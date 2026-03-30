9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Kim Lý đã viết về khoảnh khắc tại Mỹ: "Chuyến đi đầu tiên chúng tôi cùng nhau thực hiện là tại Cầu Cổng Vàng. Ai có thể nghĩ rằng gần 9 năm sau, chúng tôi lại quay trở lại đây, lần này cùng hai ‘viên ngọc quý’ xinh đẹp của mình".

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ở "Cầu Cổng Vàng" để ghi dấu ngày kỉ niệm. Cô hạnh phúc vì có 2 con chứng kiến niềm vui của mình cùng chồng - Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon chụp ảnh kỉ niệm ở "Cầu Cổng Vàng".

Được biết, gần một thập kỷ bên nhau, chuyện tình giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi độ nổi tiếng của cả hai, mà còn bởi cách họ gìn giữ tình cảm một cách bền bỉ, kín đáo nhưng đầy ấm áp. Trải qua 9 năm sống chung, cặp đôi đã xây dựng một tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu của sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình trong làng giải trí Việt.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên khi cùng tham gia một dự án âm nhạc vào năm 2017. Từ những cảnh quay tình tứ trên màn ảnh, cả hai dần nảy sinh tình cảm ngoài đời. Thời điểm công khai mối quan hệ, họ vấp phải không ít hoài nghi từ dư luận, khi nữ ca sĩ vốn là cái tên quen thuộc với những câu chuyện đời tư ồn ào, còn Kim Lý lại khá kín tiếng.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay chứng minh bằng lời nói, cặp đôi lựa chọn cách âm thầm đồng hành cùng nhau qua thời gian. Chính sự bền bỉ đó đã giúp tình cảm của họ ngày càng được công chúng nhìn nhận một cách tích cực hơn.

Không phô trương quá mức, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên sự thấu hiểu và chia sẻ. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai chào đón cặp song sinh đáng yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình chung.

Khoảnh khắc kỉ niệm 9 năm ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Từ một "nữ hoàng giải trí" bận rộn, Hồ Ngọc Hà dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con cái. Trong khi đó, Kim Lý luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông điềm đạm, sẵn sàng hỗ trợ bạn đời cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Trên mạng xã hội, hình ảnh gia đình nhỏ thường xuyên được chia sẻ với những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng nhau du lịch, chăm sóc con hay đơn giản là những bữa cơm ấm cúng. Chính điều này tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi, khác biệt với sự hào nhoáng thường thấy của giới nghệ sĩ.

Trong suốt 9 năm qua, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt, liên tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cùng bạn đời.

Điểm đáng chú ý là cả hai không để sự nghiệp trở thành rào cản cho đời sống cá nhân. Ngược lại, họ hỗ trợ nhau phát triển, cùng xuất hiện trong nhiều dự án và sự kiện, tạo nên hình ảnh cặp đôi hiện đại, độc lập nhưng gắn kết.

Dù đã có con chung và sống như vợ chồng trong nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không đặt nặng hình thức hôn lễ. Quan điểm của họ nhận được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi giá trị của một mối quan hệ được đo bằng sự bền vững thay vì nghi thức.

Hồ Ngọc Hà bình yên trong cuộc hôn nhân ben Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật. Với cô, việc có một người bạn đời thấu hiểu, yêu thương và đồng hành mới là yếu tố cốt lõi.