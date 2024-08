Ở nhà chung cư mua những loại bếp này bạn mới không hối tiếc

Thật vậy, khi chúng ta ở chung cư, chúng ta sẽ phân vân không biết nên sử dụng bếp nào. Mặc dù thông dụng nhất vẫn là 4 loại bếp như bếp gas, bếp điện, bép hồng ngoại, bếp từ. Mỗi loại đều có những ưu, nhược điểm riêng. Nhưng đâu là loại bếp thích hợp sử dụng trong chung cư để vừa đảm bảo an toàn lại tiết kiệm?

Lựa chọn bếp đun cho nhà chung cư chưa bao giờ là đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn được thiết bị phù hợp với nhu cầu. Và trên hết là phải đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thiết bị đun nấu.

Hiện nay, các chung cư ở Việt Nam không có quy định cụ thể nào yêu cầu cư dân không được sử dụng bếp ga. Do đó, bạn vẫn có thể an tâm tin dùng loại bếp này với những ưu điểm và lợi ích mà nó mang lại.

Tiêu chí quan trọng khi chọn mua bếp cho căn hộ chung cư

An toàn là trên hết

Thương hiệu uy tín: Ưu tiên chọn bếp của các thương hiệu nổi tiếng, có chế độ bảo hành tốt để đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Tính năng an toàn: Lựa chọn bếp có các tính năng an toàn như tự ngắt khi quá nhiệt, khóa trẻ em, cảm biến chống tràn..

Kích thước và không gian

Đo đạc kỹ lưỡng: Trước khi mua, hãy đo đạc kỹ lưỡng không gian bếp để chọn chiếc bếp có kích thước phù hợp, vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo công năng sử dụng.

Bếp âm hay bếp dương: Tùy thuộc vào thiết kế nội thất, bạn có thể chọn bếp âm để tạo sự liền mạch hoặc bếp dương để dễ dàng di chuyển.

Nhu cầu sử dụng

Tốc độ nấu: Nếu bạn thường xuyên nấu nướng nhanh, bếp từ sẽ là lựa chọn tối ưu với khả năng làm nóng nhanh và hiệu quả.

Đa dạng món ăn: Nếu chúng ta thích nấu nhiều món ăn khác nhau, bếp ga sẽ linh hoạt hơn nhờ khả năng tương thích với nhiều loại nồi.

Thiết kế và thẩm mỹ

Hài hòa với không gian: Chọn chiếc bếp có thiết kế hiện đại, màu sắc hài hòa với không gian bếp chung cư.

Dễ vệ sinh: Bề mặt bếp bằng kính cường lực hoặc thép không gỉ sẽ giúp bạn dễ dàng lau chùi và giữ gìn vệ sinh. Ngoài ra chúng ta cũng nên lựa chọn bếp phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Các loại bếp thích hợp dùng cho nhà chung cư

Bếp từ

Nếu an toàn và tiện lợi là yếu tố bạn đặt lên hàng đầu khi chọn mua bếp thì bếp từ chính là lựa chọn thích hợp nhất. Các loại bếp từ được trang bị rất nhiều tính năng an toàn như tự ngắt khi quá nóng hay trào đồ ăn, cảnh báo khi dụng cụ nấu không phù hợp, khóa an toàn cho trẻ nhỏ… Mặt bếp dễ dàng lau chùi, vệ sinh.

Bếp có nhiều chức năng nấu với nhiệt độ được định sẵn và chế độ hẹn giờ thông minh. Khả năng nấu của bếp từ cũng rất nhanh với hiệu suất sử dụng đạt tới 90%, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí khi nấu nướng.

Bếp từ vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng đã trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình.

Bếp ga đôi

Với giá thành rẻ và khả năng nấu nướng linh hoạt, không kén nồi thì bếp ga đôi vẫn là một sự lựa chọn hợp lý cho nhiều gia đình.

Các nút vặn của bếp ga cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng theo ý muốn, giúp việc chế biến các món ăn được dễ dàng.

Bạn cũng có thể sử dụng bếp ga mọi lúc mà không cần phải cắm điện như bếp từ, tuy nhiên bạn sẽ cần lưu ý thêm về độ an toàn cháy nổ khi sử dụng bếp, nhất là trong các phòng chung cư diện tích nhỏ hẹp, kín gió.

Mỗi bếp đều có những ưu và nhược điểm nhất định, khi chọn lựa, bạn cần xem xét những khía cạnh của không gian bếp nhà bạn: Nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, diện tích nhà bếp…

Trên thực tế, bếp từ âm có thiết kế bắt mắt hơn, độ bền cao hơn và nhiều vùng nấu hơn. Nhưng bếp từ dương lại có ưu điểm lớn là linh động và giá thành rẻ.

Nếu chung cư có không gian bếp rộng, hiện đại, hãy chọn 1 chiếc bếp từ âm. Còn nếu như chung cư có không gian nhỏ hoặc tài chính có phần khiêm tốn, bạn nên chọn bếp từ dương sẽ thích hợp hơn.