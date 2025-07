Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2025 và 3 thứ không nên đặt trên bàn thờ ngày Rằm để đón tài lộc về nhà

Khoảng cách bếp và bồn rửa phải chuẩn phong thủy như dưới đây mới không bị tán lộc, vợ chồng đỡ hẳn cãi vã GĐXH – Gian bếp trong phong thủy được xem là 1 trong 4 khu vực trọng yếu của căn nhà. Việc bài trí các thiết bị trong bếp cần tính toán cẩn thận và có khoảng cách phù hợp. Đây là điều mà nhiều gia đình phạm phải mà không biết.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch nên chọn giờ nào?

Thắp hương ngày Rằm theo quan niệm của người Việt là để cầu mong sự bình an, may mắn cho gia đình. Không chỉ giúp năng lượng tích cực, với những gia đình kinh doanh, cúng Rằm còn mang ý nghĩa kích hoạt tài lộc, giúp công việc kinh doanh buôn may bán đắt, hanh thông. Để khẩn cầu được đắc linh ứng, việc lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch là điều nhiều gia chủ đặc biệt quan tâm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày 15/6 âm lịch 2025, tức thứ 4 ngày 9/7/2025 dương lịch, để chọn khung giờ đẹp thắp hương, mọi người tham khảo:

+ Giờ Mão (5 - 7 giờ)

+ Giờ Ngọ (11 – 13 giờ)

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)

Rằm tháng 6 âm lịch 2025 có 3 khung giờ đẹp thắp hương.

Nếu gia đình nào sắp xếp được thời gian và thực hiện cúng Rằm tháng 6 âm lịch trước vào ngày 14/6/2025 âm lịch (tức thứ 3 ngày 8/7/2025) có thể chọn giờ Mùi (13 – 15 giờ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Rằm tháng 6 âm lịch năm nay là ngày không đẹp. Ngoài việc chọn được khung giờ đẹp thắp hương Rằm, mọi người cũng nên chú ý đến hướng và giờ xuất hành đẹp trong ngày để tiến hành các công việc được thuận lợi, mang lại may mắn cho những ngày cuối tháng:

Trong ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2025, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Bắc mang đến may mắn và hướng Nam mang đến tài lộc. Các giờ xuất hành đẹp để đi lại, làm việc được kết quả tốt là 11h-13h 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h 21h-23h (Đại an).

3 thứ không nên đặt trên bàn thờ ngày rằm

Không đặt đồ giả dâng lễ cúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2025

Mọi người vẫn quan niệm, người đã khuất ‘ăn hương ăn hoa’, vì muốn tiết kiệm và giữ được lâu, một số người bày lên bàn thờ khi thắp hương đồ giả như hoa, quả, tiền giả… Điều này được xem là bất kính với tổ tiên, thể hiện sự thiếu thành tâm, dễ khiến bề trên khiển trách. Dâng lễ cúng Rằm tháng 6 âm lịch, mọi người nên chọn những đồ lễ tươi mới, đẹp đẽ và trang nghiêm để nhận được sự phù hộ của tổ tiên và thần linh.

Tránh chọn dâng các hoa tối kỵ lên bàn thờ ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2025

Hoa tươi là thứ không thể thiếu khi thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1 hay Lễ Tết. Thế nhưng, không phải loại hoa nào cũng phù hợp để dâng cúng mà mọi người cần phải lưu ý. Khi chọn hoa cúng, mọi người nên tránh dâng những loại hoa mang ý nghĩa xấu như cúc vạn thọ, hoa phù dung hay hoa ly, hoa nhài...

Theo quan niệm, hoa cúc vạn thọ có mùi hôi không thích hợp dâng lên bàn thờ; hoa nhài với mùi hương nhẹ, nhưng lại liên quan đến chuyện trai gái không đứng đắn. Ngoài ra, lưu ý tránh chọn hoa bị gẫy dập để dâng lên bàn thờ.

Vào mùa hè, chọn hoa dâng cúng rằm tháng 6 âm lịch, bạn có thể chọn hoa sen, hoa hồng…

Cắm chân hương vòng

Khi thắp hương ngày Rằm tháng 6 âm lịch, gia chủ không nên tự ý cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Thường ở những nơi thờ tự như đình, chùa, phủ… mới cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng. Quan niệm cho rằng, cắm chân nến trên bàn thờ gia tiên thì gia chủ có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu gia đình nào vẫn muốn thắp hương vòng thì theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy nên đốt hương ngoài bát hương và đặt trên đĩa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.