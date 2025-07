500 phần quà ý nghĩa đã đến tay các thương, bệnh binh và gia đình chính sách

5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình làm công việc củng cố chống dặm, thu hồi than lò DVT, hai công nhân khai thác hầm lò thuộc Công ty Than Mạo Khê - TKV không may gặp tai nạn khiến anh Nguyễn Văn T. tử vong, còn anh Lương Văn Đ. bị thương.