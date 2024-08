Bé Khánh An bị mất một bên chân sau tai nạn có cơ hội được lắp chân giả

Hoàn cảnh của bé Vũ Thị Khánh An ở xóm Minh Hải, xã Hải Chiều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã được đăng tải trong bài viết ‘MS 936: ‘Mẹ ơi, chân con đâu rồi?'. Cô bé 6 tuổi ấy không may phải cưa mất một bên chân vì tai nạn. Gia đình hoàn cảnh, ngày con nhập viện đã phải vét sạch những đồng tiền có được chỉ được vài triệu đồng. Nhờ mọi người chung tay, Khánh An đã được đưa lên Hà Nội điều trị.

Tuy nhiên, chi phí điều trị của Khánh An tốn kém. Bởi không chỉ phải trải qua ca đại phẫu cắt bỏ một bên chân, cô bé cũng phải dùng nhiều thuốc ngoài bảo hiểm để điều trị.

Ngoài nhận được số tiền 12.525.000 đồng qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình chị Chinh cũng đã được các mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp và tài trợ lắp chân giả khi bé Khánh An đủ điều kiện.

May mắn khi có sự chung tay kết nối của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức), chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống, bé Khánh An đã nhận được nhiều sự trợ giúp. Chị Nguyễn Thị Chinh – mẹ của bé Khánh An cho biết, sau khi bài viết đăng tải, ngoài số tiền trực tiếp gửi đến gia đình để hỗ trợ con điều trị, đã có mạnh thường quân đề nghị tài trợ lắp chân giả cho con. Tuy nhiên, do hiện tại sức khỏe của con chưa được ổn định, vết thương ở chân chưa đáp ứng để lắp nên cần theo dõi thêm. Sau khoảng 1 tháng, gia đình đưa con khám lại, nếu đủ điều kiện là con sẽ được lắp chân giả.

Gia đình bé Khánh An cũng đã nhận được số tiền 12.525.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống. Nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, chị Chinh đã rất vui mừng. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người trong thời gian qua đã hỗ trợ cho bé Khánh An có thêm điều kiện để điều trị. Mong sao con có đủ điều kiện để lắp được chân giả. Con cũng sẽ được đi học như các bạn đồng trang lứa" – chị Chinh nói.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Chương trình Vòng tay nhân ái cũng đã kết chuyển số tiền 8.835.000 đồng đến với em Chớ Thị Trú – người dân tộc H’Mông, là nhân vật trong bài viết "MS 928: Vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hai anh em người dân tộc H’Mông cần sự giúp đỡ".

Em Chớ Thị Trú (ở giữa) đã nhận được số tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống

Em Chớ Thị Trú, 15 tuổi, dân tộc H’mông ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vào điều trị ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định Trú bị viêm tụy cấp, nang ống mật chủ. Sống ở vùng núi nghèo, cuộc sống của gia đình Trú luôn ở cảnh khó. Nhà có 5 anh chị em, ruộng nương ít, bố mẹ lại hay đau ốm nên càng khó khăn hơn khi Trú mang bệnh nặng.

Tiếng Kinh hạn chế mà gia đình lại kiệt quệ về kinh tế, ở viện, hai anh em gặp nhiều khó khăn. May mắn với sự kết nối của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống), Trú đã được các mạnh thường quân quan tâm. Những ngày ở viện, việc điều trị của Trú được đầy đủ hơn. Hiện tại sức khỏe của Trú đã ổn định và được xuất viện về nhà.