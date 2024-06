Bài học cho cô gái ở Bình Phước khoả thân cho bạn trai mới quen ở Đồng Tháp xem

Ngày 11-6, Công an TP Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thành (24 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, chị L.C (24 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) quen biết với Thành qua kết bạn zalo. Sau một thời gian trò chuyện thì cả 2 phát sinh tình cảm. Trong quá trình nhắn tin, gọi điện qua lại, Thành đã gợi ý chị C. khỏa thân cho Thành xem. Sau đó, Thành đã lén chụp lại những hình ảnh nhạy cảm của chị C. lưu trữ trong điện thoại.

Chân dung Nguyễn Minh Thành - Ảnh Công an cung cấp

Thời gian từ ngày 1-6 đến ngày 5-6, Thành sử dụng tài khoản Zalo tên “cô đơn” gửi ảnh nhạy cảm cho chị C. để tống tiền. Thành dọa nếu chị C. không chuyển tiền sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội.

Do bị đe dọa nên chị C. đã chuyển cho Thành số tiền 500.000 đồng. Thành tiếp tục yêu cầu đến ngày 10-6, phải chuyển tiếp 1 triệu đồng cho Thành thì sẽ xóa toàn bộ ảnh khỏa thân của chị C., nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng và nơi làm việc. Lo sợ, chị C. đã đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Đồng Xoài đã tiến hành xác minh vụ việc. Qua điều tra, công an xác định được tài khoản Zalo tên “cô đơn” là của Thành và đã phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp đối tượng Thành.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã dùng ảnh nóng tống tiền chị C. Quá trình trích xuất dữ liệu trong điện thoại của Thành, công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời thu giữ nhiều hình ảnh nhạy cảm khác, có khả năng đối tượng đã dùng để cưỡng đoạt tài sản của nhiều bị hại khác.

Công an TP Đồng Xoài thông báo, ai là bị hại của đối tượng Thành đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài (điều tra viên Ngô Văn Thuấn – SĐT 0845.252.379) để được hướng dẫn giải quyết.