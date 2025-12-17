Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt

44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp GĐXH - Mỹ Tâm mới đây khiến khán giả phát sốt với nhiều phần trình diễn ấn tượng trong liveshow 'See the light'. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng vẫn giữ được sắc vóc "hack tuổi".

Mỹ Tâm đã thông báo trên Fanpage: "Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến. Các bạn nhìn hình ảnh đầu tiên của phim "TÀI" thì đoán tựa phim mang ý nghĩa & thuộc thể loại gì nè?".

Được biết, bộ phim sẽ dự kiến ra rạp vào dịp mùa xuân năm 2026. Ngoài ra, Mỹ Tâm và ê-kíp chưa có thêm bất cứ thông tin nào. Trước lần hợp tác này, cặp đôi tin đồn có 2 lần chung dự án, đó là MV "Đừng bắt em phải quên" và phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh".

Hình ảnh Mỹ Tâm đưa lên fanpage của cô.

Về Mai Tài Phến, trước khi có những tin đồn xoay quanh Mỹ Tâm, anh đã là một diễn viên được đào tạo bài bản. Mai Tài Phến xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nam diễn viên hoạt động nghệ thuật đã gần 5 năm và từng tham gia không ít gameshow, phim sitcom trên mạng.

Anh sinh năm 1991 đến từ Bạc Liêu. Mai Tài Phến không chỉ sở hữu gương mặt nam tính với sống mũi cao, má lúm đồng tiền, nụ cười duyên mà còn có ngoại hình cao ráo, vạm vỡ. Tham gia "Gương mặt điện ảnh", Mai Tài Phến khiến Trương Ngọc Ánh đặc biệt chú ý bởi khả năng diễn xuất thiên bẩm. Đêm chung kết của cuộc thi anh nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo, xuất sắc giành cúp vàng.

Thời gian gần đây, Mai Tài Phến được biết đến với vai diễn Võ Tòng trong phim "Đất rừng Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng "vì nể Mỹ Tâm nên đạo diễn danh tiếng mới chọn Mai Tài Phến", tuy nhiên thực tế, người trong cuộc lại có chia sẻ khác.

Mai Tài Phến khi đi dự liveshow của Mỹ Tâm.

Đạo diễn Quang Dũng tiết lộ, anh chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho phim, trong trường hợp "Đất rừng phương Nam" có cơ hội thực hiện những phần tiếp theo. "Tôi cũng có nói với Phến rằng thực ra vai Võ Tòng ở phần này không có nhiều đất diễn. Nhưng mình muốn ở phần sau, chắc các bạn xem phim truyền hình đều nhớ cái cảnh Út Trong với Võ Tòng yêu nhau và có cái cảnh cô này cắt tóc, cạo râu cho anh này. Mình rất là ấn tượng cảnh đó. Mình nghĩ một người có nét đẹp như Phến, khi mà cắt tóc, cạo râu thì chắc là tình yêu ấy sẽ thuyết phục hơn. Người xem là các cô chắc cũng sẽ thấy yêu anh này hơn", nam đạo diễn cho biết.

Ngoài đời, Mai Tài Phến có cuộc sống khá giản dị và gần gũi với fan. Đặc biệt, trong thời gian hẹn hò cùng ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến chín chắn và trưởng thành hơn. Đây cũng là điểm cộng khiến fan của Mỹ Tâm thêm yêu mến.