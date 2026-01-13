Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chúc mừng 11 năm ngày cưới của Lê Thúy

Không chỉ chiều vợ, chồng Lê Thúy còn rất tinh tế. Khi vợ quyết định giải nghệ để có thời gian cho thiên chức làm mẹ, Đỗ An nhắn nhủ trong chương trình "Giải mã tri kỷ": "Anh không muốn em hy sinh gì cả. Nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và muốn đi xa hơn nữa, anh vẫn hỗ trợ em. Anh biết quyết định rời bỏ sàn diễn không phải dễ dàng và hiểu sự hy sinh đó của em. Anh cắm đầu làm việc không phải vô tâm mà chỉ muốn lo lắng cho em và gia đình nhỏ của mình trong tương lai".