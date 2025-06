Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp

Lực lượng Công an trao trả tài sản bị mất trộm cho du khách người Ấn Độ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang - Tổ phó Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại Phù Quốc, thời gian gần đây, trước tình hình trộm cắp tài sản xảy ra phức tạp tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn thành phố Phú Quốc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Sau khi xác lập, chưa đầy 15 ngày, Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng, làm rõ 40 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Các tài sản bị lấy trộm chủ yếu là tiền mặt, nữ trang, đồng hồ đắt tiền, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính bảng và nhiều tài sản có giá trị khác của du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý trong đó có hai đối tượng Tạ Quốc Sĩ (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Ngọc Phi (sinh năm 2001, ngụ thành phố Phú Quốc) đã thực hiện 29 vụ trộm, trong đó có 4 vụ đột nhập két sắt tại các khu nghỉ dưỡng. Hai đối tượng này lợi dụng đêm khuya, dùng bè tự chế (loại bơi trên mặt nước) tiếp cận các villas từ đường ven biển để đột nhập, lấy trộm tài sản của du khách trong và ngoài nước.

Các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Khá, Lê Văn Nhớ (phía trên),Tạ Quốc Sĩ và Nguyễn Ngọc Phi. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ba đối tượng khác gồm Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1992, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Khá (sinh năm 2001) và Lê Văn Nhớ (sinh năm 1986), cùng ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, cũng bị bắt giữ với hành vi đột nhập trộm cắp tài sản tại khu dân cư và khách sạn trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong đó, đối tượng Tuấn Anh khai thực hiện 3 vụ trộm trong một khu nghỉ dưỡng, lấy trộm tài sản của du khách nước ngoài (Ấn Độ) và khách trong nước; đối tượng Khá thực hiện 8 vụ trộm tại nhà dân, với tổng giá trị tài sản trên 400 triệu đồng.

Việc triệt xóa thành công các nhóm đối tượng trên được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là kết quả thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, thân thiện để phát triển du lịch trên đảo Phú Quốc.