Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025

1 01/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 995 5,000

2 01/04/2025 STA ungho ms985 100,000

3 01/04/2025 STA ungho ms992 100,000

4 01/04/2025 STA ungho ms991 100,000

5 01/04/2025 STA ungho ms990 100,000

6 01/04/2025 STA ung ho ms995 150,000

7 01/04/2025 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 995 200,000

8 02/04/2025 HO THI PHUONG CHUYEN KHOAN MS 994 A KHANG 100,000

9 02/04/2025 Ma so 993 100,000

10 02/04/2025 Ma so 995.CT tu LE HUYNH NGOC LIEU 200,000

11 02/04/2025 LE THANH THAO ung ho ma so 992, 993,995 300,000

14 02/04/2025 LE THI ANH THU Gui ma 995 mong gia dinh vuot qua kho khan 1,000,000

15 02/04/2025 TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan Ma so 987 3,000,000

16 02/04/2025 TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan MS 985 5,000,000

17 02/04/2025 TON THI BICH HANG chuyen tien ung ho benh nhan MS 992. 5,000,000

18 03/04/2025 DO THANH MY chuyen tien giup MA SO 992 100,000

19 03/04/2025 NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 996 200,000

20 03/04/2025 thoan ung ho ms 996 300,000

21 04/04/2025 MS 992 100,000

22 04/04/2025 MS 985 100,000

23 04/04/2025 MS 989 100,000

24 04/04/2025 MS 993 100,000

25 04/04/2025 MS 995 100,000

26 04/04/2025 UNG HO MA SO 995 100,000

27 04/04/2025 HUYNH VAN HUONG chuyen tien ma so 996 300,000

28 04/04/2025 Ung ho MS 996 Sung A Senh 500,000

29 04/04/2025 CSPM CSTV HO TRO MASO 996 10,000,000

30 05/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 996 5,000

31 05/04/2025 HH gui ma so 996 50,000

32 06/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 995 10,000

33 06/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 994 10,000

34 07/04/2025 LAI CAO BANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 996 200,000

35 08/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 996 10,000

36 08/04/2025 Minh Kien ung ho Ms 996 500,000

37 09/04/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 994 100,000

38 09/04/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 995 100,000

39 09/04/2025 ms 996.CT tu LE NGOC KHANH THU 200,000

40 10/04/2025 UH MS 996 10,000

41 10/04/2025 STA ungho ms996 100,000

42 10/04/2025 NGUYEN LUONG ung ho anh Senh ma so 996 200,000

43 10/04/2025 NGUYEN THI VIET HA CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 996 200,000

44 10/04/2025 NGUYEN HA NGAN gui ma so 996 200,000

45 11/04/2025 HUYNH VAN LAO Ung ho Ma so 997 50,000

46 11/04/2025 NGUYEN THI MAI THU ung ho ma so 997. 300,000

47 11/04/2025 TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM 500,000

48 12/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 997. 5,000

49 12/04/2025 THUY NGUYET NGUYEN chuyen tien ung ho Ba Hoan 100,000

50 13/04/2025 NGUYEN HUU HOAN MS 966 50,000

51 13/04/2025 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 995 2,000,000

52 13/04/2025 VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 997 2,000,000

53 14/04/2025 Nguyen Thi Thuan- Ma so 998. 100,000

54 14/04/2025 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho MS998 100,000

55 14/04/2025 NGUYEN THI PHUONG MA SO 998 100,000

56 14/04/2025 VU THI HIEN ung ho MS998 100,000

57 14/04/2025 STA ungho ms997 100,000

58 14/04/2025 BUI THI LA Gửi ma so 998 150,000

59 14/04/2025 CHU THI TINH MA SO 998 200,000

60 14/04/2025 NGUYEN HOA THIEN Ma so 998 200,000

61 14/04/2025 DUONG THI HUYEN TRANG ma so 998 200,000

62 14/04/2025 TRAN THI DIEM QUYNH MA SO 998 200,000

63 14/04/2025 LE THI HOA chuyen tien giup gia dinh chi Thuan 200,000

64 14/04/2025 THAN TRUNG KIEN giup do gia dinh chi Nguyen Thi Thuan - Ma so 998 200,000

65 14/04/2025 TRUONG THI KIM NHUNG ms 998 200,000

66 14/04/2025 HUYNH VE KHUONG MS 996 200,000

67 14/04/2025 NGUYEN HA NGAN gui ma so 997 200,000

68 14/04/2025 NGUYEN THI ANH THI Ma so 998 300,000

69 14/04/2025 Gui ms 998 Nguyen Thi Thuan 500,000

70 14/04/2025 NGUYEN THI MAI HOA ung ho ma so 998 500,000

71 14/04/2025 NGUYEN THI TRANG LE Ma so 998 1,000,000

72 14/04/2025 CT TNHH MTV CHUYEN TIEN TOAN CAU VIETINBANK CK NGUOI GUI JIHEOYN LEE MS 2,000,000

73 14/04/2025 CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 997 gia dinh Hoang thi Hoan 5,000,000

74 15/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 998 5,000

75 15/04/2025 NGUYEN THI HONG NGAN ma so 998 50,000

76 15/04/2025 NGUYEN DUC THUAN Ma so 998 200,000

77 15/04/2025 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 997 200,000

78 15/04/2025 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 998 200,000

79 15/04/2025 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 988 200,000

80 15/04/2025 NGUYEN HA NGAN gui ma so 998 200,000

81 15/04/2025 NGUYEN VAN THUC giup do gia dinh chi Nguyen Thi Thuan - Ma so 998 250,000

82 15/04/2025 HOANG THANH HANG CSPM CSTV HO TRO MS 988 5,000,000

83 16/04/2025 DO THI OANH cu Do Huy Dat ung ho ma so 999 50,000

84 16/04/2025 NGUYEN HOANG CHUONG Ma so 999 100,000

85 16/04/2025 Ma so999 100,000

86 16/04/2025 DUONG THI THU MINH UNG HO MS999 150,000

87 16/04/2025 TRAN THI BICH HOA chuyen tien Ma so : 999 200,000

88 16/04/2025 NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 999 500,000

89 16/04/2025 NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 998 500,000

90 16/04/2025 NGUYEN THI BICH THAO GUI MA SO 997 500,000

91 16/04/2025 NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS999 anh Hoang Trung Giap 500,000

92 16/04/2025 DANG THI KIM QUY Gui Ma So 999 1,000,000

93 16/04/2025 PHAM THI HANH CHUYEN TIEN GIUP MA SO 999 1,000,000

94 17/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 999 5,000

95 17/04/2025 Nhom vien gach nho ung ho ma so 997 va 998 100,000

97 17/04/2025 NGUYEN HA NGAN gui ma so 999 100,000

98 17/04/2025 PHAM HOAI LINH UNG HO MS 999 GD C HAI A GIAP 1,000,000

99 17/04/2025 PHAM HOAI LINH UNG HO MS 987 GD C BONG BE PHONG 1,000,000

100 18/04/2025 STA ungho ms997 100,000

101 19/04/2025 NGUYEN TRUNG ANH Ma so 999 10,000

102 19/04/2025 NGUYEN TRUNG ANH Ma so 998 10,000

103 19/04/2025 NGUYEN TRUNG ANH Ma so 997 10,000

104 19/04/2025 STA ungho ms999 100,000

105 19/04/2025 VU THI XUAN ma 999 150,000

106 19/04/2025 TRAN THI HONG VAN Giup ma so 999 200,000

107 20/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 999 10,000

108 20/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 998 10,000

109 20/04/2025 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 997 10,000

110 20/04/2025 A DOAN UNG HO MS 989, 990, 992, 995, 998 VA 999 MOI MS 50.000D. 50,000

116 20/04/2025 ADIDAPHAT MS 999. 100,000

117 21/04/2025 VU NGOC DUNG chuyen tien Ma so 1000 20,000

118 21/04/2025 ung ho Ms1000 100,000

119 21/04/2025 STA ungho ma so 1000 100,000

120 21/04/2025 TRAN PHONG DUNG goi Ma so 1000 200,000

121 21/04/2025 NGUYEN VAN DUNG Ma so 1000 200,000

122 21/04/2025 ung ho gia dinhNGUYEN THI THU NGUYET ong Nguyen Quang Trieu tru tai xa Phu Ho Huyen Phu Vang TP Hue ma so 1000 200,000

123 21/04/2025 NGUYEN VAN NHAN Ma so 999 200,000

124 21/04/2025 NGUYEN THI THU HUONG Ma so 999 200,000

125 21/04/2025 NGUYEN THI NGOC LUYEN ung ho Ma so 1000 300,000

126 21/04/2025 CSPM, CSTV dong vien giup do cho gia dinh Cao Thi Hai ms999 10,000,000

127 22/04/2025 NGUYEN THI PHUONG ma so 1000 100,000

128 22/04/2025 NGUYEN THU THUY ung ho ma so 1000 gia dinh ong Trieu. 100,000

129 22/04/2025 TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 999 200,000

130 22/04/2025 CSPM CSTV HO TRO MASO 1000 5,000,000

131 23/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1000 5,000

132 23/04/2025 NGUYEN TUYET TRAN ung ho ong nguyen quang trieu 500,000

133 23/04/2025 TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM 500,000

134 23/04/2025 LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma so 997. 500,000

135 24/04/2025 NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 998 100,000

136 24/04/2025 DO THI OANH ma so 998. ong Do Huy Dat mong chi va chau chong vuot qua 101,000

137 24/04/2025 DO THI OANH ma so 997 . cu Do Huy Dat mong ba Hoan khoe manh de cham soc con chau 101,000

138 25/04/2025 NGUYEN TRUNG ANH Ma so 1000 10,000

139 25/04/2025 NGUYEN VAN PHUC ung ho ma so 999 50,000

140 25/04/2025 NGUYEN VAN PHUC ung ho 1001.ong Vu A The 50,000

141 25/04/2025 TRAN VAN CANH .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) 100,000

142 25/04/2025 Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 999 va 1000 100,000

144 25/04/2025 NGUYEN THI HUONG chuyen Ung ho Vu A The MS 1001 150,000

145 25/04/2025 CAO NGOC TRUC LINH .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) 200,000

146 25/04/2025 LE THI NHAN CHUYEN TIEN HO TRO MS 1001 200,000

147 25/04/2025 NGUYEN THI HOANG UYEN .Ung Ho Ma So 1001 (Vu A The) 300,000

148 25/04/2025 BUI HUU BINH chuyen tien 300,000

149 25/04/2025 HUYNH VAN HUONG chuyen tien ma so 1000 300,000

150 25/04/2025 NGUOI GUI JIHEOYN LEE MS 5,000,000

151 26/04/2025 NGO QUOC BINH Ma so 1000 100,000

152 26/04/2025 NGUYEN THU THUY ung ho ma so 1001 ong VU A THE 100,000

153 26/04/2025 NGUYEN VAN THANH Ma so 1001 100,000

154 26/04/2025 NGUYEN KIM CUC ma so 1000 200,000

155 26/04/2025 NGUYEN THI VAN ANH Ung ho ma so 1001 Vu A The 300,000

156 26/04/2025 NGUYEN THI THUY DUNG ung ho ma so 1001 300,000

157 26/04/2025 CSPM, CSTV giup do cho Vu A The ms1001 10,000,000

158 28/04/2025 NGUYEN TRUNG ANH Ma so 1001 10,000

159 28/04/2025 TRINH THI HONG NGOC Gui ma so 1001 50,000

160 28/04/2025 DAO THI THUY Ma so 997 200,000

161 28/04/2025 NGO THI HANH MA SO 1001 200,000

162 28/04/2025 THIEM TUONG LAN PHUONG giup ong vu a the ma so 1001 300,000

163 28/04/2025 THIEU THI PHI LOAN UNG HO GD ONG VU A THE XA PU NHUNG HUYEN TUAN GIAO TINH DIEN BIEN MS 1001 SO TIEN 3TRIEU 3,000,000

164 29/04/2025 TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1001 5,000

165 29/04/2025 TRINH THI HONG NGOC Gui Ma so 1002 50,000

166 29/04/2025 NGUYEN VAN DUNG MA SO 1002 100,000

167 29/04/2025 TRAN PHUONG NGA Ung ho ma so 1001 300,000

168 29/04/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1002 500,000

169 29/04/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1001 500,000

170 29/04/2025 GIP MY OANH DE GUI MA SO 1000 500,000