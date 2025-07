Ban thờ không mang lại phép màu, nhưng là gốc rễ của mọi vận may trong nhà

Vận may đến sau khi về thắp hương nơi ban thờ

Năm ấy, anh Nam – một kỹ sư trẻ – vừa mua được căn hộ đầu tiên sau nhiều năm chắt chiu. Anh bận bịu đến mức quên cả việc lập ban thờ tổ tiên, dù cha mẹ ở quê đã nhiều lần nhắc nhở: "Làm nhà mới, nhớ thỉnh ông bà theo về, con nhé".

Một ngày nọ, dự án lớn mà anh phụ trách bất ngờ gặp sự cố. Đúng lúc tinh thần rối bời, anh về quê thăm cha mẹ. Nhìn thấy ban thờ gia đình cũ kỹ, sờn gỗ, tróc sơn nhưng khói nhang thơm đượm giữa ngôi nhà đơn sơ, anh như sực tỉnh.

Hôm sau, anh Nam gặp Trưởng họ nhờ hướng dẫn lập ban thờ ở căn chung cư của mình. Anh gửi tiền để bố mẹ ở nhà lập ban thờ mới nghiêm trang, đẹp mắt. Đồng thời, theo hướng dẫn của Trưởng họ anh tỉa mấy chân hương đem về nhà, lập ban thờ trang nghiêm nơi căn hộ. Thắp nén hương đầu tiên, anh khấn thầm: "Ông bà theo con về đây, phù hộ cho con công việc phát triển, vững vàng sống tốt."

Kỳ lạ thay, chỉ vài tuần sau, mọi rắc rối trong công việc dần tháo gỡ. Không lâu sau, anh được thăng chức. Chẳng phải phép màu mà có thể chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng từ ngày ấy, anh sống chậm lại, biết ơn nhiều hơn, và tin rằng: vận may đến không chỉ từ năng lực, mà còn từ phúc báu của gốc rễ cội nguồn gia tiên tiền tổ không bao giờ được quên.

Ban thờ là không gian tâm linh, nơi kết nối giữa người sống và người đã khuất – giữa hiện tại và cội nguồn. Và dân gian tin rằng chính từ nơi ấy, phúc phần, vận may, sự yên ấm của cả một gia đình âm thầm bắt đầu. Ảnh internet

Ban thờ là nơi giữ gốc rễ tâm linh của gia đạo

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, ông bà ta thường dạy: "Muốn cây bền vững, phải giữ gốc cho chắc; muốn gia đình hưng thịnh, phải biết thờ kính tổ tiên". Tổ tiên là gốc, là nền móng của mỗi người. Khi con cháu biết ơn, nhớ về cội nguồn, thì gốc rễ ấy càng vững chắc – từ đó sinh khí, tài lộc và vận may cũng tự nhiên đơm hoa, kết trái.

Trong đời sống tinh thần của người Việt ban thờ không chỉ là nơi đặt một bát hương, vài cặp nến, hay mâm cơm ngày giỗ chạp. Đó là không gian linh thiêng, nơi kết nối giữa người sống và người đã khuất – giữa hiện tại và cội nguồn. Và chính từ nơi ấy, phúc phần, vận may, sự yên ấm của cả một gia đình âm thầm bắt đầu.

Việc thờ cúng tổ tiên không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà là một cách sống – cách để con người sống có đạo, có nghĩa, có lòng tri ân.

Một gia đình biết vun vén ban thờ sạch sẽ, ấm cúng, đặt lòng thành trong từng nén nhang, bát cơm, thì đó là gia đình còn giữ được phúc khí. Ảnh internet

Còn ban thờ là còn thiêng – còn duyên là còn phúc

Chuyên gia phong thủy Hà Thanh chia sẻ, người xưa có câu thành ngữ quen thuộc "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" không nói về mê tín, mà là lời nhắc về thái độ sống có tâm. Một gia đình biết vun vén ban thờ sạch sẽ, ấm cúng, đặt lòng thành trong từng nén nhang, bát cơm, thì đó là gia đình còn giữ được phúc khí.

Không phải cứ thờ cúng là gặp may mắn ngay tức thì. Nhưng khi tâm lành, hạnh lành – thì tự khắc lời nói, việc làm, cách cư xử trong gia đình cũng thuận hòa. Vận may đâu xa – chính là từ sự bình an ấy mà đến.

Ban thờ là điểm tụ khí – nơi kết nối âm dương

Theo quan niệm dân gian và cả phong thủy hiện đại, ban thờ là nơi tụ khí lành – nơi hội tụ tinh thần của cả gia đình. Không gian ấy nếu được chăm sóc đúng cách sẽ góp phần cân bằng năng lượng trong nhà:

Giúp gia đình dễ thuận hòa

Công việc hanh thông

Con cháu học hành, cư xử lễ nghĩa

Ngược lại, ban thờ bụi bặm, bừa bộn, thiếu trang nghiêm không chỉ mất thẩm mỹ mà còn làm "loãng" năng lượng tích cực.

Gìn giữ ban thờ – cũng là gìn giữ phúc phần

Không cần quá cầu kỳ, nhưng ban thờ luôn cần được chăm chút:

Đặt ở vị trí trang nghiêm, tránh nơi ô uế;

Hướng ban thờ hợp phong thủy gia chủ;

Lau dọn định kỳ, không bày biện quá nhiều vật phẩm;

Ánh sáng hài hòa, màu sắc nhẹ nhàng, ấm cúng;

Đặc biệt, hãy bao sái bát hương đúng cách và đúng lúc;

Việc chăm sóc ban thờ đều đặn không chỉ thể hiện sự hiếu kính, mà còn là cách mỗi người gieo giữ năng lượng tích cực trong không gian sống hằng ngày.

Khi trẻ em được dạy cách chắp tay lạy ông bà - thì sự giáo dưỡng bắt đầu, bởi đó như là "trường học đầu tiên" dạy con cháu biết kính trên nhường dưới, biết ơn và sống có cội có nguồn. Ảnh internet

Từ ban thờ, khởi đầu cho văn hóa ứng xử trong nhà

Khi trẻ em được dạy cách chắp tay lạy ông bà, khi mỗi ngày rằm mồng một có người thắp nén hương thành, thì đó cũng là lúc sự giáo dưỡng bắt đầu. Ban thờ, theo nghĩa rộng, là "trường học đầu tiên" dạy con cháu biết kính trên nhường dưới, biết ơn và sống có cội có nguồn.

Ban thờ không mang lại phép màu, nhưng chính là "gốc rễ" nuôi dưỡng vận khí và hạnh phúc lâu dài cho cả gia đình. Khi ban thờ được gìn giữ trang nghiêm, thanh tịnh và đầy lòng thành, cũng là lúc phúc đức được vun bồi, may mắn dễ tìm đến, và cuộc sống mỗi người trở nên nhẹ nhàng, an vui hơn. Vận may không ở đâu xa – nó bắt đầu từ chính lòng thành của mỗi người trong gia đình.