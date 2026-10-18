Cách chăm sóc cây cảnh khi thời tiết giao mùa, trở lạnh

Chăm sóc cây cảnh trong thời tiết giao mùa, ít ánh sáng

Mùa lạnh, không chỉ số giờ mặt trời chiếu sáng giảm mà các tia sáng cũng chiếu vào ở góc thấp hơn. Bạn có thể di dời cây trồng trong nhà đến nơi sáng hơn hoặc bổ sung ánh sáng bằng cách chiếu đèn cho cây.

Vị trí tốt nhất là cửa sổ hướng về phía Nam hoặc phía Tây, nơi có nắng cả ngày. Tuy nhiên, đừng để cây quá gần cửa sổ khi thời tiết rét buốt vì chúng có thể bị gió lùa. Nên thường xuyên xoay chậu để đảm bảo rằng tất cả các mặt của cây đều nhận được một ít ánh nắng và phát triển đồng đều. Nếu không, một số cành sẽ vươn dài hơn để tiếp cận ánh sáng.

Các lớp bụi bám trên lá cây cũng có thể làm giảm lượng ánh sáng mà lá nhận được. Hãy lau sạch lá bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi bẩn và giúp cây hấp thu ánh sáng tốt. Hãy giữ cây của bạn tránh xa gió lạnh từ cửa sổ và cửa ra vào. Nếu bạn sống ở nơi có khí hậu lạnh, nên mang chậu cây vào nhà trong mùa đông.

Mặc dù vào mùa khô nhưng thực vật cũng tăng trưởng chậm hơn nên bạn không cần tưới nước quá nhiều để tránh thối rễ. Hãy nhớ rằng các loại cây khác nhau có nhu cầu nước khác nhau. Xương rồng chịu hạn tốt và các loài cây thân mọng nước khác có thể không cần tưới, trong khi một số cây nhiệt đới vẫn có thể cần tưới khá thường xuyên.

Mặc dù vào mùa khô nhưng thực vật cũng tăng trưởng chậm hơn nên bạn không cần tưới nước quá nhiều để tránh thối rễ.

Lớp đất trên mặt chậu cây có thể khô nhanh hơn trong những tháng mùa đông, nhưng đó không phải là dấu hiệu cho thấy cây cần nước. Hãy ấn ngón tay của bạn vào đất để xác định xem đất đã khô hay chưa rồi mới bổ sung nước cho cây.

Chăm sóc những cây mới trồng nếu muốn chúng được khỏe mạnh

Thông tin trên VOV, để ngăn chặn việc cây bị đẩy lên khỏi đất trong mùa lạnh, hãy phủ thêm một lớp lá, rơm rạ xung quanh cây. Điều này sẽ giúp làm giảm nhiệt độ đất, bảo vệ cây được tốt hơn.

Đôi khi những chiếc lá héo của cây sẽ giúp bảo vệ ngọn và rễ của nó khỏi cái lạnh, vì vậy hãy cứ để chúng ở nguyên vị trí cho đến mùa năm sau. Nếu bạn thích một khu vườn gọn gàng hơn, hãy phủ thêm một lớp mùn để giúp bảo vệ chúng.

Không giống như cây lâu năm, cây trồng hàng năm chỉ sống một mùa trong vườn và không thể sống sót trong nhiệt độ quá lạnh. Một số được gọi là cây trồng hàng năm trong mùa mát, có nghĩa là chúng thích phát triển và nở hoa khi nhiệt độ mát hơn. Mặt khác, cũng có những cây trồng hàng năm trong mùa ấm áp lại thích thời tiết nóng nực.

Để giảm khả năng cây bị xấu thì bạn nên mang cây ra chỗ thoáng mát. Như vị trí ở ban công, hiên nhà, rồi lại mang vào nơi bạn muốn để.

Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của cây bằng cách giữ sẵn các tờ giấy cũ hoặc bìa hàng để che chúng khi có sương giá nhẹ. Nếu cây trồng được đựng trong các thùng chứa, hãy chuyển chúng vào nhà để xe hoặc không gian được bảo vệ khác khi nhiệt độ trở lạnh vào đêm.

Sai lầm về vị trí đặt cây

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, vị trí đặt cây là rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sống của cây văn phòng, cây trong nhà. Vị trí đặt cây tốt nhất là nơi thoáng mát có ánh nắng nhẹ. Nếu bạn thấy cây phải buộc đặt nơi khuất, tối tăm, ít thoáng thì bạn nên làm theo cách sau:

Khi bạn chuyển cây từ vườn, nơi bán cây cảnh thì môi trường thường đang là môi trường thích hợp cho cây, khi mang về văn phòng, nhà thì điều kiện thay đổi, có cây thì vẫn sống tốt, có cây thì sẽ bị xấu đi, để giảm khả năng cây bị xấu thì bạn nên mang cây ra chỗ thoáng mát. Như vị trí ở ban công, hiên nhà, rồi lại mang vào nơi bạn muốn để.

Ban đầu có thể thời gian bạn để bên ngoài nhiều hơn trong nhà, rồi sau đó giảm dần, và khi bạn thấy cây có dấu hiệu phát triển tốt, và thời gian đủ lâu thì lúc đó có thể để cây ở vị trí như mong muốn không cần thay đổi.

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