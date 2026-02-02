Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 "Không giới hạn", bộ đội Việt Nam tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở nước bạn được thủ trưởng đặc biệt quan tâm, một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành đã được thủ trưởng gửi đi ngay khi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. "Đi đủ về đủ, đồng đội nhé!", lãnh đạo đơn vị nhắn gửi.

Sau quá trình cẩn trọng tiếp cận hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã nhìn thấy nạn nhân. Tuy nhiên, việc đưa nạn nhân an toàn ra ngoài là điều không dễ dàng bởi vị trí này rất dễ sụp đổ khi có tác động bên ngoài.

Bộ đội Việt Nam tham gia công tác cứu hộ cứu nạn ở nước bạn. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình của Lợi (Tô Dũng) cũng xảy ra tranh cãi khi sắp đến ngày giỗ của Tuấn - người đồng đội của Minh Kiên (Steven Nguyễn) đã hy sinh. Cho đến lúc này, Lợi vẫn không tha thứ cho Kiên vì cái chết của anh trai.

Thấy vậy, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) đã khuyên nhủ: "Anh trai của anh hy sinh nhưng những người ở lại sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không chỉ hai mẹ con đâu. Dù vì bất cứ lý do gì thì mấy năm qua thằng Kiên cũng đủ nặng nề lắm rồi".

Steven Nguyễn trong vai Trung tá Minh Kiên trong "Không giới hạn". Ảnh VTV

Hai mẹ con đang trò chuyện thì Linh (Anh Đào) xuất hiện. Cô tới để hỏi bà Thoa về việc chuẩn bị lễ giỗ cho Tuấn. Nhưng thái độ của Lợi cũng vẫn khó chịu, nhất là khi thấy Linh gọi bà Thoa là mẹ.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội của Kiên đã trở về báo cáo tại đơn vị. Dù chỉ đứng từ xa nhìn Kiên nhưng Lam Anh (Minh Trang) không giấu được ánh mắt tràn đầy tình cảm dành cho anh. Cô ngưỡng mộ khi Kiên và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trở về.

Lam Anh ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên khi anh và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 2/2 trên kênh VTV1.

