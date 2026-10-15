Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Ngày 15/10/2026, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ trộm 17 chiếc điện thoại di động tại Cửa hàng Thế Giới Di Động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 02h25 ngày 09/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của công dân phát hiện 02 kẻ khả nghi đi ra từ Cửa hàng Thế Giới Di Động. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường và Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xuống địa bàn xác minh, truy xét đối tượng.

Tại hiện trường, các ổ khóa bị giật tung, cửa cuốn bị kéo lên khoảng 01m, cửa kính và tủ kính bị vỡ thành nhiều mảnh, 17 chiếc điện thoại, chủ yếu là dòng iPhone, bị lấy đi. Tổng giá trị thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan, ghi lời khai người trình báo sự việc, chủ quản lý cửa hàng, thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc và tổ chức điều tra, truy xét. Căn cứ các kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản" và vụ án "Hủy hoại tài sản".

Đối tượng Phạm Trung Thành đứng đợi và cảnh giới cho Sơn tại hiện trường - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Do vụ trộm xảy ra vào đêm tối, chỉ có 01 nhân chứng là người lao động đi làm đêm về trông thấy thoáng qua 02 đối tượng khả nghi bỏ đi từ khu vực cửa hàng điện thoại di động; những nguồn tin khác thì nhỏ giọt, ngắt quãng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố lân cận để điều tra, xác minh; tổ chức các mũi trinh sát rà soát ở nhiều địa bàn khác nhau, tập trung vào các khu dân cư, khu công nghiệp, dịch vụ cầm đồ, mua bán điện thoại di động…

Một nguồn tin quan trọng từ các trinh sát báo về: Giữa tháng 9/2025, tại khu vực phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, có một số giao dịch mua bán điện thoại di động mà thông tin của người bán cùng với những chiếc điện thoại di động khớp với nhận định về đối tượng và những chiếc điện thoại bị lấy trộm; cùng với đó là những chiếc điện thoại bị lấy trộm đã được kích hoạt và sử dụng.

Lần theo những thông tin từ người dùng, người mua bán, sang tay, các trinh sát đã tìm ra được cửa hàng mua một số chiếc điện thoại bị mất trộm; tuy nhiên, chủ cửa hàng cũng không biết đối tượng bán điện thoại cho mình ở đâu, tên, tuổi, địa chỉ như thế nào, vì hai người mới biết nhau qua mạng xã hội từ việc đăng bài mua bán điện thoại di động.

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khớp nối các nguồn thông tin và dữ liệu thu thập được, cơ quan công an có căn cứ xác định đối tượng tình nghi là Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, Thành không ở quê mà sinh sống tại TP Hà Nội, người nhà cũng không biết chính xác hắn đang cư trú ở đâu.

Đến khoảng tháng 5/2026, có thông tin Phạm Trung Thành sẽ xuất hiện tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ngày 14/5/2026, khi Thành đến bệnh viện, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp cận, trao đổi và gửi giấy triệu tập của cơ quan công an, mời Phạm Trung Thành lên làm việc.

Đối tượng Lã Hoàng Sơn tại vị trí cậy cửa đột nhập vào trộm tài sản - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, Phạm Trung Thành khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế Giới Di Động. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Thành về tội "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Lời khai của Phạm Trung Thành về đồng bọn cho biết còn 01 đối tượng tham gia trộm cắp tài sản tên là Sơn, nhưng không rõ quê quán, nơi cư trú; chúng mới quen biết nhau qua nhóm Facebook "Hội vỡ nợ muốn làm liều" và hẹn rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng thứ hai cùng Phạm Trung Thành thực hiện các hành vi phạm tội trên là Lã Hoàng Sơn (SN 1996, trú tại xã Thanh Miện, Hải Phòng). Tiến hành xác minh tại xã Thanh Miện, cơ quan công an xác định đã rất lâu Lã Hoàng Sơn không về nhà. Do mẹ đã mất, bố lấy vợ hai chuyển lên Hà Nội nên Sơn sống bất định, không nơi cư trú, không nghề nghiệp ổn định.

Quá trình truy xét, các trinh sát nắm được thông tin Lã Hoàng Sơn đã vào TP Hồ Chí Minh; lần theo dấu vết và hành trình di chuyển của đối tượng, xác định Sơn đang làm việc tại phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành triệu tập Lã Hoàng Sơn để làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Hoàng Sơn về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Hủy hoại tài sản".

Vị trí đối tượng Lã Hoàng Sơn đập vỡ 02 tủ kính để lấy điện thoại - (ảnh Công an Thái Nguyên).

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 9/2025, do thiếu nợ tiền, hai đối tượng này vào nhóm Facebook "Hội vỡ nợ muốn làm liều" tìm đồng bọn, rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng mua bán điện thoại di động.

Hai đối tượng hẹn gặp nhau ở khu vực đường Yên Xá, TP Hà Nội để trao đổi, tính toán thủ đoạn và thống nhất sẽ cùng nhau lên khu vực Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, để trộm cắp tài sản tại cửa hàng mua bán điện thoại di động.

Sau đó, hai đối tượng tìm mua xà beng, búa, găng tay, bao tải dứa, nhiều lần lên địa bàn phường Phổ Yên thăm dò, xác định địa bàn, vị trí thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 20h00 ngày 08/9/2025, hai đối tượng di chuyển từ Hà Nội lên phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ chúng nhắm đến là Cửa hàng Thế Giới Di Động, số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên. Đến khoảng 01h00 ngày 09/9, chúng bắt đầu hành động.

Sau nhiều lần cậy, phá cửa cuốn và ổ khóa, đập vỡ cửa kính và tủ kính, chúng lấy đi 17 chiếc điện thoại di động. Sơn cầm 09 chiếc điện thoại, Thành cầm 08 chiếc. Trở về đến khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Sơn xuống xe tại đó để chờ xe buýt, còn Thành sau đó đi về phòng trọ tại đường An Dương Vương.

Hoàn tất vụ trộm, hai đối tượng mang 17 điện thoại trên đi bán lấy tiền tiêu xài. Phạm Trung Thành còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can; còn Lã Hoàng Sơn trốn vào TP Hồ Chí Minh đến khi bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.