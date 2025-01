Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

Ngày 20/1, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân Công an huyện Bến Lức vì có thành tích khám phá nhanh vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại cây xăng Tuyết Dung 1 (ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức) hôm 18/1.

Đối tượng Khánh và hiện trường vụ giết người cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận tin báo của người dân khi phát hiện bà N.T.M.U. (SN 1967, quản lý cây xăng) nằm bất động trong phòng ở cây xăng trên, trên người có nhiều vết thương hở gây mất máu, nạn nhân nguy kịch đến tính mạng.

Khánh phá két sắt lấy được hơn 25 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện cử lực lượng xuống hiện trường nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, căn phòng bị xáo trộn, két sắt đặt gần đó bị phá bung, nhiều tài sản bên trong không còn. Xác định đây là vụ án cố ý giết người cướp tài sản nghiêm trọng, Công an huyện Bến Lức phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch huyện Bến Lức trao giấy khen và thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Bến Lức.

Qua các nguồn tin, dấu vết thu thập tại hiện trường, quá trình điều tra xác định, đối tượng gây án là Nguyễn Công Khánh (SN 1984, quê Sóc Trăng) người làm công cho bà M.U. nên tổ chức truy xét. Chỉ sau 1 giờ phát hiện vụ án, Khánh được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ qua điều tra, Khánh thừa nhận hành vi sát hại bà M.U. để cướp tài sản. Khánh khai, do thiếu nợ nhiều người, hằng ngày thấy bà M.U. cất tiền trong két sắt nên nảy sinh ý định sát hại bà M.U. để cướp tài sản. Khánh lên kế hoạch tiếp cận bà M.U. khi bà M.U đang ngủ trong phòng dùng gậy tấn công khiến bà M.U. bất tỉnh sau đó phá két sắt lấy đi hơn 25 triệu đồng sau đó tìm cách bỏ trốn nhưng chưa kịp thì bị bắt.

6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá vụ án được khen thưởng.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Về phần nạn nhân M.U. được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.