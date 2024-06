Bắt 2 anh em ruột có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng 4 khẩu súng

Ngày 15/6, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, bắt giữ hai bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Lê Hồng Oai (32 tuổi) và Trần Hồng Sang (30 tuổi, em ruột Oai) - cùng ngụ TP Long Xuyên.

Hai bị can trên bị truy nã về tội cướp tài sản.

Công an khám xét nơi ở của anh em Oai và Sang.

Theo hồ sơ, ngày 18/12/2022, anh em Oai và Sang đã cùng nhau cướp tài sản tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, rồi bỏ trốn.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13/6, các Tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Sang khi người này đang lẩn trốn tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Sau thời gian bỏ trốn, cả 2 anh em có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ.

Số súng công an thu giữ được tại nơi ở của Sang.

...cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của Sang, công an thu giữ tám cây dao tự chế, một cây chĩa ba, hai cây gậy ba khúc, bốn khẩu súng các loại, một bọc nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục bắt giữ Oai khi Oai đang lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.