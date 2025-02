Bà xã Đoàn Văn Hậu 'xả' kho ảnh khiến fan trầm trồ nhan sắc tiểu thư Hà thành

Doãn Hải My diện tà áo dài xanh bơ in hoạ tiết hoa, phối với quần lụa hồng phấn, thực hiện kiểu tóc tết dịu dàng, thanh lịch. Trong khi đó, Văn Hậu và bé Lúa mặc áo dài đôi màu xanh dương, in hoa văn chìm. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan thể thao.