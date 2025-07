Đề nghị truy tố người đàn bà độc ác đầu độc 4 người thân bằng xyanua

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích, SN 1982, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định: "Với hành vi giết người hàng loạt, có chủ đích và thủ đoạn tinh vi, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích không còn khả năng giáo dục, cảm hóa. Do đó, cần loại bỏ vĩnh viễn bị can này ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung".

Tại Cơ quan điều tra, Bích khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên đã đầu độc người thân bằng xyanua.

Theo kết luận điều tra, ban đầu Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc Xyanua với ý định tự tử do chồng là anh N.T.T.T (SN 1985) vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, Bích liên tục xảy ra mâu thuẫn với các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là về tiền bạc và những lời can thiệp vào đời sống riêng tư. Từ đó, ý định tự tử biến thành âm mưu đầu độc những người thân để trả thù.

Ngày 22/6/2024, Bích lừa cháu N.H.B.T (SN 2006, con trai anh ruột) uống hai viên “thuốc mát gan giải độc”, thực chất là thuốc con nhộng đã được cô ta cho Xyanua vào bên trong. May mắn, cháu Thiên được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn bị tổn thương não với tỷ lệ thương tật 23%.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Bích không chỉ ra tay một lần. Từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, bị can đã lần lượt đầu độc 3 người thân khác dẫn đến tử vong, gồm: chồng là anh N.T.T.T (tử vong ngày 18/10/2023), cháu N.K.D (SN 2017, con của em ruột Bích, tử vong ngày 2/1/2024) và cháu N.H.N (SN 2012, con trai anh ruột, tử vong ngày 26/5/2024).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành thực nghiệm điều tra.

Trong vụ đầu độc anh T - chồng của bị can, Bích khai biết chồng thường uống thuốc điều trị bệnh gout, đau bao tử và huyết áp.

Ngày 5/1/2023, lợi dụng lúc không ai để ý, Bích lấy một viên thuốc dạng con nhộng của chồng, đổ thuốc bên trong ra bồn cầu rồi cho Xyanua vào vỏ con nhộng. Sau đó, để viên thuốc này trở lại đúng vị trí ban đầu.

Sau khi uống thuốc, anh T xuất hiện triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Dù được điều trị nhiều tháng, đến ngày 18/10/2023, anh T tử vong.

Tiếp đó, khoảng 18h30 ngày 1/1/2024, khi đại gia đình đang tụ tập tại nhà để đọc kinh cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn H (cha ruột của Bích) vừa qua đời, Bích đã đầu độc cháu N.K.D (SN 2017, con của em gái Bích).

Lợi dụng lúc cháu D đang soi gương trong nhà tắm, Bích lặng lẽ lấy chai nhựa chứa chất độc Xyanua được giấu trong tủ nhôm dưới lavabo nhà vệ sinh, đổ vào ly nhựa xanh lá cùng một ít nước suối. Sau khi lắc nhẹ cho tan, Bích mang ly nước độc cho cháu D uống.

Cháu bé vừa uống xong thì gục tại chỗ. Bích nhanh chóng rửa sạch ly, tỏ ra bình thản và thông báo cho cha mẹ cháu biết con họ đang nằm bất tỉnh.

Cháu D được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở và hôn mê sâu. Đến ngày 2/1/2024, cháu đã không qua khỏi.

Vụ đầu độc tiếp theo xảy ra vào chiều 25/5/2024, khi Bích thấy cháu Nguyễn Hoài N (SN 2012, con anh trai) đang ngồi chơi game một mình trong phòng thờ.

Bích hỏi chuyện, biết mẹ cháu đi lễ nên nảy sinh ý định ra tay. Cô ta vào phòng, lấy chai nước suối đổ Xyanua vào nắp chai, rồi hòa tan chất độc trong một ít nước và đưa cho cháu Nam uống. Khi cháu thấy nước đắng, Bích tiếp tục đưa chai nước rồi ép cháu uống thêm.

Khoảng nửa giờ sau, cháu N có biểu hiện khó chịu, ói mửa, ngất xỉu. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, cháu đã tử vong ngày 26/5/2024.

Ngày 22/6/2024, Bích tiếp tục lừa cháu Nguyễn Hoàng Bảo Th (SN 2006, con anh trai) uống hai viên thuốc “mát gan giải độc”, thực chất là viên con nhộng chứa Xyanua.

May mắn, cháu Thiên được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, cháu vẫn bị tổn thương cơ thể 23% với di chứng tổn thương nhân bèo hai bên trong não – theo kết luận giám định pháp y ngày 12/6/2025 của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM.

Quá trình điều tra, công an đã thu thập nhiều chứng cứ quan trọng: camera ghi lại hành vi của Bích tại tiệm thuốc và tại nhà, chai Xyanua cất giấu tại Nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh, mẫu Xyanua còn trong chai nhựa và trong dịch dạ dày của cháu Bảo Th.

Dù mẫu giám định từ thi thể các nạn nhân đã tử vong không phát hiện Xyanua do tế bào hoại tử mạnh sau thời gian dài, nhưng lời khai của bị can phù hợp với các chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập.