Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư biểu mô từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mười năm nay, ông P.V.Y (71 tuổi, Hóc Môn) duy trì thăm khám và điều trị đều đặn bệnh lý tim mạch của mình tại BVĐK Xuyên Á. Trong lần tái khám gần đây, ông có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao nên được bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, kết quả cho thấy chỉ số hồng cầu thấp. Nghi ngờ có bất thường, bệnh nhân tiếp tục được nội soi tiêu hóa thì bất ngờ phát hiện có khối u sùi vùng tâm vị (vùng nối giữa thực quản và dạ dày).

Khối u tuy nhỏ (kích thước 12mm), nhưng nếu không được phẫu thuật điều trị sớm thì u sẽ tiến triển và di căn gây hại cho sức khỏe. Dẫu vậy, bệnh nhân Y. có tình trạng suy tim lâu năm, đã đặt máy tạo nhịp tim và đang điều trị kháng đông dài ngày nên việc tiến hành ca mổ cho ông là một thách thức không hề nhỏ. Vì thế, các bác sĩ đã hội chẩn để cân nhắc phương án phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh.

BS.CKI Phạm Minh Tiến - Khoa Ngoại Tổng Quát cho biết: "Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt bán phần trên dạ dày, nối ống tiêu hóa với thực quản. Trong quá trình phẫu thuật, ekip đã cắt từ 2/3 – 1/2 phần trên của dạ dày và cố gắng giữ lại 1/2 phần dưới dạ dày nhằm tạo túi chứa thức ăn, bảo tồn tối đa phần dạ dày còn lại giúp bệnh nhân ăn uống bình thường mà không có cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau mổ.

Tiếp theo, bệnh nhân được nối thực quản – hỗng tràng – dạ dày bằng phương pháp double tract, nghĩa là tạo ra hai đường đưa thức ăn từ thực quản đến ruột non giúp thức ăn đi qua hai đường (một đường qua phần còn lại của dạ dày và một đường đi qua ruột non). May mắn là khối u chưa có hạch di căn, diện cắt an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận đây là ung thư biểu mô".

Sau ca mổ, ông Y. được chuyển về Khoa Nội Tim Mạch 2 để tiếp tục theo dõi bệnh lý tim mạch. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường. Theo kế hoạch, bệnh nhân sẽ được lên lịch hóa trị bổ túc sau phẫu thuật.

