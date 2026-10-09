Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải liên quan vụ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiết kiệm

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GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo ai biết hoặc có thông tin các đối tượng Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải liên quan vụ chiếm đoạt 10 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng không trả cần liên hệ làm việc với Cơ quan Công an.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều công dân cùng tố giác bị 2 đối tượng chiếm đoạt tiền qua hình thức gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền.

Hai đối tượng bị tố giác là: Nguyễn Nam Hùng (SN: 1967) và Đỗ Bích Hải (SN: 1971), cùng trú tại số 71 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng thông qua hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm dưới dạng viết giấy vay tiền nhưng sau đó không trả.

Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải liên quan vụ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiết kiệm - Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm 2 đối tượng Đỗ Bích Hải và Nguyễn Nam Hùng. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Nam Hùng và Đỗ Bích Hải.

Cơ quan chức năng thông báo: Ai biết thông tin hoặc phát hiện các đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (điều tra viên Bạch Thanh Tùng, SĐT 035.861.6080), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

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