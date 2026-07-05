Bàng hoàng phát hiện căn hộ đặt mua giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng về tay người khác sau 3 năm chờ đợi

Căn hộ giá 7,6 tỷ đồng bỗng dưng đứng tên chủ mới sau 3 năm chờ đợi

Người mua sau cũng không hề hay biết gì về vụ việc (Ảnh minh hoạ)

Một người mua từ Hồ Nam đã dồn hết tiền tiết kiệm của gia đình và người thân, chi gần 2,18 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 7,6 tỷ đồng) để mua một căn hộ thuộc dự án của Sunac tại Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi, không những chưa được nhận nhà, người này còn bàng hoàng phát hiện căn hộ đã bị tòa án đem ra bán đấu giá do chủ đầu tư vướng nợ nần. Đến nay, phần lớn số tiền vẫn không biết tung tích, người mua bất lực ví von tình cảnh hiện tại chẳng khác nào "mua không khí".

Theo báo cáo từ tờ Tân Hoàng Hà, vào tháng 11 năm 2021, người mua đã ký hợp đồng với Công ty Bất động sản Hưng Nghiệp Sunac Bắc Kinh để mua một căn hộ thương mại kết hợp ở, diện tích khoảng 80 mét vuông, tổng giá trị khoảng 2,53 triệu nhân dân tệ. Vì tin tưởng chủ đầu tư, người mua đã thanh toán tổng cộng 2,179 triệu nhân dân tệ qua ba đợt, chiếm hơn 86% giá trị căn hộ.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền, chủ đầu tư chỉ đưa biên lai rồi liên tục trì hoãn bàn giao nhà với lý do dịch bệnh, yêu cầu người mua chờ đợi vô thời hạn. Lúc đó, người mua vẫn nghĩ rằng "công ty lớn chắc không sao", kết quả là chờ đợi suốt hơn 3 năm.

Cho đến tháng 6 năm 2025, một thợ sửa nhà vô tình phát hiện tại công trường có công nhân đang thi công trong chính căn hộ mà người này đã mua, trước cửa còn dán thông báo sửa chữa. Sau khi nhận tin, người mua đã đến hiện trường canh giữ hai ngày: "Chủ mới cử thợ đến sửa, tôi muốn tìm hiểu tình hình nhưng phía bên kia tuyệt nhiên không xuất hiện".

Thông qua nhiều nguồn tìm hiểu, người mua mới bàng hoàng phát hiện căn hộ của mình đã bị tòa án bán đấu giá vào năm 2024 do các vấn đề nợ nần của Công ty Hưng Nghiệp Sunac Bắc Kinh, và đã chuyển tên cho một công ty khác. Bản thân người mua hoàn toàn không hề hay biết gì về sự việc này.

Hành trình đòi lại công lý

Sau khi sự việc bị phanh phui, người mua bắt đầu hành trình đòi lại công lý. Qua kiểm tra, người này phát hiện địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Hưng Nghiệp Sunac Bắc Kinh tại "phòng 804, tầng 8, tòa nhà văn phòng Chính quyền trấn Vĩnh Định, khu Môn Đầu Câu, Bắc Kinh" thực chất là một văn phòng trống rỗng, không có thiết bị làm việc cũng như nhân viên. Cơ quan chính quyền địa phương cũng cho biết họ hoàn toàn không biết gì về công ty này.

Sau đó, người mua chuyển sang trụ sở Sunac ở quận Triều Dương, phải qua ba lần giao dịch mới được vào trong nộp tài liệu, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.

Sau đó, người mua khiếu nại lên Ủy ban Nhà ở và Xây dựng quận Môn Đầu Câu. Cơ quan chức năng đã thụ lý và tổ chức nhiều buổi hòa giải, nhưng chủ đầu tư liên tục "nuốt lời". Hồ sơ cho thấy, trong buổi hòa giải đầu tiên vào tháng 8 năm 2025, chủ đầu tư thừa nhận trách nhiệm và cam kết hoàn trả phần lớn số tiền trong vòng một tuần, người mua vì thế đã đồng ý từ bỏ yêu cầu tính lãi. Thế nhưng sau đó, chủ đầu tư lại lật kèo, đề xuất lấy hai chỗ đậu xe có tổng trị giá 800.000 nhân dân tệ để trừ vào một phần tiền nhà, số còn lại trả chậm, nhưng đến tháng 10 vẫn không thực hiện cam kết.

Tháng 2 năm 2026, Sunac lại đưa ra phương án bồi thường mới: đề nghị dùng hai chỗ đậu xe ở vị trí hẻo lánh để trừ vào 800.000 nhân dân tệ đã đóng, cộng thêm một căn hộ tầng áp mái tại dự án "Thành phố Sunac Kinh Bắc" ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc (cách xa hơn 200 km) để trừ vào 1,2 triệu nhân dân tệ còn lại. Tuy nhiên, người mua phát hiện căn hộ tầng áp mái này bị dột và không có giá trị sử dụng thực tế nên đã từ chối phương án "đổi nhà, đổi chỗ đậu xe" này. Chủ đầu tư đành hứa lại rằng trong vòng một tuần sẽ tìm căn hộ khác tại Bắc Kinh để bù trừ.

Liên quan đến vụ việc trên, trong văn bản trả lời vào tháng 9 năm 2025, Ủy ban Nhà ở và Xây dựng quận Môn Đầu Câu chỉ ra rằng chủ đầu tư đã tự ý xử lý bất động sản đang thế chấp bằng cách bán hoặc cho thuê mà không thông báo cho bên nhận thế chấp, cơ quan này đã yêu cầu Công ty Hưng Nghiệp Sunac Bắc Kinh khắc phục trong thời hạn.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu hoàn trả tiền nhà và bồi thường thiệt hại, cơ quan chức năng chỉ xếp vụ việc vào "tranh chấp hợp đồng dân sự", khuyến nghị giải quyết thông qua thương lượng hoặc con đường tư pháp.

Luật sư Phó Kiến, Chủ nhiệm Văn phòng luật sư Trạch Cẩn (Hà Nam), chỉ ra rằng hợp đồng mua bán giữa hai bên là hợp pháp và có hiệu lực. Việc chủ đầu tư không bàn giao nhà như cam kết, lại để căn hộ bị tòa án bán đấu giá mà không thông báo cho chủ sở hữu, đã cấu thành vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh thêm, nếu chủ đầu tư biết rõ nhà đã thế chấp và có nguy cơ bị xử lý tư pháp mà vẫn đem bán, đồng thời có mục đích chiếm đoạt tiền của người mua, thì hành vi này đã có dấu hiệu phạm tội "lừa đảo hợp đồng" theo Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông khuyên người mua nên thu thập bằng chứng báo cáo với cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự.