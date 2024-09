An Giang: Bắt đối tượng giết xe ôm để cướp tài sản

Nhóm cướp đặc biệt nguy hiểm, gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại Hưng Yên bị bắt giữ GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm gây ra vụ cướp tài sản, giết người bằng súng.

Ngày 28/9/2024, cơ quan công an nhận được tin báo ông Nguyễn Văn T (SN 1973, ở địa phương, là người hành nghề ôm) nằm chết trên Quốc lộ 91C (địa phận ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú) với nhiều vết đâm trên người. Xét vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Giết người, cướp tài sản", Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận khi hắn đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở xã Quốc Thái. Thời điểm bị bắt giữ, Thuận phủ nhận hành vi phạm tội và đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, bằng các lập luận sắc bén của điều tra viên cùng những chứng cứ thu được trong quá trình điều tra, truy xét, Thuận đã thừa nhận là người ra tay sát hại ông T.

Đối tượng Thuận tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang)

Bước đầu Thuận khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên hắn có ý định tìm những người chạy xe ôm để cướp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 27/9/2024, Thuận đeo khẩu trang, mang theo một con dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky nhờ ông T chở đến cầu Long Bình. Khi đến khu vực đường dẫn cầu Long Bình (thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú), thấy ít người qua lại, Thuận nói với ông T dừng xe để đi vệ sinh.

Khi xe vừa dừng thì Thuận ngồi phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T. Hoảng sợ, ông T bỏ chạy thì bị Thuận đuổi theo đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục ngã. Lúc này, thấy có nhiều ánh đèn xe máy chạy đến, sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí và cởi bỏ quần áo nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an.

Tuy nhiên, dù khéo che đậy hành vi phạm tội, Thuận vẫn không thể thoát được pháp luật, hắn nhanh chóng bị bắt giữ chỉ sau ít giờ gây án.