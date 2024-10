Án mạng trong quán karaoke, 3 người thương vong

Chiều 21-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận tại một quán karaoke ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên quán karaoke này bất ngờ phát hiện bên trong một phòng hát có 3 người nằm gục dưới sàn. Trên người các nạn nhân đều bị thương tích, chảy máu. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Vụ án mạng đã khiến 2 người tử vong, gồm bà H.T.H.T. (45 tuổi) và ông N.Q.S. (54 tuổi, cùng ngụ tại khối 1, thị trấn Khe Sanh); ông H.V.P. (49 tuổi, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh) bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

