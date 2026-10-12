Người đàn ông 56 tuổi bị bắt sau 32 năm trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Công an xã Long Hải (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt giữ tội phạm trốn truy nã nguy hiểm là Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ - nay là tỉnh Quảng Trị).

Theo cơ quan chức năng, những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Cụ thể:

Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Lương Quốc Tuấn bị bắt sau 32 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Trị

Vào tháng 10/1989, Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh (thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã số 04/LTN đối với Lương Quốc Tuấn.

Ngày 27/2/1992, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đây, cái tên này gắn với một hồ sơ truy nã kéo dài qua nhiều năm, trong khi tung tích đối tượng dần trở nên mờ nhạt.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải (Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có hai con trai và tạo dựng một cuộc sống mới. Danh tính mới dần trở thành lớp vỏ bọc giúp đối tượng che giấu quá khứ suốt nhiều năm.

Cuộc truy tìm bắt đầu từ những dấu vết ít ỏi về một người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng. Từ những dữ liệu thu thập được, từ những manh mối ban đầu, từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng từng bước bị bóc tách, đưa lực lượng Công an đến gần hơn với danh tính thật của người đàn ông đã lẩn trốn suốt 32 năm truy nã.

Sáng ngày 5/10/2026, với những thông tin xác minh và hình ảnh nhận diện đã được thu thập, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương bất ngờ có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh, triển khai bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.