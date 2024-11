9 vật dụng bẩn nhất trong nhà bếp ít ai ngờ và cách ngăn ngừa ô nhiễm chéo

Cách ngăn ngừa ô nhiễm chéo vi khuẩn trong nhà bếp

Sự lây nhiễm chéo cũng có thể xảy ra khi bạn không nấu ăn. Hãy cẩn thận để dự trữ tủ lạnh của bạn đúng cách. Ví dụ, hãy đảm bảo rằng bạn đặt thịt sống ở ngăn dưới cùng để chúng không nhỏ giọt vào các thực phẩm đã chế biến sẵn khác.

Nếu bạn sử dụng túi đựng hàng tạp hóa có thể tái sử dụng, hãy nhớ bọc thịt sống trong túi dùng một lần trước khi cho vào túi tái sử dụng.

Mẹo quan trọng nhất lại là một mẹo đơn giản: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm. Các bề mặt cũng có thể được vệ sinh bằng khăn lau kháng khuẩn để ngừa vi khuẩn còn sót lại.

TS. Linda J. Harris, Tiến sĩ, giáo sư về an toàn thực phẩm vi khuẩn tại UC Davis, khuyên bạn nên tạo thói quen rửa tay, rửa sạch các vật dụng dễ bị ô nhiễm và vệ sinh bàn bếp khi nấu ăn.

Harris cho biết, việc tách riêng các đồ có nguy cơ bị nhiễm độc ra khỏi thực phẩm bạn sẽ ăn cũng rất quan trọng. Vì thịt sống có thể chứa vi khuẩn gây bệnh, hãy sử dụng thớt riêng cho thịt sống và đồ tươi sống. Không bao giờ đặt thịt đã nấu chín hoặc các thực phẩm khác trên cùng một đĩa đã được dùng để đựng thịt sống.

Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, chẳng hạn như rửa tay và các bề mặt thường xuyên, tách riêng thịt sống với thực phẩm đã chế biến, nấu ở nhiệt độ bên trong an toàn và bảo quản thực phẩm an toàn, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm gây ra.