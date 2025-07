Bắt tài xế taxi cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài

Trước đó, vào tối 23/7, Công an phường Tương Mai nhận được tin báo của anh Adam Faldus (là người nước ngoài) về việc anh bị một lái xe taxi chiếm đoạt điện thoại di động iPhone 15 Pro tại trước số 152 Trần Đại Nghĩa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tương Mai khẩn trương xác minh sự việc. Đến tối 24/7, Công an phường Tương Mai đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Quang Hoàn.

Anh Adam Faldus nhận lại tài sản tại Công an phường Tương Mai.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, tối 23/7, Hoàn điều khiển xe taxi đón một nhóm khách du lịch trong đó có anh Adam Faldus tại khu vực gần Đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm. Khi đi đường, Hoàn có bảo khách đưa điện thoại để định vị đến khách sạn nơi anh Adam Faldus thuê. Khi đến trước địa chỉ 152 Trần Đại Nghĩa, nhóm khách xuống xe, trả tiền xong thì Hoàn phóng xe ô tô đi thẳng và không trả lại điện thoại cho anh Adam Faldus.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nhận lại tài sản, anh Adam Faldus rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến CBCS Công an phường Tương Mai đã nhanh chóng tìm lại tài sản cho anh.