9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Thứ hai, 19:00 30/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy

GĐXH - Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mới đây đã đến dự lễ kỉ niệm 11 năm ngày cưới của siêu mẫu Lê Thúy. Dàn nhan sắc trong bữa tiệc này đã gây chú ý với khán giả.

Kim Lý đã viết về khoảnh khắc tại Mỹ: "Chuyến đi đầu tiên chúng tôi cùng nhau thực hiện là tại Cầu Cổng Vàng. Ai có thể nghĩ rằng gần 9 năm sau, chúng tôi lại quay trở lại đây, lần này cùng hai ‘viên ngọc quý’ xinh đẹp của mình".

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ở "Cầu Cổng Vàng" để ghi dấu ngày kỉ niệm. Cô hạnh phúc vì có 2 con chứng kiến niềm vui của mình cùng chồng - Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý và  cặp song sinh Lisa - Leon chụp ảnh kỉ niệm ở "Cầu Cổng Vàng".

Được biết, gần một thập kỷ bên nhau, chuyện tình giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi độ nổi tiếng của cả hai, mà còn bởi cách họ gìn giữ tình cảm một cách bền bỉ, kín đáo nhưng đầy ấm áp. Trải qua 9 năm sống chung, cặp đôi đã xây dựng một tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu của sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình trong làng giải trí Việt.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên khi cùng tham gia một dự án âm nhạc vào năm 2017. Từ những cảnh quay tình tứ trên màn ảnh, cả hai dần nảy sinh tình cảm ngoài đời. Thời điểm công khai mối quan hệ, họ vấp phải không ít hoài nghi từ dư luận, khi nữ ca sĩ vốn là cái tên quen thuộc với những câu chuyện đời tư ồn ào, còn Kim Lý lại khá kín tiếng.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay chứng minh bằng lời nói, cặp đôi lựa chọn cách âm thầm đồng hành cùng nhau qua thời gian. Chính sự bền bỉ đó đã giúp tình cảm của họ ngày càng được công chúng nhìn nhận một cách tích cực hơn.

Không phô trương quá mức, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên sự thấu hiểu và chia sẻ. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai chào đón cặp song sinh đáng yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình chung.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà chứng kiến khoảnh khắc kỉ niệm 9 năm hẹn hò của bố mẹ - Ảnh 3.

Khoảnh khắc kỉ niệm 9 năm ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Từ một "nữ hoàng giải trí" bận rộn, Hồ Ngọc Hà dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con cái. Trong khi đó, Kim Lý luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông điềm đạm, sẵn sàng hỗ trợ bạn đời cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Trên mạng xã hội, hình ảnh gia đình nhỏ thường xuyên được chia sẻ với những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng nhau du lịch, chăm sóc con hay đơn giản là những bữa cơm ấm cúng. Chính điều này tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi, khác biệt với sự hào nhoáng thường thấy của giới nghệ sĩ.

Trong suốt 9 năm qua, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt, liên tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cùng bạn đời.

Điểm đáng chú ý là cả hai không để sự nghiệp trở thành rào cản cho đời sống cá nhân. Ngược lại, họ hỗ trợ nhau phát triển, cùng xuất hiện trong nhiều dự án và sự kiện, tạo nên hình ảnh cặp đôi hiện đại, độc lập nhưng gắn kết.

Dù đã có con chung và sống như vợ chồng trong nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không đặt nặng hình thức hôn lễ. Quan điểm của họ nhận được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi giá trị của một mối quan hệ được đo bằng sự bền vững thay vì nghi thức.

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà chứng kiến khoảnh khắc kỉ niệm 9 năm hẹn hò của bố mẹ - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà bình yên trong cuộc hôn nhân ben Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật. Với cô, việc có một người bạn đời thấu hiểu, yêu thương và đồng hành mới là yếu tố cốt lõi.

Hồ Ngọc Hà và cách giữ dáng tuổi 40: Tối sữa hạt, ngày yoga, siết 2 kg vẫn khỏe đẹp

Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Không ăn kiêng khắc nghiệt, nữ ca sĩ chọn sữa hạt, ngũ cốc kết hợp tập yoga, thể dục đều đặn để siết cân an toàn trước sự kiện quốc tế.

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long Quân

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.

Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗi

Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗi

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.

Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệt

Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệt

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại VTV 3 trong "Cuộc hẹn với tháng Ba", sự xuất hiện của ông cũng mang một ý nghĩa lớn khi đúng dịp VTV3 kỉ niệm 30 năm ngày thành lập.

Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hội

Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hội

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.

Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh

Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh bất ngờ tiết lộ có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến. Diện mạo của chị gái Tân Hoa hậu khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025

Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.

Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn

Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩn

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.

Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'

Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung mạnh mẽ và có phần độc đoán, cay nghiệt trong phim "Bước chân vào đời". Ngoài đời, chị là một người mẹ không áp đặt con nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.

Xem lại 'Táo quân' 2026 tại đây

Xem lại 'Táo quân' 2026 tại đây

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tiểu phẩm hài "Hái hoa dân chủ" của dàn "Táo quân" đã đưa khán giả trở về với ký ức vui tươi, hồi hộp mỗi dịp Giao thừa trong suốt hơn 20 năm qua.

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

Giải trí

GĐXH - Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi có mặt tại thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'

Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'

Giải trí
Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh

Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương Oanh

Giải trí

