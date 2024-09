7 điều bạn nên làm để có cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc, vui vẻ

Tuổi 60 của bạn là khoảng thời gian thú vị với những cột mốc quan trọng như nghỉ hưu, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình và tập trung vào bản thân.



Thập niên này có thể được lấp đầy bằng những năm vui vẻ khỏe mạnh nếu bạn chăm sóc tốt cho bản thân bằng những hành động thiết thực dưới đây.

1. Viết những thông tin cá nhân quan trọng cho gia đình

Ở đây không nói đến lá thư với những lời hoa mỹ. Đây là một bức thư với nội dung bao gồm danh sách các giấy tờ quan trọng với bạn: sổ tiết kiệm ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm, mã số an toàn của các tài khoản, mã két sắt...

Mark Brown, đồng sở hữu Brown & Tedstrom Wealth Management, một công ty về quản lý tài sản ở Denver, Mỹ chỉ ra: "Đó là một trong những điều thiết thực và giá trị mà bạn có thể làm cho gia đình, bởi vì nó có thể giúp giảm thiểu sự bối rối và xung đột khi có bất cứ bất trắc nào xảy ra với bạn."

Thay vì phàn nàn về những việc trong quá khứ, tuổi ngoài 60 là thời điểm mà bạn nên thừa nhận sự cần thiết của việc phải lập kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Ảnh minh họa

2. Vận động trí óc

Theo tiến sĩ Pouya Shafipour, một bác sĩ ở Mỹ được hội đồng chứng nhận của Paloma Health: "Nhìn chung, chức năng nhận thức suy giảm theo độ tuổi. Tuy nhiên, một số phần nhất định của nhận thức có nhiều khả năng bị suy giảm hơn những phần khác.

Ví dụ, việc nhớ lại tên, giải quyết vấn đề và nhận dạng mẫu có thể trở nên khó khăn hơn khi chúng ta già đi.

Để giữ cho bộ não nhạy bén, điều quan trọng là phải vận động trí óc cũng như vận động cơ thể.

Duy trì kết nối xã hội và tích cực trong cộng đồng của bạn là chìa khóa, cũng như làm việc.

Có sở thích, học hỏi những điều mới và mở ra cho bản thân những trải nghiệm mới cũng có thể giúp bạn luôn dẫn đầu trò chơi của mình".

3. Hỗ trợ kinh tế cho con cái, nếu có thể

Ở tuổi ngoài 60, nhiều ông bà ngoài tiền tiết kiệm lo cho tuổi già còn có một khoản tiền dự phòng đáng kể. Nếu bạn muốn hỗ trợ cho thế hệ tương lai của gia đình mình, nên cân nhắc việc chia sẻ gánh nặng tài chính với con cái trong việc nuôi dạy cháu.

Tùy vào tình hình tài chính, ông bà có thể dành tặng các con, cháu một quỹ, hoặc giúp đỡ với số tiền mình có.

Trường hợp ngược lại, nếu bạn chỉ có một khoản tài chính eo hẹp, thì đây là giai đoạn mà bạn nên có sự điều chỉnh mức chi tiêu cho hợp lý. Điều này có thể đơn giản là cắt giảm chi phí cá nhân. Bằng mọi cách, hãy tận hưởng niềm vui với số tiền mà bạn có.

4. Dành thời gian cho bạn bè và gia đình

Nghiên cứu rất rõ ràng: Duy trì các mối quan hệ bền chặt với bạn bè và gia đình khi chúng ta lớn lên là điều cần thiết để có một cuộc sống thọ hơn.

"Phát hiện đáng ngạc nhiên là các mối quan hệ của chúng ta và mức độ hạnh phúc của chúng ta trong các mối quan hệ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta", Robert Waldinger, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, cho biết.

"Chăm sóc cơ thể của bạn là quan trọng, nhưng chăm sóc các mối quan hệ của bạn cũng là một hình thức chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ đó là sự phát hiện", bác sĩ Waldinger lưu ý.





Duy trì các mối quan hệ bền chặt với bạn bè và gia đình khi chúng ta lớn lên là điều cần thiết để có một cuộc sống thọ hơn. Ảnh minh họa

5. Đặt bản thân lên ưu tiên cao nhất

Khi bạn bước vào tuổi ngoài 60, con cái bạn đã ổn định cuộc sống, bạn nên đặt bản thân vào mức ưu tiên cao nhất. Nên dành nhiều thời gian hơn cho mình thay vì liên tục lo lắng cho những người khác.

Có nhiều cách để chăm sóc cơ thể và tinh thần của bạn. Không nhất thiết phải đến phòng tập, bạn có thể chọn các phương pháp vận động phù hợp để giữ cân nặng ổn định.

Giai đoạn này, hiểu và chấp nhận hình ảnh cơ thể của bạn. Thay vì chạy theo việc có một thân hình tuyệt vời như thời trẻ hay đua theo những bộ quần áo sành điệu và cuống cuồng chăm sóc da, quan trọng là học cách yêu con người của mình và đón nhận sự thay đổi nhận thức về vẻ đẹp sau tuổi 60.

6. Thực hành chánh niệm

Thiền không chỉ tốt để kiểm soát căng thẳng mà còn có thể làm chậm tốc độ lão hóa tế bào của bạn.

Ivana Buric, Trưởng nhóm điều tra từ Phòng thí nghiệm Não bộ, Niềm tin và Hành vi tại Trung tâm Tâm lý, Hành vi và Thành tích của Đại học Coventry (Mỹ), cho biết: Hàng triệu người trên thế giới đã tận hưởng những lợi ích sức khỏe của các can thiệp trí óc - thể chất như yoga hoặc thiền định…

Nói một cách đơn giản, các biện pháp can thiệp vào trí óc - thể chất khiến não bộ điều khiển các quá trình DNA của chúng ta theo một con đường giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta, theo Eat This, Not That!

7. Kết bạn

Tuổi trẻ là quãng thời gian bận bịu với sự nghiệp, chăm sóc nhà cửa, con cái và nuôi dạy chúng trưởng thành, do đó bạn không có nhiều thời gian cho bạn bè. Ở ngưỡng ngoài 60, khi sự nghiệp đã dừng lại ở việc nghỉ hưu, con cái đã trưởng thành, bạn sẽ có thời gian cho việc xây dựng các mối quan hệ. Đó có thể là người bạn chung sở thích, quan điểm chứ không nhất thiết là bạn tình.

Theo Magaret Manning - một chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi ngoài 60, có những người bạn tốt là cần thiết cho sức khỏe và tinh thần cho người tuổi trung niên. Việc sống một mình và ít kết nối xã hội cũng có hại cho sức khỏe của một người tương đương như hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Theo chuyên gia, nên dành thời gian khám phá sở thích với những người cùng chí hướng. Bạn có thể yêu cầu bản thân thực hiện ít nhất một hoạt động xã hội mỗi ngày.