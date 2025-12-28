Bí ẩn du hành thời gian: Từ lời tiên tri của John Titor đến bữa tiệc không người đến của Stephen Hawking

Nếu việc đi xuyên thời gian là khả thi, tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa bắt gặp bất kỳ vị khách nào đến từ tương lai? Và giả sử cuộc gặp gỡ đó diễn ra, liệu có thước đo nào để xác định họ là những nhà du hành đích thực hay chỉ là những kẻ lừa đảo tài ba?

Bóng ma từ năm 2034

Năm 1998, cộng đồng mạng thế giới xôn xao trước sự xuất hiện của một nhân vật tự xưng là John Titor. Người đàn ông này tuyên bố mình đến từ năm 2034, thời điểm mà tập đoàn General Electric đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian.

Không chỉ đưa ra những lời tiên tri, Titor còn mô tả chi tiết về thiết bị mang tên C204 được lắp đặt trên một chiếc ô tô (gợi nhớ đến chiếc DeLorean huyền thoại trong văn hóa đại chúng), cỗ máy này sử dụng hai "điểm dị biệt vi mô" để thao túng trọng lực, cho phép du hành ngược tối đa 60 năm.

Tuy nhiên, cũng nhanh như cách xuất hiện, Titor biến mất không dấu vết, để lại một câu hỏi lớn cho nhân loại: Liệu đó là một sứ mệnh đã hoàn thành hay chỉ là một trò đùa thế kỷ? Chúng ta vẫn phải chờ đến năm 2034 để có câu trả lời xác đáng.

Einstein và chìa khóa vào chiều không gian thứ tư

Về mặt lý thuyết, du hành thời gian không hoàn toàn điên rồ. Thuyết tương đối của Albert Einstein đã định nghĩa thời gian là chiều thứ tư, cùng với không gian ba chiều tạo nên một liên tục không-thời gian. Theo đó, trọng lực có khả năng bẻ cong không chỉ không gian mà cả thời gian.

Nếu bạn có thể tiếp cận một hố đen siêu khối lượng như Sagittarius A, nơi nén khối lượng của 4 triệu Mặt Trời vào một điểm vô hạn, lực hấp dẫn khủng khiếp tại đó sẽ khiến thời gian trôi chậm đi một nửa so với Trái Đất.

Tương tự, tốc độ cũng là một chìa khóa. Nếu một đoàn tàu di chuyển với 99% tốc độ ánh sáng, một năm trên tàu sẽ tương đương với 223 năm trôi qua tại nhà ga. Về cơ bản, hành khách trên tàu đã du hành đến tương lai.

Bữa tiệc cô đơn của Stephen Hawking

Tuy nhiên, du hành về quá khứ lại là một bài toán hóc búa hơn nhiều. Năm 2009, nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking đã thực hiện một thí nghiệm thú vị để kiểm chứng điều này. Ông tổ chức một bữa tiệc linh đình tại Đại học Cambridge nhưng chỉ gửi thư mời sau khi bữa tiệc đã kết thúc. Logic của Hawking rất đơn giản: nếu ai đó xuất hiện, điều đó chứng tỏ trong tương lai, con người đã tìm ra cách quay lại quá khứ.

Đáng tiếc, Hawking đã ngồi đợi hàng giờ đồng hồ nhưng không một vị khách nào ghé thăm. Phải chăng du hành thời gian là bất khả thi? Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết. Có thể các "lỗ sâu" - những cây cầu trong không-thời gian quá nhỏ và không ổn định để con người đi qua.

Hoặc có thể, việc quay lại quá khứ bị nghiêm cấm bởi những quy tắc khắt khe nhằm tránh thay đổi dòng thời gian hay lây lan mầm bệnh. Cũng không loại trừ khả năng, cỗ máy thời gian trong tương lai chưa đủ chính xác để đưa khách đến đúng giờ khai tiệc.

Dù John Titor có thể là một cú lừa, và bữa tiệc của Hawking vắng bóng người, nhưng theo một cách nào đó, chúng ta đã có những nhà du hành thời gian ngay trong hiện tại. Các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), di chuyển với vận tốc 8 km/giây, thực tế đang già đi chậm hơn người ở mặt đất vài phần trăm giây.

Khoa học vẫn đang tiến bước, và biết đâu đấy, lời mời của Stephen Hawking vẫn đang trôi nổi trong dòng thời gian, chờ đợi một vị khách từ tương lai xa xôi đáp lời. Nếu bạn đang ở tương lai và đọc được bài viết này, hãy nhớ: ngày 28 tháng 6 năm 2009, tại Đại học Cambridge, bữa tiệc vẫn đang đợi bạn.

Đức Khương