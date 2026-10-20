Loại cây cảnh giúp thanh lọc không khí, lại được xem là biểu tượng của may mắn

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GĐXH - Thiết mộc lan không chỉ là cây cảnh xanh mát giúp thanh lọc không khí, mà còn được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong phong thủy.

Ý nghĩa phong thủy của cây thiết mộc lan

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, ý nghĩa phong thủy của cây còn phụ thuộc vào số cành hoặc số chậu. Khi chọn mua, bạn nên căn cứ vào mong muốn của mình để lựa chọn số cành phù hợp:

2 cành: Tượng trưng cho tình yêu viên mãn, mọi việc như ý. 3 cành mang ý nghĩa hạnh phúc. 5 cành biểu tượng cho sức khỏe. 8 cành đại diện cho phát tài phát lộc. 9 cành tượng trưng cho thời vận tốt, tài lộc dồi dào.

Lá thiết mộc lan có hình dáng khá giống lá ngô: dài, bóng, màu xanh tươi với dải sọc vàng nhạt nổi bật ở giữa. Trung bình mỗi lá dài tới 100cm, rộng khoảng 10cm, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch.

Loại cây cảnh xanh giúp thanh lọc không khí, lại được xem là biểu tượng của may mắn - Ảnh 1.

Ý nghĩa phong thủy của cây còn phụ thuộc vào số cành hoặc số chậu. Khi chọn mua, bạn nên căn cứ vào mong muốn của mình để lựa chọn số cành phù hợp.

Vào khoảng thời gian chuyển mùa từ đông sang xuân, khi trời còn se lạnh, cây có thể trổ hoa thành từng chùm trắng, mùi thơm dịu nhẹ về đêm. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng nở hoa – điều này còn tùy vào cách chăm sóc. Nếu chăm không đúng, cây có thể "im lặng" suốt nhiều năm liền.

Làm thế nào để cây thiết mộc lan ra hoa?

Thông tin trên VTC News, thiết mộc lan là loại cây ưa thích ánh sáng gián tiếp và có thể chịu được bóng râm nhẹ. Tuy nhiên, để kích thích cây ra hoa, bạn nên đặt nó ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, gần cửa sổ hoặc hiên nhà. Tránh để cây dưới ánh nắng gay gắt trực tiếp, đặc biệt vào buổi trưa vì có thể gây cháy lá.

Bạn nên sử dụng đất tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây thiết mộc lan không chịu được úng nước, do đó, chậu cây cần được đục lỗ thoát nước hợp lý. Bạn nên thay chậu 1-2 năm một lần để giúp cây phát triển tốt hơn.

Loại cây này không cần quá nhiều nước, nên hãy đảm bảo đất luôn ở trạng thái ẩm mà không bị ngập úng. Mùa hè, bạn có thể tưới 2-3 lần/tuần, còn vào mùa đông thì nên giảm lượng nước; luôn giữ đất ẩm nhưng không để nước tù đọng, mỗi tuần tưới 1-2 lần.

Loại cây cảnh xanh giúp thanh lọc không khí, lại được xem là biểu tượng của may mắn - Ảnh 2.

Để kích thích cây ra hoa, bạn nên đặt nó ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, gần cửa sổ hoặc hiên nhà. Tránh để cây dưới ánh nắng gay gắt trực tiếp, đặc biệt vào buổi trưa vì có thể gây cháy lá.

Muốn cây thiết mộc lan ra hoa, bạn nên bón phân hữu cơ hoặc phân chuyên dụng như NPK với hàm lượng vừa đủ, khoảng 1-2 lần mỗi tháng. Đặc biệt, mùa xuân và mùa hè là thời điểm cây phát triển mạnh, cần chú ý cung cấp nhiều dinh dưỡng để cây có đủ điều kiện ra hoa.

Tuổi, mệnh hợp với cây Thiết mộc lan

Cây phong thủy này tươi tốt quanh năm, bản thân màu xanh mướt của cây đã đại diện cho hành Mộc. Do đó, những người thuộc mệnh Mộc rất thích hợp trồng cây thiết mộc lan.

Năng động, hướng ngoại, giàu lòng vị tha và yêu thiên nhiên là những đặc điểm tính cách của người mệnh Mộc.

Đồng thời, trong Ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa, nên màu xanh hay cây phong thủy này còn có thể trở thành lựa chọn của người mệnh Hỏa nếu họ thích trồng.

Về tuổi, những tuổi mang mệnh Mộc là: Nhâm Ngọ (1942, 2002), Kỷ Hợi ( 1959, 2019), Mậu Thìn (1988, 1928), Quý Mùi (1943, 2003), Nhâm Tý (1972), Kỷ Tỵ (1989), Canh Dần (1950, 2010), Quý Sửu (1973), Tân Mão (1952, 2011), Canh Thân (1980), Mậu Tuất (1958, 2018), Tân Dậu (1981). Ngoài ra, những người thuộc tuổi Mão mang mệnh Mộc (Tân Mão -1951) và Hỏa (Đinh Mão – 1987) cũng rất hợp trồng loại cây này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Loại cây cảnh giúp thanh lọc không khí, lại được xem là biểu tượng của may mắn - Ảnh 3.Dấu hiệu nhà nhiều sinh khí, phong thủy rất tốt

GĐXH - Có những ngôi nhà vừa bước vào đã thấy thoải mái dù diện tích không lớn, nội thất cũng chẳng quá cầu kỳ. Ánh sáng vừa đủ, không khí dễ chịu, cây cối tươi tốt, các khoảng sinh hoạt gọn gàng, tất cả tạo nên cảm giác căn nhà đang thực sự "sống".

Loại cây cảnh giúp thanh lọc không khí, lại được xem là biểu tượng của may mắn - Ảnh 4.Nhà phố có ban công hướng Tây nên trồng loại cây nào vừa xanh mát, giảm tiếng ồn lại hợp phong thủy

GĐXH - Những ngôi nhà phố đón nắng hướng Tây thường nhận lượng nhiệt khá lớn, nắng gắt, oi bức. Để có thể mang đến sự dễ chịu, thoải mái, giải pháp được lựa chọn lúc này là trồng cây xanh.

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