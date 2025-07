5 lý do chị em nên ăn dứa trong kỳ kinh nguyệt

Quả dứa còn gọi là thơm, hấp dẫn bởi hương vị chua ngọt đặc trưng và là một nguồn dinh dưỡng dồi dào nên nhiều người thích ăn dứa . Ngoài các vitamin và khoáng chất quen thuộc, điểm đặc biệt làm nên giá trị của dứa chính là enzyme bromelain - một hoạt chất sinh học đa năng với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dứa cũng chứa chất chống oxy hóa, acid hữu cơ và hợp chất phenolic, bao gồm flavonoid. Flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm , chống ung thư và chống virus tiềm tàng. Dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và là một lựa chọn hỗ trợ sức khỏe phụ nữ theo nhiều cách, đặc biệt đối với những khó chịu trong kỳ kinh nguyệt.

Theo BSCKII Lê Thị Quyên - nguyên Trưởng khoa Phụ 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ăn dứa hỗ trợ rút ngắn ngày "đèn đỏ" vì hàm lượng bromelain cao cũng như một loại enzyme có ảnh hưởng hormone estrogen giúp làm mềm tử cung, khiến niêm mạc tử cung dễ bong ra hơn mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ăn dứa cũng làm giảm đau bụng kinh do các chất trong dứa giúp giảm co thắt cơ trơn từ đó giảm đau hiệu quả. Dứa chứa nhiều các vitamin B, C và khoáng chất như kali, canxi, phốt-pho, các chất xơ giúp tăng cường trao đổi chất, hệ miễn dịch, giúp tinh thần chị em được duy trì thoải mái trong suốt quá trình hành kinh.

1. Dứa có chất chống viêm giúp giảm đau bụng kinh

Một trong những lợi ích tốt nhất của việc ăn dứa trong thời kỳ kinh nguyệt là loại quả này chứa nhiều bromelain. Bromelain là hỗn hợp các enzyme có trong nước ép và thịt dứa. Trong thời kỳ kinh nguyệt, tình trạng viêm trở thành nguyên nhân chính gây đau và khó chịu.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Biomedical Reports , bromelain có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau bụng kinh và đau nhức cơ. Vì vậy, khi đến kỳ kinh nguyệt hãy thử ăn dứa để giảm đau bụng kinh.

Dứa không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một nguồn dưỡng chất tốt cho phụ nữ.

2. Dứa chứa nhiều vitamin C duy trì hệ miễn dịch

Vitamin C rất quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch hoạt động khỏe mạnh. Theo một bài báo nghiên cứu được công bố trên Cureus năm 2022, vitamin C hoặc acid ascorbic có thể giúp giảm đau bụng kinh. Thêm vào đó, vitamin C cũng giúp tăng cường thành mạch máu và giảm chảy máu kinh nguyệt nhiều. Chị em hãy đưa dứa vào chế độ ăn uống thường xuyên để giúp những ngày kinh nguyệt trở nên dễ dàng hơn.

3. Tăng cường tâm trạng và giảm lo âu

Nhiều phụ nữ phải trải qua những thay đổi tâm trạng nghiêm trọng và các vấn đề lo âu trong chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố khiến họ cảm thấy chán nản và mệt mỏi.

Dứa có mangan có thể giúp cải thiện tâm trạng. Thêm vào đó, dứa có tryptophan, một loại acid amin được biết đến là có khả năng sản xuất serotonin còn gọi là hormone vui vẻ giúp chị em tăng cường tâm trạng và làm giảm cáu gắt khi đến kỳ.

4. Ăn dứa giúp giảm đầy hơi trong kỳ kinh nguyệt

Đầy hơi và các vấn đề về tiêu hóa khá phổ biến trong thời kỳ kinh nguyệt. Quả dứa chứa bromelain là enzyme phân giải protein giúp hỗ trợ tiêu hóa. Bromelain giúp cơ thể tiêu hóa protein hiệu quả hơn, đặc biệt hữu ích khi bạn ăn các bữa ăn giàu đạm giúp giảm đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa. Dứa có nhiều chất xơ giúp giảm táo bón, một vấn đề thường gặp khác trong thời kỳ kinh nguyệt.

5. Hỗ trợ hấp thụ sắt

Theo một nghiên cứu được công bố trên JAMA Network Open năm 2020, vitamin C, một chất dinh dưỡng có trong thực phẩm (chủ yếu là thực vật), đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thụ sắt. Đây là nguồn duy nhất ngoài thực phẩm từ động vật có khả năng này.

Thiếu sắt có thể là mối quan tâm phổ biến trong thời kỳ kinh nguyệt, đặc biệt là đối với những người bị rong kinh. Cơ thể mất sắt theo máu và đi kèm với đó là tình trạng yếu ớt và mệt mỏi. Bằng cách đưa dứa vào chế độ ăn uống, chị em có thể giúp cơ thể hấp thụ nhiều sắt hơn từ các loại thực phẩm khác như rau bina, đậu lăng,... và duy trì mức năng lượng trong kỳ kinh nguyệt.

Bromelain có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lý do cần thận trọng với những người đang dùng thuốc làm loãng máu và nên có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa khi thêm dứa vào chế độ ăn hàng ngày.