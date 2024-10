Bà trùm Oanh 'Hà' và đường dây ma túy nghìn tỷ (P1): Trốn truy nã vẫn điều hành 'đế chế' ma túy

Vũ Hoàng Oanh được mọi người quen gọi là Oanh "Hà". Có người chị vốn là bà trùm giang hồ đất cảng Dung "Hà" nên Oanh cũng đi vào con đường phạm tội từ rất sớm.



Sau cái chết của chị gái vào năm 2000, Oanh tiếp tục kế thừa và mở rộng mạng lưới buôn lậu, ma túy của gia đình. Năm 2002, Oanh bị bắt trong một vụ án ma túy và bị kết án 20 năm tù. Tuy nhiên, sau một thời gian ngồi tù, Oanh được đặc xá và ra tù sớm. Nhưng thay vì hoàn lương, Oanh đã nhanh chóng trở lại con đường cũ, lần này với quy mô lớn hơn và tinh vi hơn.

Khoảng 5/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phá Chuyên án 128Y do Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Oanh nhanh chân bỏ trốn sang nước ngoài. Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế Interpol.

Mặc dù bị truy nã quốc tế, sau khi trốn ra nước ngoài, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ. Sự việc chỉ trở nên phức tạp hơn khi các cơ quan điều tra phát hiện rằng Oanh "Hà" đã di chuyển tới nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực, thay đổi danh tính và tạo dựng những vỏ bọc mới để tránh sự truy bắt.

Bà "trùm" Oanh "Hà" (ảnh tư liệu).

Đường dây ma túy của Oanh "Hà" không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn ra các quốc gia khác như Campuchia, Lào, và thậm chí tới "Tam Giác Vàng" - khu vực sản xuất ma túy lớn nhất Đông Nam Á. Với tầm ảnh hưởng của mình, Oanh không trực tiếp xuất hiện tại các điểm nóng mà thường điều hành từ xa qua các tay chân thân tín.

Cáo trạng cho thấy, từ năm 2019-2022, Vũ Hoàng Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ban đầu Vũ Hoàng Oanh trực tiếp thuê Nguyễn Văn Nam về Việt Nam vận chuyển ma túy. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến cuối năm 2019, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Văn Nam sang Campuchia nhận heroin vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh giao cho khách.

Sau đó Nam đã rủ Lương Thị Thu Huyền (là bạn gái của Nam) và Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương (là bạn xã hội) cùng sang Campuchia đến nhà Oanh tại Phnom Penh tiếp nhận tổng số 34 bánh heroin rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về TP. Hồ Chí Minh giao cho khách.

Để việc vận chuyển chót lọt, Oanh "Hà" trực tiếp dùng băng dính quấn vào bụng của Nguyễn Văn Nam và Đinh Xuân Dương mỗi người 2 bánh heroin. Riêng với Lương Thị Thu Huyền, do đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách và cho 2 bánh heroin dưới đáy túi để xách về Việt Nam giao cho khách tại TP. Hồ Chí Minh.

Thấy "ngon ăn", Nam tiếp tục rủ Nguyễn Văn Vũ sang Campuchia vận chuyển ma túy. Trong một ngôi nhà ở Phnom Penh, Oanh đã trực tiếp dùng băng dính quấn vào bụng Nam, Vũ mỗi người 2 bánh heroin. Cả hai đi theo đường tiểu ngạch lối gần cửa khẩu Thomo, Long An về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Mặc dù phương pháp vận chuyển chưa từng bị phát hiện nhưng Oanh vẫn muốn gia tăng số lượng, từ đây bà trùm đã nghĩ ra những phương pháp mới. Có thể nói, với cách thức vận chuyển mới, "đế chế" ma túy của Oanh "Hà" đã trở nên tinh vi hơn bao giờ hết.

(Còn nữa)