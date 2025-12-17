Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt

Thứ tư, 13:20 17/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt - Ảnh 1.44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp

GĐXH - Mỹ Tâm mới đây khiến khán giả phát sốt với nhiều phần trình diễn ấn tượng trong liveshow 'See the light'. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng vẫn giữ được sắc vóc "hack tuổi".

Mỹ Tâm đã thông báo trên Fanpage: "Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến. Các bạn nhìn hình ảnh đầu tiên của phim "TÀI" thì đoán tựa phim mang ý nghĩa & thuộc thể loại gì nè?".

Được biết, bộ phim sẽ dự kiến ra rạp vào dịp mùa xuân năm 2026. Ngoài ra, Mỹ Tâm và ê-kíp chưa có thêm bất cứ thông tin nào. Trước lần hợp tác này, cặp đôi tin đồn có 2 lần chung dự án, đó là MV "Đừng bắt em phải quên" và phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh".

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt - Ảnh 2.

Hình ảnh Mỹ Tâm đưa lên fanpage của cô.

Về Mai Tài Phến, trước khi có những tin đồn xoay quanh Mỹ Tâm, anh đã là một diễn viên được đào tạo bài bản. Mai Tài Phến xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nam diễn viên hoạt động nghệ thuật đã gần 5 năm và từng tham gia không ít gameshow, phim sitcom trên mạng.

Anh sinh năm 1991 đến từ Bạc Liêu. Mai Tài Phến không chỉ sở hữu gương mặt nam tính với sống mũi cao, má lúm đồng tiền, nụ cười duyên mà còn có ngoại hình cao ráo, vạm vỡ. Tham gia "Gương mặt điện ảnh", Mai Tài Phến khiến Trương Ngọc Ánh đặc biệt chú ý bởi khả năng diễn xuất thiên bẩm. Đêm chung kết của cuộc thi anh nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối của ban giám khảo, xuất sắc giành cúp vàng.

Thời gian gần đây, Mai Tài Phến được biết đến với vai diễn Võ Tòng trong phim "Đất rừng Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thời điểm đó, có nhiều tin đồn cho rằng "vì nể Mỹ Tâm nên đạo diễn danh tiếng mới chọn Mai Tài Phến", tuy nhiên thực tế, người trong cuộc lại có chia sẻ khác.

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt - Ảnh 3.

Mai Tài Phến khi đi dự liveshow của Mỹ Tâm.

Đạo diễn Quang Dũng tiết lộ, anh chọn Mai Tài Phến vì muốn tính đường dài cho phim, trong trường hợp "Đất rừng phương Nam" có cơ hội thực hiện những phần tiếp theo. "Tôi cũng có nói với Phến rằng thực ra vai Võ Tòng ở phần này không có nhiều đất diễn. Nhưng mình muốn ở phần sau, chắc các bạn xem phim truyền hình đều nhớ cái cảnh Út Trong với Võ Tòng yêu nhau và có cái cảnh cô này cắt tóc, cạo râu cho anh này. Mình rất là ấn tượng cảnh đó. Mình nghĩ một người có nét đẹp như Phến, khi mà cắt tóc, cạo râu thì chắc là tình yêu ấy sẽ thuyết phục hơn. Người xem là các cô chắc cũng sẽ thấy yêu anh này hơn", nam đạo diễn cho biết.

Ngoài đời, Mai Tài Phến có cuộc sống khá giản dị và gần gũi với fan. Đặc biệt, trong thời gian hẹn hò cùng ca sĩ Mỹ Tâm, Mai Tài Phến chín chắn và trưởng thành hơn. Đây cũng là điểm cộng khiến fan của Mỹ Tâm thêm yêu mến.

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt - Ảnh 4.Thân thế nam diễn viên điển trai có 8 năm vướng tin đồn hẹn hò Mỹ Tâm

GĐXH - Mai Tài Phến là chàng diễn viên 9X đời đầu nổi tiếng với khán giả khi đóng MV cùng Hương Tràm và sau này là Mỹ Tâm. Sau sự hợp tác với "họa mi tóc nâu", Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò cùng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.

Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Con gái 12 tuổi nhà Phan Đinh Tùng ở tuổi 12 ngoại hình dễ thương, lắm tài lẻ khiến nhiều người trầm trồ.

Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào

Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống Nhất

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng sau những biến cố trong cuộc sống, anh chọn "ẩn mình" trong không gian an toàn là nhà. Ở tuổi 47, sáng 6 giờ anh đưa con đi học, ban ngày làm việc, tối quây quần bên vợ con.

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.

'Mưa đỏ' dừng bước đầy tiếc nuối tại Oscar 2026

'Mưa đỏ' dừng bước đầy tiếc nuối tại Oscar 2026

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ phim bội thu giải thưởng và lập kỷ lục doanh thu của điện ảnh Việt "Mưa đỏ" đã không có tên trong danh sách rút gọn tranh giải Oscar 2026.

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên - vừa gây chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" tại Miss World Vietnam 2025.

Xem nhiều

Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

Giải trí

GĐXH - Ngọc Châu - con gái NSND Hồng Vân đã tốt nghiệp THPT và hiện đã tròn 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội hạnh phúc khoe con gái út.

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Giải trí
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Câu chuyện văn hóa
NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

NSND Thanh Hoa U80 sống lạc quan dù bệnh tật, chuẩn bị cho ngày ra đi

Câu chuyện văn hóa
Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top