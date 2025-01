Bắt Vũ Hữu Thuyên - Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nam Định gần đây đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào; Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu treo, tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan tổ chức truy bắt thành công đối tượng Vũ Hữu Thuyên, sinh năm 1971, trú tại: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Vũ Hữu Thuyên là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Tham ô tài sản” theo Quyết định truy nã số 07/PC46 ngày 29/08/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Đối tượng Thuyên là người bị còng tay. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định

Trước đó, Vũ Hữu Thuyên đã chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành và vượt biên khiến lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh, truy bắt. Sau 11 năm lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt tại khu vực giáp biên giới Lào.

Hiện, đối tượng đã bị di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vượt hàng trăm cây số để truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm đang trốn tránh sự trừng trị của pháp luật những ngày cuối năm, đây là thành tích đáng ghi nhận của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chi Chi