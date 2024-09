7 loại đồ uống giảm đầy bụng, khó tiêu

1. Cách cải thiện đầy bụng, khó tiêu do ăn uống

Đầy hơi là tình trạng đặc trưng bởi cảm giác đầy bụng, căng tức hoặc chướng bụng . Đầy hơi có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm do cách ăn uống, các vấn đề về tiêu hóa, thay đổi nội tiết tố, thậm chí do căng thẳng.

Do thực phẩm: Khi ăn một số loại thực phẩm như; đậu, bông cải xanh, bắp cải, hành tây, các sản phẩm từ sữa, chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây đầy hơi và chướng bụng.

Ăn nhanh, ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều thức ăn có thể gây đầy hơi và khó chịu, đặc biệt là khi ăn quá nhanh.

Hội chứng ruột kích thích: Đây là một rối loạn tiêu hóa phổ biến gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy và táo bón.

Táo bón: Khi phân tích tụ trong ruột kết, nó có thể gây đầy hơi và khó chịu.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản : Đây là tình trạng acid dạ dày chảy ngược vào thực quản, gây đầy hơi, ợ nóng và buồn nôn.

Không dung nạp thức ăn: Một số người không dung nạp một số loại thực phẩm nhất định như gluten hoặc lactose dẫn đến đầy bụng và các triệu chứng tiêu hóa khác.

Rối loạn vi khuẩn đường ruột: Hệ vi sinh vật đường ruột là tập hợp các vi sinh vật sống trong đường tiêu hóa, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, trao đổi chất và chức năng miễn dịch. Khi sự cân bằng của các vi sinh vật này bị phá vỡ dẫn đến một loạt các triệu chứng tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, chướng bụng và đau bụng.

Theo ThS.BS Vũ Tấn Phúc, chuyên khoa Tiêu hoá, trong hầu hết các trường hợp, việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống có thể kiểm soát và cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu như: ăn chậm, nhai kỹ; ăn nhiều bữa nhỏ; tập thể dục đều đặn…

Không nhai kẹo cao su, uống đồ uống có gas, không hút thuốc, tránh ăn các loại thực phẩm có thể gây đầy bụng và thay bằng các thực phẩm chứa carbohydrate dễ tiêu hóa hơn như: chuối, trái cây họ cam quýt, dứa, kiwi, đu đủ, sữa chua, gừng, bạc hà…

Trà gừng là đồ uống phổ biến nên dùng khi bị đầy bụng, khó tiêu.

2. Một số loại đồ uống giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu

Trà gừng

Một trong những lợi ích của trà gừng được nhiều người biết đến là nhanh chóng làm giảm cảm giác buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi, chướng bụng.

Gừng có tác dụng kháng virus, kháng khuẩn và chống viêm hiệu quả. Loại gia vị này còn chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là zingibain, enzyme này giúp cơ thể phân hủy protein. Nó cũng có tác dụng thư giãn tốt cho đường ruột, giảm viêm trong ruột kết, giúp thức ăn đi qua hệ thống tiêu hóa dễ dàng hơn và giảm đầy hơi hiệu quả.

Cách chế trà gừng rất đơn giản, chỉ cần dùng gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ, thái mỏng, cho vào nồi thêm nước đun sôi trên lửa nhỏ. Cho nước gừng đã đun trộn với một chút đường, khuấy đều là uống được.

Trà bạc hà

Trà bạc hà được biết đến với khả năng làm giãn các cơ ở đường tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi và giảm chứng khó tiêu. Đó cũng chính là lý do mọi người thường uống trà bạc hà sau bữa tối, không chỉ giúp cảm thấy thư giãn mà còn có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn.

Trà hoa cúc

Hoa cúc là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều loại trà thảo mộc giúp giảm mệt mỏi và tinh thần thoải mái. Đồng thời có tác dụng chống viêm, thư giãn hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Thành phần chính của trà là hoa cúc khô, hãm với nước sôi. Có thể uống trà hoa cúc mọi thời điểm trong ngày. Tuy nhiên nên uống sau khi ăn 30 phút, trước khi đi ngủ nửa tiếng. Nên uống sau những bữa ăn nhiều đạm động vật, dầu mỡ để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Trà hạt thì là

Thì là là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên và có thể giúp loại bỏ khí đường ruột. Các hợp chất anethole, fenchone và estragole trong hạt thì là có đặc tính chống co thắt và chống viêm, giúp thư giãn cơ ruột và thông khí. Do đó, trà hạt thì là thường được dùng để giảm đầy hơi và chướng bụng. Cách dùng là ngâm hạt thì là trong nước nóng để uống.

Nước chanh

Nước chanh có tính acid giống với dịch tiêu hóa của dạ dày, có thể giúp giảm đầy hơi và các triệu chứng khó tiêu khác. Thời điểm tốt nhất để uống nước chanh là sau khi ăn khoảng 30 phút. Không nên uống nước chanh đậm đặc mà nên pha loãng với nước để giảm nồng độ acid, đặc biệt người có bệnh dạ dày không nên uống nhiều hoặc uống nước chanh khi bụng đói vì có thể gây bào mòn niêm mạc dạ dày khiến tình trạng đau trầm trọng hơn.

Uống nước chanh giúp giảm đầy hơi.

Nước ép dứa

Uống nước ép dứa có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy bụng hiệu quả do dứa có chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là bromelain.

Bromelain được cho là hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ các protein trong ruột có thể gây đầy hơi. Bromelain cũng có đặc tính kháng khuẩn giúp bảo vệ đường ruột khỏi vi khuẩn gây tiêu chảy như như E.coli và giảm viêm ruột.

Chỉ nên uống một ly nước ép dứa tươi mỗi ngày là vừa đủ và không thêm đường.

Kefir

Kefir là một thức uống từ sữa lên men có vẻ ngoài trông giống như sữa chua loãng, được làm bằng sữa bò hoặc không sữa, men và vi khuẩn lành mạnh. Nó chứa các enzyme tiêu hóa lipase (phân hủy chất béo), lactase (phân hủy đường sữa) và protease (protein).

Sử dụng kefir giúp thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giảm khó chịu đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Do đó kefir là một lựa chọn tốt đối với những người bị đầy bụng, khó tiêu.