Ban công và lô gia đẹp khác nhau thế nào? Xu hướng thiết kế hiện nay

Lô gia là gì?

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, lô gia là phần được xây dựng âm bên trong mặt bằng ngôi nhà, luôn có tầm nhìn về một phía và phần mái che chắn.

Lô gia thường phổ biến ở các chung cư cao tầng và được thiết kế có chiều cao tối thiểu 1,2 m, không có phần hở chân. Thông thường, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, chủ đầu tư phải thiết kế các lô gia từ tầng 6 trở lên.

Lô gia có hai loại: Lô gia phục vụ và lô gia nghỉ ngơi. Đối với lô gia phục vụ thường được thiết kế gắn liền với khu vực bếp hoặc nhà vệ sinh, sử dụng để phơi đồ, giặt giũ…

Lô gia là phần được xây dựng âm bên trong mặt bằng ngôi nhà, luôn có tầm nhìn về một phía và phần mái che chắn.

Còn với lô gia nghỉ ngơi thường gắn liền với phòng khách hoặc phòng ngủ, loại này được thiết kế như một căn phòng mở để nghỉ ngơi, thư giãn.

Ban công

Ban công là một phần được làm nhô ra khỏi tường ngoài nhà, có thể có mái che hoặc không có mái che bên trên. Ban công được thiết kế phía trước và hai bên thông thoáng, không xây dựng tường chắn.

Ban công là một phần được làm nhô ra khỏi tường ngoài nhà, có thể có mái che hoặc không có mái che bên trên.

Đối với ban công góc sẽ có một bên tường được xây kín do tựa vào tường cạnh. Do đó, khác với lô gia, ban công sẽ được xây dựng có 2 hoặc 3 hướng nhìn thoáng ra không gian xung quanh.

Sự khác biệt giữa lô gia và ban công

Thông tin trên VTC News, ban công và lô gia đều góp phần định hình mặt tiền của công trình, tuy nhiên cả hai đều có những điểm khác biệt. Về vị trí, lô gia thiết kế thụt vào bên trong mặt bằng nhà, còn ban công nhô hẳn ra ngoài ngôi nhà.

Về hướng nhìn, lô gia chỉ có một mặt thoáng phía trước, tường che chắn hai bên. Do đó, tính an toàn và riêng tư cao hơn. Trong khi đó, ban công nhìn được theo nhiều hướng khác nhau do không bị che chắn.

Lô gia luôn có mái che, phía trên là mái hoặc sàn của tầng trên. Ban công có thể thiết kế mái che hoặc không, tùy theo nhu cầu của gia chủ. Vì vậy, lô gia ít bị ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió; còn ban công dễ chịu tác động của thời tiết.

Lô gia được ứng dụng phổ biến ở nhiều công trình từ thấp tầng đến cao tầng. Ban công chỉ sử dụng trong các công trình thấp tầng, phổ biến nhất là nhà phố, biệt thự.

Ban công và lô gia đều góp phần định hình mặt tiền của công trình, tuy nhiên cả hai đều có những điểm khác biệt. Về vị trí, lô gia thiết kế thụt vào bên trong mặt bằng nhà, còn ban công nhô hẳn ra ngoài ngôi nhà.

Công năng chính của lô gia là phơi đồ, đặt máy giặt, trồng cây. Trong khi đó, ban công thường bố trí thành không gian nghỉ ngơi, thư giãn, tạo điểm nhấn kiến trúc.

Xu hướng sử dụng lô gia và ban công hiện nay

Sử dụng như không gian xanh

Lô gia và ban công là nơi lý tưởng để trồng cây xanh, tạo không gian xanh mát và gần gũi với thiên nhiên. Những chậu cây xanh nhỏ xinh, dây leo rủ xuống hay các khóm hoa rực rỡ sắc màu sẽ mang đến cho gia chủ cảm giác thư thái, dễ chịu, đặc biệt là trong những đô thị ồn ào và chật chội.

Sử dụng như không gian đa năng

Lô gia và ban công có thể được tận dụng như một phòng ăn ngoài trời, nơi thư giãn, đọc sách, ngắm cảnh hoặc thậm chí là một phòng tập thể dục mini. Việc thiết kế nội thất thông minh, sử dụng đồ nội thất phù hợp sẽ giúp gia chủ tối ưu hóa không gian và biến lô gia, ban công thành một nơi đa năng, tiện nghi và thoải mái.

Lô gia và ban công là nơi lý tưởng để trồng cây xanh, tạo không gian xanh mát và gần gũi với thiên nhiên.

Sử dụng như không gian làm việc

Với sự phát triển của công nghệ và xu hướng làm việc tại nhà ngày càng phổ biến, lô gia và ban công cũng trở thành nơi lý tưởng để làm việc. Không gian thoáng mát, yên tĩnh, có ánh sáng tự nhiên sẽ giúp gia chủ tập trung và tăng hiệu suất làm việc.

Sử dụng như không gian giải trí

Lô gia và ban công là nơi tuyệt vời để tổ chức những bữa tiệc nhỏ, tiệc nướng ngoài trời hoặc đơn giản là nơi để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau. Việc thiết kế không gian này phù hợp với mục đích sử dụng sẽ tạo nên một nơi giải trí ấm cúng và thoải mái.

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