6 mẹo giúp làn da tươi tắn trong ngày đèn đỏ

1. Kinh nguyệt ảnh hưởng đến làn da như thế nào?

Theo ThS. BS. Nguyễn Ngọc Oanh, Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, trong suốt chu kỳ kinh nguyệt , những thay đổi của các hormone như progesterone, estrogen và testosterone có thể tác động đến sức khỏe của làn da.

Cụ thể, hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản của phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe làn da ở cả nam và nữ bằng cách kích hoạt sản sinh collagen, độ đàn hồi và axit hyaluronic.

Còn progesterone kích thích tuyến dầu tiết ra bã nhờn, chất nhờn giúp bảo vệ da không bị khô. Khi xảy ra sự dao động hoặc mất cân bằng về estrogen và progesterone trong chu kỳ kinh nguyệt, da có thể bị khô, nổi mụn và/hoặc tăng sắc tố . Testosterone cũng có xu hướng kích thích tuyến bã nhờn có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá .

2. Cần lưu ý gì khi chăm sóc da trong những ngày 'đèn đỏ'?

2.1. Cấp nước cho làn da

Da dễ bị mất nước, khô, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên của chu kỳ, khi nồng độ hormone progesterone, estrogen thấp. Do đó, để cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, hãy sử dụng serum dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng ẩm trong chu trình chăm sóc da ban ngày và ban đêm.

Cùng với đó, uống nhiều nước cũng là biện pháp chăm sóc da từ bên trong, thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn ngừa tình trạng mụn hay da tiết dầu do thiếu nước. Thay vì uống nước lạnh, bạn nên dùng nước ấm sẽ tốt hơn cho cơ thể trong những ngày đèn đỏ .

Để cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, hãy sử dụng serum dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng ẩm trong chu trình chăm sóc da ban ngày và ban đêm.

2.2. Tẩy trang, rửa mặt nhẹ nhàng

Da dễ bị tổn thương trong thời kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, nên lựa chọn các sản phẩm tẩy trang và rửa mặt nhẹ nhàng không làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da. Bạn hãy rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng nước ấm và sữa rửa mặt dịu nhẹ, để ngăn chặn vi khuẩn giúp chăm sóc da hiệu quả.

2.3. Tẩy da chết, sử dụng mặt nạ cải thiện tình trạng da xỉn màu

Sự thay đổi hormone trong kỳ kinh nguyệt khiến làn da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Cách đơn giản nhất để phục hồi làn da là tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, cần tránh lạm dụng tẩy da chết quá nhiều, thường xuyên, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, gây kích ứng. Bởi vậy, chỉ nên tẩy da chết từ 1-2 lần mỗi tuần.

Ngoài ra, việc sử dụng mặt nạ chăm sóc da cũng giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Bạn có thể dùng các nguyên liệu tự nhiên như chanh tươi, nha đam, yến mạch, sữa tươi, cám gạo... để làm mặt nạ tại nhà. Chẳng hạn như:

- Chanh tươi + sữa chua: Lấy nước cốt 1 quả chanh trộn đều với sữa chua không đường. Sau đó đắp hỗn hợp chăm sóc da trong 15 phút rồi rửa lại sạch bằng nước mát. Cách ngày thực hiện một lần.

- Yến mạch + sữa tươi: Dùng khoảng 30ml sữa tươi không đường trộn đều với 2 thìa yến mạch (có thể dùng nhiều hơn nếu muốn dùng cho diện tích da nhiều), tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó đắp lên da, để nguyên khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.

- Nha đam: Rửa sạch nhánh nha đam, rồi tách vỏ lấy phần gel bên trong, thoa trực tiếp lên mặt, để nguyên khoảng 30 phút, rồi rửa sạch với nước ấm. Mỗi tuần thực hiện 2 lần để chăm sóc da.

2.4. Xử lý mụn

Thời điểm trước khi có kinh nguyệt là lúc lượng hormone progesterone tăng cao có thể gây nổi mụn. Mụn trứng cá thường xuất hiện quanh cằm, vùng xương hàm khiến chị em thiếu tự tin. Nếu tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu. Tuyệt đối không tự ý nặn mụn hay sờ tay lên mặt khiến mụn lây lan và có thể hình thành mụn bọc, mụn viêm.

Thời điểm trước khi có kinh nguyệt là lúc lượng hormone progesterone tăng cao có thể gây nổi mụn.

2.5. Bổ sung chất chống oxy hóa chăm sóc da

Chất chống oxy hóa như vitamin C đóng vai trò quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa , thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen tự nhiên. Nhờ vậy mà da săn chắc, đàn hồi hơn, cải thiện các vấn đề trên da. Khi mới bắt đầu sử dụng vitamin C chăm sóc da, nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ thấp và dùng cách ngày. Bạn có thể từ từ điều chỉnh tần suất và nồng độ vitamin C khi làn da đã thích nghi với hoạt chất này.‏

‏Vitamin C có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn ánh sáng mặt trời, do đó nên đảm bảo thoa kem chống nắng đều đặn khi ra ngoài để bảo vệ da, hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường.

2.6. Thoa kem chống nắng

Dù trời nhiều mây hay lạnh thì kem chống nắng vẫn rất cần thiết. Nên sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tia UVA/UVB. Thoa lại sau mỗi 2 giờ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da.

Nên sử dụng loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tia UVA/UVB.

Cuối cùng, chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giữ cho da sáng, khỏe mạnh trong thời kỳ kinh nguyệt. Hãy tăng cường các thực phẩm giàu axit béo như omega-3, các chất chống oxy hóa, các loại vitamin như vitamin E, vitamin C… để nuôi dưỡng và chăm sóc da. Chúng giúp giảm viêm, giữ cho da ẩm mịn, tăng cường tuần hoàn, làm chậm quá trình lão hóa của da.

Hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ. Cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vì thiếu ngủ, nghỉ ngơi không đầy đủ có thể tác động tiêu cực đến cả tâm trạng và sức khỏe làn da.