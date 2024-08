Bắt người nước ngoài "ôm" 5 quả dứa gai qua biên giới, phát hiện điều không ngờ

16 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Giết người". Đáng chú ý là cả 6 bị can này đều dưới 18 tuổi và một số còn đang ngồi trên ghế nhà trường.