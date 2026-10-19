Sai lầm khi thiết kế phòng ngủ nhiều người mắc phải

Giường đặt quá nhiều gối

Theo VOV, đây là sai lầm kinh điển mà nhiều người mắc phải. Nhiều người thích đặt các loại gối đủ màu sắc trên giường tạo cảm giác lãng mạn, ấm cúng. Nhưng thực tế là càng có nhiều đồ đạc trên giường, phòng ngủ của bạn trông sẽ càng lộn xộn.

Nó thậm chí còn gây bất tiện khi dọn dẹp vào buổi sáng. Tuy nhiên, không có gối cũng làm cho giường trống trải. Bạn phải tìm ra sự cân bằng giữa những gì bạn thích và thực tế phòng ngủ của bạn.

Đầu giường không hợp lý

Đầu giường nên phù hợp với phong cách và trang trí của căn phòng. Trong trường hợp này, bạn nên chú ý đến kích thước của giường và tường phòng ngủ để thiết kế đầu giường phù hợp.

Bỏ qua sự thoải mái

Thông tin trên VTV, sự thoải mái là điều cần thiết khi thiết kế một phòng ngủ đẹp. Tạo một không gian ấm cúng, hấp dẫn bằng cách thêm một chiếc ghế ngang cạnh giường của bạn, tạo ra ánh sáng dịu nhẹ với đèn bàn và kết hợp thêm đệm và gối trên giường của bạn.

Không gian phòng ngủ không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn chịu ảnh hưởng từ cách lựa chọn nội thất, phối màu và sắp xếp các vật dụng.

Nếu bạn có một khoảng không gian trống trong góc phòng, hãy kết hợp một chiếc ghế bành kiểu cách với bệ để chân phù hợp và một chiếc chăn chất lượng. Bạn có thể đảm bảo nó sẽ khiến bạn muốn cuộn mình trên ghế với một cuốn sách hay.

Quá lộn xộn

Nhiều chủ nhà đã phạm tội khi để sự lộn xộn tích tụ bên trong phòng ngủ của họ. Vì đây là không gian riêng tư, bạn có thể cảm thấy muốn cất giữ các vật dụng trong phòng để làm gọn gàng phòng khách, phòng ăn hoặc nhà bếp của mình. Tuy nhiên, đồ đạc lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến không gian và diện mạo phòng ngủ của bạn.

Tạo không gian thư giãn, thoáng khí hơn bằng cách giảm bớt sự bừa bộn trong phòng ngủ của bạn. Thêm các giải pháp lưu trữ, luân phiên các món đồ trang sức hoặc ảnh gia đình được nhiều người yêu thích theo định kỳ và thường xuyên dọn dẹp những món đồ mà bạn không còn muốn hoặc không cần đến trong nhà.

Sử dụng quá nhiều đồ nội thất

VTV News cho hay, theo các nhà thiết kế nội thất, một trong những lỗi phổ biến nhất khiến phòng ngủ trông nhỏ hơn là bố trí quá nhiều đồ nội thất so với diện tích thực tế. Ngoài giường ngủ và tủ quần áo, nhiều gia đình còn đặt thêm bàn trang điểm, bàn làm việc, ghế thư giãn, kệ sách và nhiều món đồ trang trí khác.

Giường không nhất thiết phải kê sát tường. Giường đặt ở giữa phòng có thể cải thiện sự thông thoáng của phòng ngủ và tạo ra bố cục thú vị hơn.

Khi số lượng đồ đạc vượt quá nhu cầu sử dụng, lối đi bị thu hẹp, các khu vực chức năng trở nên chồng chéo và căn phòng mất đi sự thông thoáng.

Để khắc phục, nên ưu tiên những món đồ thực sự cần thiết, lựa chọn nội thất có kích thước phù hợp và tận dụng các thiết kế đa năng.

Đồ đạc sát tường

Mặc dù việc kê đồ đạc sát tường là cách bố trí phổ biến trong nhiều phòng, đặc biệt là phòng ngủ, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Các nhà thiết kế nội thất cho rằng, cách bố trí này có thể khiến phòng ngủ trông phẳng lì và tạo ra những lối đi hẹp.

Theo đó, chiếc giường không nhất thiết phải kê sát tường. Giường đặt ở giữa phòng có thể cải thiện sự thông thoáng của phòng ngủ và tạo ra bố cục thú vị hơn.

Thiếu ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên là một trong những yếu tố giúp căn phòng trở nên thoáng đãng. Vì vậy, hãy đảm bảo cửa sổ không bị che khuất. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm tăng cảm giác rộng rãi hơn.

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