Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, đối tượng DU BINGSHENG (sinh ngày 04/9/1992, quốc tịch Trung Quốc, sử dụng hộ chiếu số EG9421147) là đối tượng bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát lệnh truy tìm và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lệnh tạm giam này do Cục Công an thành phố Nghi Xuân (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) phê duyệt ngày 21/02/2026.

Trước đó, vào ngày 20/9/2026, khi đối tượng đến lưu trú trên địa bàn phường Kinh Bắc, Công an phường Kinh Bắc đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện đây là trường hợp thuộc diện rà soát theo thông báo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối tượng truy nã DU BINGSHENG. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Ngay sau đó, Công an phường Kinh Bắc đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh triển khai các biện pháp quản lý, giám sát đối tượng tại cơ sở lưu trú của Công an tỉnh Lạng Sơn để phục vụ công tác xác minh.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, DU Bingsheng cùng đồng bọn đã lập ra các tổ chức tự phát triển ứng dụng di động như “Xinyi Studio” và “Qiaogong Workshop” để thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức hẹn hò trực tuyến.

Thủ đoạn của nhóm này là dụ dỗ các nạn nhân nạp tiền với lý do xác minh tư cách tham gia hẹn hò. Khi số tiền nạp của nạn nhân đạt đến một ngưỡng nhất định, chúng sẽ đánh sập nền tảng, đóng cửa ứng dụng để chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Tổ chức tội phạm này được xác định liên quan đến 158 vụ án đang được lực lượng chức năng Trung Quốc thụ lý, với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 11,43 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 44,2 tỷ đồng Việt Nam). Đáng chú ý, DU Bingsheng được xác định là một trong những kẻ giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp phụ trách quản lý nhân sự và chỉ đạo các hoạt động gian lận, lừa đảo của tổ chức .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết

Đến chiều ngày 16/10/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ thủ tục bàn giao đối tượng DU BINGSHENG đã được hoàn tất và trao trả thành công cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Hà Nội: Đối tượng truy nã vì 'mua bán phụ nữ' sa lưới sau 3 thập kỷ lẩn trốn GĐXH - Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đã vận động thành công Lê Thị Nhàn - đối tượng bị truy nã suốt 30 năm về tội “Mua bán phụ nữ” ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.



