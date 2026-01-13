Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy

Thứ ba, 15:28 13/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mới đây đã đến dự lễ kỉ niệm 11 năm ngày cưới của siêu mẫu Lê Thúy. Dàn nhan sắc trong bữa tiệc này đã gây chú ý với khán giả.

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bốLisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 2.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khiến khán giả chú ý khi có mặt tại lễ kỉ niệm 11 năm ngày cưới của siêu mẫu Lê Thúy. Nhan sắc của 2 mỹ nhân gốc Quảng Trị này đã gây sốt với khán giả vì quá xinh đẹp và sang chảnh.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà và Lê Thúy là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí bởi cùng quê và cùng nghề. Cả 2 đều là những chân dài tài sắc và có cuộc hôn nhân bình yên.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 4.

Về lễ kỷ niệm 11 năm ngày cưới, Lê Thúy và chồng doanh nhân Đỗ An đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc và bình yên. Hơn một thập kỷ trôi qua, người mẫu quê Quảng Trị luôn nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ chồng.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 5.

Không chỉ chiều vợ, chồng Lê Thúy còn rất tinh tế. Khi vợ quyết định giải nghệ để có thời gian cho thiên chức làm mẹ, Đỗ An nhắn nhủ trong chương trình "Giải mã tri kỷ": "Anh không muốn em hy sinh gì cả. Nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và muốn đi xa hơn nữa, anh vẫn hỗ trợ em. Anh biết quyết định rời bỏ sàn diễn không phải dễ dàng và hiểu sự hy sinh đó của em. Anh cắm đầu làm việc không phải vô tâm mà chỉ muốn lo lắng cho em và gia đình nhỏ của mình trong tương lai".

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 6.

Đến hiện tại, Lê Thúy cho biết bị áp lực vì vẫn chưa có "tin vui". Với vợ chồng nữ người mẫu thì mục tiêu lớn nhất ở thời điểm này là sinh con.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 7.

Lê Thúy cho biết hiện tại cả cô và chồng phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ để gia đình sớm có thành viên mới.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 8.

Với chồng, Lê Thúy luôn cảm thấy biết ơn vì anh luôn yêu thương, nhường nhịn cô.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy - Ảnh 9.

Hiện tại, người đẹp chỉ mong sớm có "tin vui" để cuộc sống thêm viên mãn.

Ảnh: FBNV

Lê Thúy: "Tôi sẽ tìm con đến khi không thể nữa"Lê Thúy: 'Tôi sẽ tìm con đến khi không thể nữa'

Người mẫu Lê Thúy cho biết sau nhiều lần thất bại, cô vẫn tiếp tục làm IVF để thỏa khát khao làm mẹ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Giải trí
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top