Ba kiểu tóc dễ bắt chước của 'nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

Kim Ji Won xinh đẹp lộng lẫy nhưng chỉ thích diện đồ tối giản Trái ngược với phong cách trong phim, thời trang ngoài đời của Kim Ji Won rất đơn giản, trang nhã.

Tóc uốn sóng

Mái tóc đen uốn lượn sóng, kết hợp tóc mái rẽ ngôi giữa giúp Kim Ji Won toát lên khí chất sang trọng, trong phim Nữ hoàng nước mắt. Theo Woman, xu hướng hiện tại không còn chuộng kiểu tóc uốn sóng lớn, cuộn tròn như trước đây nữa, những lọn xoăn có kích thước sóng vừa phải với độ cong nhẹ tự nhiên sẽ giúp chủ nhân trẻ trung hơn.

Tóc dài tỉa layer

Mái tóc đen của Kim Ji Won được cho là mềm mại, thời thượng hơn khi tỉa layer, tạo độ phân lớp rõ rệt. Các layer được tỉa ôm về phía mặt giúp các đường nét trên gương mặt trông mềm mại hơn. Cách này cũng giúp mái tóc trông dày dặn hơn. Chiều dài qua vai cũng tương đối phù hợp, không tạo cảm giác nặng nề, thích hợp với chủ nhân có chiều cao không quá nổi bật.

Tóc mái bằng

Tóc thẳng kết hợp với mái cắt ngang tạo vẻ tinh nghịch, dễ thương cho Kim Ji Won. Kiểu tóc này được gợi ý cho những cô nàng có vầng trán cao, đường chân tóc cao.

Kim Ji Won sinh năm 1992, nổi tiếng từ vai diễn tiểu thư Rachel lạnh lùng, kiêu căng trong phim Người thừa kế. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Fight for my way, Arthdal Chronicles, Lovestruck in the city, My Liberation Notes. Bộ phim mới nhất của cô - Nữ hoàng nước mắt - đang gây bão toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia châu Á với rating tăng vọt qua từng tập.