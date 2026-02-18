5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

Du lịch đầu năm mới từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người, với mong muốn khởi đầu một năm bằng những trải nghiệm tích cực, thư giãn và nhiều cảm hứng. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, mà còn là cơ hội để kết nối với gia đình, bạn bè và làm mới tinh thần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng cảm thấy thoải mái sau mỗi chuyến đi. Có những người trở về với tâm trạng mệt mỏi, thậm chí căng thẳng hơn trước khi khởi hành.

Nguyên nhân không hẳn nằm ở điểm đến hay lịch trình, mà đôi khi xuất phát từ chính trạng thái cảm xúc họ mang theo. Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường vô thức đem theo những “hành lý vô hình”, khiến chuyến du lịch đầu năm – vốn nên là trải nghiệm tích cực – trở nên nặng nề và thiếu niềm vui. Dưới đây là 5 “thứ” phổ biến mà người EQ thấp thường mang theo trong những chuyến du lịch đầu năm mới.

Mang theo “cái tôi quá lớn”

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở người có EQ thấp là cái tôi mạnh và nhu cầu kiểm soát cao. Trong chuyến đi đầu năm, họ thường muốn mọi thứ diễn ra đúng theo ý mình, từ lịch trình, địa điểm tham quan cho đến việc ăn uống hay nghỉ ngơi.

Chỉ một sự thay đổi nhỏ như bạn đồng hành đến muộn, điểm tham quan đông người hoặc nhà hàng không đúng như mong đợi cũng có thể khiến họ khó chịu. Thay vì linh hoạt điều chỉnh, họ dễ bộc lộ sự bực bội, thậm chí trách móc người khác.

Khi cái tôi trở thành trung tâm, chuyến đi không còn là hành trình trải nghiệm chung mà biến thành chuỗi những yêu cầu cá nhân. Điều này không chỉ khiến bản thân họ mệt mỏi mà còn tạo áp lực cho những người đi cùng, làm giảm niềm vui của cả nhóm trong dịp đầu năm vốn cần sự thoải mái và tích cực.

Mang theo câu cửa miệng: “Tôi không cần hiểu người khác”

Du lịch đầu năm thường là hoạt động tập thể, nơi mỗi người có nhu cầu và mong muốn khác nhau. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường chỉ nhìn nhận sự việc từ góc độ cá nhân mà ít quan tâm đến cảm xúc hoặc nhu cầu của người khác.

Họ có thể tỏ ra khó chịu khi bạn đồng hành muốn thay đổi kế hoạch, dừng lại lâu hơn ở một địa điểm hoặc lựa chọn hoạt động khác với ý mình. Thậm chí, họ dễ bộc lộ thái độ thiếu kiên nhẫn với nhân viên phục vụ hoặc hướng dẫn viên khi có sự chậm trễ.

Sự thiếu thấu hiểu này khiến không khí chuyến đi trở nên căng thẳng. Những người xung quanh có thể cảm thấy không thoải mái, từ đó hạn chế giao tiếp và chia sẻ, làm giảm ý nghĩa kết nối của chuyến du lịch đầu năm.

Mang theo những kỳ vọng phi thực tế

Du lịch đầu năm thường gắn với nhiều kỳ vọng, như mong muốn mọi thứ suôn sẻ, thời tiết thuận lợi, dịch vụ hoàn hảo và trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường đặt ra những kỳ vọng quá lý tưởng, không tính đến các yếu tố khách quan.

Thực tế, những tình huống như chuyến bay bị hoãn, thời tiết thay đổi, khách sạn đông hoặc dịch vụ không như quảng cáo là điều khó tránh. Khi thực tế không đáp ứng kỳ vọng, họ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, than phiền và mất hứng.

Thay vì tận hưởng những điều tích cực vẫn đang diễn ra, họ tập trung vào những điểm chưa hoàn hảo. Điều này khiến chuyến đi đầu năm – vốn là dịp khởi đầu tích cực – lại trở thành trải nghiệm kém vui và thiếu ý nghĩa.

Mang theo xu hướng khuếch đại cảm xúc tiêu cực

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là khó kiểm soát cảm xúc khi gặp sự cố. Những tình huống nhỏ như thất lạc đồ đạc, chờ đợi lâu, thời tiết xấu hoặc sai sót trong dịch vụ có thể khiến họ khó chịu kéo dài.

Thay vì nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, họ thường nhắc lại sự việc nhiều lần, làm tăng cảm giác tiêu cực. Điều này không chỉ khiến bản thân họ mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng chung của cả nhóm.

Trong khi đó, người có EQ cao thường chấp nhận những tình huống ngoài kế hoạch như một phần tự nhiên của chuyến đi. Họ biết cách buông bỏ những điều nhỏ nhặt để giữ tinh thần tích cực, đặc biệt trong những chuyến du lịch đầu năm – thời điểm mang nhiều ý nghĩa khởi đầu.

Phụ thuộc vào điện thoại

Một biểu hiện phổ biến khác là việc sử dụng điện thoại quá mức trong chuyến đi. Người có EQ thấp thường dành nhiều thời gian kiểm tra mạng xã hội, chỉnh sửa ảnh hoặc so sánh chuyến đi của mình với người khác.

Việc này khiến họ bỏ lỡ những trải nghiệm thực tế xung quanh, từ cảnh đẹp thiên nhiên đến những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân, bạn bè. Thay vì tận hưởng hiện tại, họ bị cuốn vào việc ghi nhận và thể hiện hình ảnh.

Điện thoại, trong trường hợp này, trở thành công cụ để tìm kiếm sự công nhận hoặc né tránh cảm xúc, thay vì hỗ trợ lưu giữ kỷ niệm. Điều này khiến chuyến đi đầu năm mất đi giá trị trải nghiệm thực sự.