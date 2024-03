Ba mẹo giữ da căng bóng của 'nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won

6 điều nên làm để da ngậm nước căng bóng Nên uống đủ nước, dưỡng ẩm, chống nắng đầy đủ và tích cực đắp mặt nạ để bảo toàn vẻ đẹp làn trong mùa hanh khô.

Kim Ji Won nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp.

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai tiểu thư Hong Hae In trong series gây sốt Nữ hoàng nước mắt, Kim Ji Won ghi dấu những bước tiến vượt bậc về diễn xuất. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp của ngôi sao sinh năm 1992 cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả đánh giá "gương mặt tuyệt đẹp tự nhiên của Kim Ji Won là thứ mà những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ không thể tạo ra được".

Bí quyết làm đẹp của tiểu thư Hong Hae In nằm ở ba điều dưới đây.

1. Dùng ampoule lạnh

Kim Ji Won tiết lộ cô thích dùng ampoule hơn serum vì giúp dưỡng ẩm tốt hơn. Nữ diễn viên thường tẩm dung dịch vào vài miếng bông cotton, đặt trong tủ lạnh khoảng 10 phút rồi đắp lên da. Cách này giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, làm se khít lỗ chân lông, giảm bọng mắt, sưng phù mặt.

Nhờ khí chất sang chảnh, nữ diễn viên sinh năm 1992 nhiều lần đảm nhận vai diễn tiểu thư nhà giàu trên phim Hàn.

2. Thoa kem chống nắng hàng ngày

Kim Ji Won duy trì thói quen thoa kem chống nắng hàng ngày nhiều năm. Cô sử dụng loại kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, không gây bí da. Dù trời nắng hay mưa, có ra khỏi nhà hay không, nữ diễn viên vẫn thoa kem chống nắng để bảo vệ da.

3. Thay đổi mỹ phẩm theo tình trạng da

Nữ diễn viên sinh năm 1992 thay đổi mỹ phẩm theo tình trạng da để đảm bảo da luôn nhận đủ dưỡng chất cần thiết cũng như kịp thời xử lý vấn đề da gặp phải. Khi da mụn, cô ưu tiên dùng sản phẩm làm sạch sâu, chứa các tinh chất làm dịu da, điều trị mụn như tràm trà, trà xanh, nghệ... Khi da có dấu hiệu khô, mất nước, cô sử dụng mỹ phẩm cấp ẩm, phục hồi da như nha đam, mật ong... Nhờ vậy, Kim Ji Won giữ được làn da căng bóng, mịn màng dù công việc thường xuyên phải trang điểm đậm.

Kim Ji Won sinh năm 1992, nổi tiếng từ vai diễn tiểu thư Rachel lạnh lùng, kiêu căng trong phim Người thừa kế. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Fight for my way, Arthdal Chronicles, Lovestruck in the city, My Liberation Notes. Bộ phim mới nhất của cô - Nữ hoàng nước mắt - đang gây bão toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia châu Á với rating tăng vọt qua từng tập.