Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Thứ hai, 12:00 09/02/2026 | Chuyện đó đây

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Nhắc đến những ngôi làng độc lạ trên thế giới, không thể bỏ qua làng Hà Gia Bá bên sông Dương Tử, Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với đá cuội- nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt – giúp nhiều người dân trở thành tỷ phú.

Đặc biệt, công việc nhặt đá cuội của họ từng mang lại khoản lợi khổng lồ: có người bán một viên đá với giá 140.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 525 triệu đồng)

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Người dân ra suối nhặt đá hiếm về bán.

Đến với ngôi làng Hà Gia Bá bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy người người nhà nào đều chất đầy đá ở sân. Sau khi nhặt đá ở suối về dân làng chỉ cần chờ "người sành đá" đến mua.

Với thu nhập cao mà không cần bỏ vốn, nhiều người trong làng có đam mê và khát khao làm giàu đến mức họ bỏ toàn tâm toàn ý để theo đuổi con đường trở thành một chuyên gia đá quý. Theo những người này, chỉ cần tìm được hòn đá giá trị, một hộ dân nơi đây có thể đổi đời trong một đêm.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Với những ai có tay nghề lượm đá lâu năm, họ sẽ dễ dàng nhận ra được viên đá nào có giá trị mua bán cao. Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền.

Tại ngôi làng độc lạ này có một "báu vật" ẩn chứa dưới lòng sông, đó là đá cuội. Ước tính, ngôi làng nhỏ này có thể thu về khoảng 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 72 tỷ đồng) mỗi năm từ các hoạt động kinh doanh đá cuội và đồ trang trí.

Từ tháng 2-4, khi tiết trời chuyển sang mùa khô, sông Dương Tử cạn nước cũng là thời điểm hàng trăm người dân trong làng đổ ra bãi đá rộng hơn 1.200 ha bên bờ sông để tìm kiếm những viên đá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 3.

Được biết nghề nhặt đá có thể mang lại thu nhập từ 180 – 250 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, không phải hòn đá nào cũng có thể bán với giá trên trời. Những hòn đá lạ cần được trang trí và đặt tên để đẩy giá trị lên cao nhất.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 4.

Đá có hoa văn, màu sắc và hình dáng càng độc thì càng bán được nhiều tiền. Ảnh: Pear

Thông thường, đá cuội ở làng Hejiaba nổi tiếng nhờ có những đường nét đặc biệt. Dù vậy, việc tìm kiếm "kỳ thạch" (những viên đá kỳ lạ, độc đáo) được cho là không hề dễ dàng. Những người được giao nhiệm vụ sàng lọc đá thường phải có tuổi đời trên 30, nhiều kinh nghiệm và nhanh nhạy với xu hướng của thị trường. Họ sẽ chọn ra những viên tốt nhất từ số đá người dân trong làng thu thập về, rửa sạch và rao bán để lấy phần trăm hoa hồng.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 5.

Người dân ngôi làng này đi nhặt những hòn đá cuội đẹp về bán.

Theo dân làng Hejiaba, từ lâu họ đã nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của những hòn đá bên sông, song việc kinh doanh mặt hàng này chỉ thực sự phát triển mạnh từ năm 2003. Thời điểm đó, một cặp vợ chồng thương lái ở xa tình cờ đi ngang qua làng Hejiaba, thấy đá bên sông Dương Tử đẹp liền nhặt về một ít đem bán ở chợ và được giá hời. Người dân trong làng biết chuyện cũng nối bước theo từ đó.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 6.

Dương Tử là con sông lớn ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Nhiều năm nay, thu nhập của dân làng chủ yếu là từ việc đi nhặt những viên đá cuội dưới lòng sông Dương Tử rồi đem bán. Không ít hộ dân chỉ nhờ bán được một viên đá đã có thể đổi nhà, mua xe. Qua nhiều năm, nhiều người dân trong làng Hejiaba trở thành "chuyên gia" tìm kiếm đá. Đa phần các hòn đá được trang trí và đặt tên để có thể đẩy giá trị lên cao.

Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm &quot;chơi chơi&quot; hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 7.

Nhờ được gắn với những giá trị văn hóa, truyền thuyết hay sở hữu một cái tên mỹ miều, một số sản phẩm có thể bán được với giá hàng chục nghìn Nhân dân tệ.

Thậm chí, một viên đá có tên "Thục đạo gian truân" từng được bán với giá lên tới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 376 triệu đồng) giúp chủ nhân đổi đời, theo Vietnamnet.

  • Lạ lùng ra suối nhặt thứ tưởng bỏ đi về bán, dân làng kiếm "chơi chơi" hơn 72 tỷ đồng/năm - Ảnh 8.

    Nghề lạ: Kiếm tiền tỷ trong 2 tháng nhưng ít ai dám làm ĐỌC NGAY

Làng Hà Gia Bá có nghề truyền thống "độc lạ" cùng cảnh vật nên thơ như hang động Longtang, suối nước nóng Miyi... nơi đây thu hút du khách có thể kết hợp chuyến đi với việc tham quan các điểm du lịch.

Hejiaba có thể không phải ngôi làng duy nhất tọa lạc bên bờ Dương Tử nhưng đá trôi dạt vào đoạn sông chảy qua làng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Nơi đây không chỉ có đá cảnh mà Hejiaba còn nổi tiếng với những di tích khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới. Khu vực này đã phát hiện được nhiều hiện vật như công cụ đá và đồ gốm, phản ánh đời sống của người cổ đại.

Trúc Chi (t/h)

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Những vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những bức ảnh được gửi về từ khoảng cách tới hơn 23,1 tỷ km của tàu Voyager đã dấy lên câu hỏi rằng ngoài chúng ta, liệu còn sự sống nào khác hay không?

Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đại

Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đại

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Một bản ghi chép ngắn gọn trong sử sách Trung Quốc cổ đại đã trở thành chìa khóa khoa học quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu hiện đại đo lại tốc độ quay của Trái Đất và tái dựng chu kỳ hoạt động của Mặt Trời cách đây gần ba thiên niên kỷ.

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Có lẽ không còn xa, khi thứ duy nhất gợi nhắc về đom đóm chỉ còn là ca khúc, áng văn thơ... vang lên đâu đó. Và những đốm sáng lập lòe ngoài đời thực sẽ biến mất hoàn toàn.

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Sau khi kiểm tra, cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc khi đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%.

Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại

Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Nghiên cứu mới của NASA cho thấy hành tinh lùn Ceres từng sở hữu nguồn năng lượng hóa học, nước mặn và các phân tử hữu cơ.

Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một nghiên cứu mới vừa củng cố vị thế của "vị tổ tiên gây tranh cãi" Sahelanthropus tchadensis trên cây gia phả loài người.

Cô gái câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg trên biển

Cô gái câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg trên biển

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Sau hơn 1 giờ vật lộn, cô gái trẻ đã bắt được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 344kg, dài 2,7 mét.

Xem nhiều

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Chuyện đó đây

Sau khi kiểm tra, cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc khi đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%.

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Chuyện đó đây
Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Phát hiện vàng và hàng trăm đồng xu trên đất sau cơn mưa lớn, chính quyền lập tức phong tỏa khu vực, giá trị lớn đến không ngờ

Chuyện đó đây
Đọc truyện trinh thám quá nhiều, học sinh dùng bụi phấn để bẻ khóa két sắt điện thoại trong lớp

Đọc truyện trinh thám quá nhiều, học sinh dùng bụi phấn để bẻ khóa két sắt điện thoại trong lớp

Chuyện đó đây
Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top