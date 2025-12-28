Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking
Liệu du hành thời gian chỉ là viễn tưởng hay một thực tế khoa học đang chờ được kiểm chứng?
Nếu việc đi xuyên thời gian là khả thi, tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa bắt gặp bất kỳ vị khách nào đến từ tương lai? Và giả sử cuộc gặp gỡ đó diễn ra, liệu có thước đo nào để xác định họ là những nhà du hành đích thực hay chỉ là những kẻ lừa đảo tài ba?
Bóng ma từ năm 2034
Năm 1998, cộng đồng mạng thế giới xôn xao trước sự xuất hiện của một nhân vật tự xưng là John Titor. Người đàn ông này tuyên bố mình đến từ năm 2034, thời điểm mà tập đoàn General Electric đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian.
Không chỉ đưa ra những lời tiên tri, Titor còn mô tả chi tiết về thiết bị mang tên C204 được lắp đặt trên một chiếc ô tô (gợi nhớ đến chiếc DeLorean huyền thoại trong văn hóa đại chúng), cỗ máy này sử dụng hai "điểm dị biệt vi mô" để thao túng trọng lực, cho phép du hành ngược tối đa 60 năm.
Tuy nhiên, cũng nhanh như cách xuất hiện, Titor biến mất không dấu vết, để lại một câu hỏi lớn cho nhân loại: Liệu đó là một sứ mệnh đã hoàn thành hay chỉ là một trò đùa thế kỷ? Chúng ta vẫn phải chờ đến năm 2034 để có câu trả lời xác đáng.
Einstein và chìa khóa vào chiều không gian thứ tư
Về mặt lý thuyết, du hành thời gian không hoàn toàn điên rồ. Thuyết tương đối của Albert Einstein đã định nghĩa thời gian là chiều thứ tư, cùng với không gian ba chiều tạo nên một liên tục không-thời gian. Theo đó, trọng lực có khả năng bẻ cong không chỉ không gian mà cả thời gian.
Nếu bạn có thể tiếp cận một hố đen siêu khối lượng như Sagittarius A, nơi nén khối lượng của 4 triệu Mặt Trời vào một điểm vô hạn, lực hấp dẫn khủng khiếp tại đó sẽ khiến thời gian trôi chậm đi một nửa so với Trái Đất.
Tương tự, tốc độ cũng là một chìa khóa. Nếu một đoàn tàu di chuyển với 99% tốc độ ánh sáng, một năm trên tàu sẽ tương đương với 223 năm trôi qua tại nhà ga. Về cơ bản, hành khách trên tàu đã du hành đến tương lai.
Bữa tiệc cô đơn của Stephen Hawking
Tuy nhiên, du hành về quá khứ lại là một bài toán hóc búa hơn nhiều. Năm 2009, nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking đã thực hiện một thí nghiệm thú vị để kiểm chứng điều này. Ông tổ chức một bữa tiệc linh đình tại Đại học Cambridge nhưng chỉ gửi thư mời sau khi bữa tiệc đã kết thúc. Logic của Hawking rất đơn giản: nếu ai đó xuất hiện, điều đó chứng tỏ trong tương lai, con người đã tìm ra cách quay lại quá khứ.
Đáng tiếc, Hawking đã ngồi đợi hàng giờ đồng hồ nhưng không một vị khách nào ghé thăm. Phải chăng du hành thời gian là bất khả thi? Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết. Có thể các "lỗ sâu" - những cây cầu trong không-thời gian quá nhỏ và không ổn định để con người đi qua.
Hoặc có thể, việc quay lại quá khứ bị nghiêm cấm bởi những quy tắc khắt khe nhằm tránh thay đổi dòng thời gian hay lây lan mầm bệnh. Cũng không loại trừ khả năng, cỗ máy thời gian trong tương lai chưa đủ chính xác để đưa khách đến đúng giờ khai tiệc.
Dù John Titor có thể là một cú lừa, và bữa tiệc của Hawking vắng bóng người, nhưng theo một cách nào đó, chúng ta đã có những nhà du hành thời gian ngay trong hiện tại. Các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), di chuyển với vận tốc 8 km/giây, thực tế đang già đi chậm hơn người ở mặt đất vài phần trăm giây.
Khoa học vẫn đang tiến bước, và biết đâu đấy, lời mời của Stephen Hawking vẫn đang trôi nổi trong dòng thời gian, chờ đợi một vị khách từ tương lai xa xôi đáp lời. Nếu bạn đang ở tương lai và đọc được bài viết này, hãy nhớ: ngày 28 tháng 6 năm 2009, tại Đại học Cambridge, bữa tiệc vẫn đang đợi bạn.
Đức Khương
Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời ÝChuyện đó đây - 9 giờ trước
Tại một thị trấn nhỏ của Ý, dưới chân dãy Alps, một quầng sáng đỏ bí ẩn được mô tả là "giống UFO" đã hiện ra một lần nữa sau hơn 2 năm.
Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khócChuyện đó đây - 1 ngày trước
Người đàn ông Trung Quốc sững sờ trước sự cố khi vừa rút tiền xong.
Choáng với bồ câu 35 tỷ: Đắt đỏ đến mức phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệChuyện đó đây - 2 ngày trước
Không ai ngờ đến một chú bồ câu nhỏ lại phá kỷ lục thế giới về giá đắt nhất lên đến 35 tỷ đồng. Với mức giá "không tưởng", New Kim không chỉ phá kỷ lục thế giới mà còn được bảo vệ nghiêm ngặt như một "báu vật sống".
Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơiChuyện đó đây - 3 ngày trước
Số vàng bị đánh rơi giữa đường phố khiến 2 cô gái vô cùng ngạc nhiên.
Bắt đầu vớt kho báu vàng, ngọc từ "chiến hạm ma" trị giá 17 tỉ USDChuyện đó đây - 4 ngày trước
Hơn 300 năm trước, "chiến hạm ma" San José đã chìm xuống biển Caribe khi đang chở nặng vàng, bạc và ngọc lục bảo.
Chuẩn bị hệ thống thoát nước, các công nhân bất ngờ phát hiện kho báu bí ẩn nằm dưới bức tượng Phật 1.300 năm tuổiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà khảo cổ Thái Lan vừa có một phát hiện đặc biệt khi khai quật kho báu ẩn sâu dưới tượng Phật nằm có tuổi đời khoảng 1.300 năm.
Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một ngọn núi lửa ở Ethiopia đã bất ngờ phun trào lần đầu tiên sau 12.000 năm, tạo ra những cột khói và tro bụi dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông hàng không ở Ấn Độ cách đó hàng nghìn dặm.
Mở cỗ quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chuyên gia sốc khi nhìn vào bên trongChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khảo cổ tại Budapest vừa khai quật một quan tài còn nguyên vẹn sau 1.700 năm, chứa bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật quý hiếm.
"Nghiền nát" vàng dưới áp suất gấp 10 triệu lần Trái Đất, nhà khoa học kinh ngạc với "thứ chưa từng thấy"Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Họ đang làm gì vậy?
Nếu Google biến mất một tuần: Internet sẽ hỗn loạn thế nào?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Nếu Google biến mất một tuần, Internet chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Loài chim bay liền 11 ngày không ăn uống, vượt 13.560 km và sống sót nhờ ăn nội tạng của chính mìnhChuyện đó đây
Trong thế giới động vật, những câu chuyện về khả năng sinh tồn phi thường luôn tạo nên sức hút đặc biệt.