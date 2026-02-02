Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1
GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).
Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 "Không giới hạn", bộ đội Việt Nam tham gia nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở nước bạn được thủ trưởng đặc biệt quan tâm, một mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành đã được thủ trưởng gửi đi ngay khi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. "Đi đủ về đủ, đồng đội nhé!", lãnh đạo đơn vị nhắn gửi.
Sau quá trình cẩn trọng tiếp cận hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã nhìn thấy nạn nhân. Tuy nhiên, việc đưa nạn nhân an toàn ra ngoài là điều không dễ dàng bởi vị trí này rất dễ sụp đổ khi có tác động bên ngoài.
Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình của Lợi (Tô Dũng) cũng xảy ra tranh cãi khi sắp đến ngày giỗ của Tuấn - người đồng đội của Minh Kiên (Steven Nguyễn) đã hy sinh. Cho đến lúc này, Lợi vẫn không tha thứ cho Kiên vì cái chết của anh trai.
Thấy vậy, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) đã khuyên nhủ: "Anh trai của anh hy sinh nhưng những người ở lại sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không chỉ hai mẹ con đâu. Dù vì bất cứ lý do gì thì mấy năm qua thằng Kiên cũng đủ nặng nề lắm rồi".
Hai mẹ con đang trò chuyện thì Linh (Anh Đào) xuất hiện. Cô tới để hỏi bà Thoa về việc chuẩn bị lễ giỗ cho Tuấn. Nhưng thái độ của Lợi cũng vẫn khó chịu, nhất là khi thấy Linh gọi bà Thoa là mẹ.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội của Kiên đã trở về báo cáo tại đơn vị. Dù chỉ đứng từ xa nhìn Kiên nhưng Lam Anh (Minh Trang) không giấu được ánh mắt tràn đầy tình cảm dành cho anh. Cô ngưỡng mộ khi Kiên và đồng đội vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trở về.
Tập 1 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào 21h ngày 2/2 trên kênh VTV1.
Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp TếtXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
Khán giả Thủ đô mãn nhãn với đêm 'Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc ánh sáng – Chào năm mới 2026" tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám khiến hàng ngàn khán giả Thủ đô trầm trồ, thích thú.
Những câu chuyện xúc động ở Bản LiềnXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Có gì trong cuốn 'Sống có gu'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Sống có gu" của tác giả Vi Hằng không xây dựng cao trào hay gây sốc, mà giá trị nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé khi người đọc nhận ra sự đồng cảm nhẹ nhàng từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống.
Thành bật khóc, hoảng loạn khi bị 3 'phú bà' quấy rốiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ hội công việc đã không thuận lợi cho cả Thành và Minh Anh khi Thành mất vai nam chính và Minh Anh cũng thất bại.
Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập cuối phim "Lằn ranh", những kẻ vi phạm pháp luật đã phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi sai trái.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.