Sơn La: Bắt nhóm đối tượng thuê cơ sở spa, quán cắt tóc để hành nghề khám chữa bệnh rồi chiếm đoạt tài sản

Theo đó, qua công tác xác minh nhanh thông tin phản ánh của báo chí về việc có dấu hiệu lừa tiền để khám, điều trị các loại bệnh bằng công nghệ cao độc quyền tại Trung tâm Khám, chữa bệnh DHY JW CENTER có địa chỉ tại số 27 đường Tô Hiệu (TP Sơn La cũ). Sau khi phát hiện, ngay lập tức, Trung tâm khám, chữa bệnh DHY JW CENTER đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, thu dọn các loại thiết bị khỏi số nhà số 27. Đồng thời, trung tâm này xóa các trang quảng cáo trên mạng xã hội Facebook; xóa hết các tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của nhóm; đốt các giấy tờ tài liệu liên quan… Cơ quan Cánh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cơ bản xác định, Trung tâm Khám, chữa bệnh DHY JW CENTER do Dương Công Định và Nguyễn Thị Huyền làm chủ không được cấp phép khám, điều trị bệnh. Để chuẩn bị và duy trì hoạt động, Định và Huyền mở mới hoặc thuê lại các trung tâm spa, cắt tóc, gội đầu để tạo vỏ bọc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ sở DHY JW CENTER có địa chỉ tại Số 27, đường Tô Hiệu, Sơn La.

Nhóm này thuê người đăng tải trên mạng xã hội Facebook việc tuyển nhân viên và quảng cáo trung tâm là “Viện điều trị cơ xương khớp công nghệ cao” có khả năng chữa khỏi các loại bệnh như: xương khớp, viêm da, xoang, trĩ, nam khoa… do các bác sĩ có kinh nghiệm ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám điều trị; thuê nhiều nhân viên không có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn khám chữa bệnh để vào vai bác sĩ tư vấn, bác sĩ điều trị, nhân viên kỹ thuật; thuê chim mồi đóng giả là bệnh nhân đã được chữa bệnh có hiệu quả; sử dụng phim chiếu, kết quả xét nghiệm giả… để tạo lòng tin cho khách hàng đến khám, chữa bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi có khách tìm đến trung tâm khám, chữa bệnh, một số nhân viên được phân công tự giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên sẽ tư vấn, giới thiệu các phương pháp điều trị, chi phí khám, chữa bệnh trọn gói và cam kết sẽ chữa khỏi hẳn các loại bệnh: xương khớp, xoang, trĩ, viêm da, nam khoa… bằng các thiết bị công nghệ cao.

Hai cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phú.

Sau khi khách đồng ý tham gia điều trị thì các đối tượng đưa khách lên các phòng dịch vụ, dùng băng vải đen che mắt người đến điều trị và sử dụng các thiết bị: máy tắm trắng, các loại máy chăm sóc da, máy triệt lông bằng laser… bán trôi nổi trên thị trường với giá rẻ để thực hiện các thao tác đánh lừa cảm giác của khách hàng; mua các loại thuốc chữa bệnh thông thường có hướng dẫn sử dụng, sau đó bóc bỏ tem nhãn và bán cho khách.

Kết thúc điều trị và thanh toán hết chi phí, khách sẽ được trung tâm cung cấp một bản cam kết bảo hành việc điều trị. Giá các gói điều trị trọn gói tùy loại bệnh giao động từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/bệnh nhân.

Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi làm việc của các đối tượng

Xét hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức khám, chữa bệnh, theo quy định tại Điều 174 BLHS, ngày 09/06/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Công Định tại số nhà 71, ngõ 44, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu (nay là phường Cầu Giấy), Hà Nội thu giữ nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định Dương Công Định và Nguyễn Thị Huyền còn mở các trung tâm khám, chữa bệnh khác gồm: Trung tâm Khám, chữa bệnh TEAYANG DR HEAKTH CARE tại số nhà 40, đường Nguyễn Khoái, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Khám, chữa bệnh DHY Hà Nội thuộc phố Tô Hiến Thành, tổ 4, phường Phan Thiết, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong ngày 09/06/2025 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành khám xét khẩn cấp tại 02 trung tâm nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can Dương Công Định, Phùng Văn Long và Nguyễn Thị Huyền.

Căn cứ vào các dữ liệu ban đầu, sơ bộ xác định đã có nhiều người tại các địa bàn tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang sau khi tiếp nhận thông tin quảng cáo trên Facebook đã đến các trung tâm này khám và điều trị. Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 03 bị can gồm: Dương Công Định (SN1995); Phùng Văn Long (SN 1995) cùng trú tại thôn Yên Sơn, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Huyền (SN 1994, trú tại thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật.

Vụ án đang được tập trung điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng.

