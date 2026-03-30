9 năm bên nhau của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý
GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.
Kim Lý đã viết về khoảnh khắc tại Mỹ: "Chuyến đi đầu tiên chúng tôi cùng nhau thực hiện là tại Cầu Cổng Vàng. Ai có thể nghĩ rằng gần 9 năm sau, chúng tôi lại quay trở lại đây, lần này cùng hai ‘viên ngọc quý’ xinh đẹp của mình".
Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc đẹp ở "Cầu Cổng Vàng" để ghi dấu ngày kỉ niệm. Cô hạnh phúc vì có 2 con chứng kiến niềm vui của mình cùng chồng - Kim Lý.
Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon chụp ảnh kỉ niệm ở "Cầu Cổng Vàng".
Được biết, gần một thập kỷ bên nhau, chuyện tình giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi độ nổi tiếng của cả hai, mà còn bởi cách họ gìn giữ tình cảm một cách bền bỉ, kín đáo nhưng đầy ấm áp. Trải qua 9 năm sống chung, cặp đôi đã xây dựng một tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ, trở thành hình mẫu của sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình trong làng giải trí Việt.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên khi cùng tham gia một dự án âm nhạc vào năm 2017. Từ những cảnh quay tình tứ trên màn ảnh, cả hai dần nảy sinh tình cảm ngoài đời. Thời điểm công khai mối quan hệ, họ vấp phải không ít hoài nghi từ dư luận, khi nữ ca sĩ vốn là cái tên quen thuộc với những câu chuyện đời tư ồn ào, còn Kim Lý lại khá kín tiếng.
Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích hay chứng minh bằng lời nói, cặp đôi lựa chọn cách âm thầm đồng hành cùng nhau qua thời gian. Chính sự bền bỉ đó đã giúp tình cảm của họ ngày càng được công chúng nhìn nhận một cách tích cực hơn.
Không phô trương quá mức, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xây dựng cuộc sống gia đình dựa trên sự thấu hiểu và chia sẻ. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai chào đón cặp song sinh đáng yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình chung.
Từ một "nữ hoàng giải trí" bận rộn, Hồ Ngọc Hà dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con cái. Trong khi đó, Kim Lý luôn xuất hiện với hình ảnh người đàn ông điềm đạm, sẵn sàng hỗ trợ bạn đời cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Trên mạng xã hội, hình ảnh gia đình nhỏ thường xuyên được chia sẻ với những khoảnh khắc đời thường giản dị: cùng nhau du lịch, chăm sóc con hay đơn giản là những bữa cơm ấm cúng. Chính điều này tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi, khác biệt với sự hào nhoáng thường thấy của giới nghệ sĩ.
Trong suốt 9 năm qua, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt, liên tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cùng bạn đời.
Điểm đáng chú ý là cả hai không để sự nghiệp trở thành rào cản cho đời sống cá nhân. Ngược lại, họ hỗ trợ nhau phát triển, cùng xuất hiện trong nhiều dự án và sự kiện, tạo nên hình ảnh cặp đôi hiện đại, độc lập nhưng gắn kết.
Dù đã có con chung và sống như vợ chồng trong nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không đặt nặng hình thức hôn lễ. Quan điểm của họ nhận được nhiều sự đồng cảm, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi giá trị của một mối quan hệ được đo bằng sự bền vững thay vì nghi thức.
Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng điều quan trọng nhất là sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống thường nhật. Với cô, việc có một người bạn đời thấu hiểu, yêu thương và đồng hành mới là yếu tố cốt lõi.
Nhiều hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra tại lễ hội Bình Đà 2026 tôn vinh Quốc tổ Lạc Long QuânCâu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
GĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.
Ca sĩ Juky San 'khắc cốt ghi tâm', cúi đầu nhận lỗiCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.
Nhà báo Lại Văn Sâm bất ngờ xuất hiện trong chương trình đặc biệtGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại VTV 3 trong "Cuộc hẹn với tháng Ba", sự xuất hiện của ông cũng mang một ý nghĩa lớn khi đúng dịp VTV3 kỉ niệm 30 năm ngày thành lập.
Bất ngờ bị vợ sếp đánh ghen còn livestream lên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.
Nữ MC quê Cần Thơ vừa nhận giải tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.
Chân dung chị sinh đôi của Hoa hậu Phương OanhGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh bất ngờ tiết lộ có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến. Diện mạo của chị gái Tân Hoa hậu khiến fan sắc đẹp bất ngờ.
Phần thi ứng xử giúp Phương Oanh giành vương miện Miss World Vietnam 2025Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.
Lam Anh đi cùng người đàn ông bí ẩnXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.
Đời thực nhiều màu sắc của nữ NSƯT đóng vai bà Dung trong 'Bước chân vào đời'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương vào vai bà Dung mạnh mẽ và có phần độc đoán, cay nghiệt trong phim "Bước chân vào đời". Ngoài đời, chị là một người mẹ không áp đặt con nhưng luôn định hướng rõ ràng về trách nhiệm và giá trị sống.
Xem lại 'Táo quân' 2026 tại đâyGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Tiểu phẩm hài "Hái hoa dân chủ" của dàn "Táo quân" đã đưa khán giả trở về với ký ức vui tươi, hồi hộp mỗi dịp Giao thừa trong suốt hơn 20 năm qua.
Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ýGiải trí
GĐXH - Bố đẻ Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi có mặt tại thảm xanh chung kết Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Ý Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.