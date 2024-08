Bắt giữ đối tượng khống chế lái xe taxi để bỏ trốn

Đêm 24/8, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo từ lực lượng Cảnh sát 113 - CATP Hà Nội về việc có một người đàn ông đang khống chế lái xe taxi mang BKS: 88A-022.xx di chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội, hướng từ cầu Thăng Long đi Hoàng Quốc Việt.







Đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu).

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy triển khai các tổ công tác đồng loạt vây bắt. Khi xe taxi di chuyển đến phố Trần Đăng Ninh thì bị lực lượng công an bao vây, bắt giữ thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cả lái xe taxi và đối tượng.



Người đàn ông nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an quận Cầu Giấy. Danh tính đối tượng được xác định là P.V.C., SN 1983, trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng. Đối tượng hiện đang bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm liên quan đến một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.