quan trọng và rõ nét hơn.